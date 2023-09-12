Kansspelautoriteit aan goksites: verslaving tegengaan moet beter

Goksites doen nog te weinig om gokverslavingen tegen te gaan, waarschuwt de Kansspelautoriteit. De toezichthouder onderzocht tien partijen die via internet kansspelen aanbieden in Nederland. Daaruit kwam naar voren dat ze te laat ingrijpen als gokkers buitensporig veel spelen via hun site.

De toezichthouder wil nu de wet- en regelgeving rond de zorgplicht voor gebruikers aanscherpen. Daarmee moet het voor aanbieders duidelijker worden hoe zij gokkers beter kunnen beschermen.

Een van de belangrijkste bevindingen in het onderzoek is volgens de Ksa dat veel onderzochte partijen niet in staat zijn snel of adequaat te handelen. Dat schrijft de autoriteit onder meer toe aan de opsporingsmethodes die goksites gebruiken. Als voorbeeld noemt de Ksa aanbieders die met name kijken naar verandering in spelgedrag. Spelers die van meet af aan veel geld inzetten, vallen daardoor echter minder snel op.

Eenzijdige focus

Andere goksites hebben volgens de Ksa juist "een te eenzijdige focus" op de hoogte van de inzet, waarbij minder wordt gekeken naar bijvoorbeeld het aantal gespeelde uren. Ook dat "zorgt ervoor dat aanbieders probleemspelers over het hoofd kunnen zien". Zo hanteren sommige aanbieders van onlinekansspelen juist lagere limieten voor jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar. "Ook daar is een focus op andere factoren dan de hoogte van stortingen en inzetten belangrijk om probleemspel tijdig een halt toe te roepen", aldus de Ksa.

De kansspelwaakhond wil nu allereerst zijn eigen beleid aanscherpen. Daarvoor wil de Ksa onder meer regels aanvullen met belangrijke indicatoren die het speelgedrag moeten beoordelen. Verder stelt de toezichthouder voor accounts van probleemspelers te blokkeren, totdat er een interventie is geweest. Ook moet het zogeheten real-time monitoring verplicht worden, waarmee onlinegokplatforms direct inzicht krijgen in het spelgedrag van hun gebruikers.