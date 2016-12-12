Koko Loco verovert Delft met bijzondere gerechten

De twee vriendinnen Iris Rimmelzwaan en Eveline Dijk veroveren Delft met Koko Loco. Op festivals en bij de TU Delft verkopen zij bijzondere gerechten, zo schrijft AD Delft.

Foodtruck en cateringbedrijf Koko Loco van Iris Rimmelzwaan en Eveline Dijk is een waar succes. ,,Wij krijgen het steeds drukker”, zeggen de dames. Op het menu staan regelmatig gerechten met een bijzonder verhaal, waaronder soto ayam van Iris’ oma en roti van de buurvrouw.

Toeval

,,Wij zijn elkaar per toeval tegengekomen”, zegt de 27-jarige Rimmelzwaan. ,,Ik huurde een huis dat al een aantal jaar te koop stond. Vlak na de geboorte van mijn kindje werd het huis verkocht aan Eveline en ik moest eruit. Niet heel fijn om met een baby’tje te moeten verhuizen.”

Koken

Hoewel Iris Rimmelzwaan haar huis moest verlaten, raakte ze toch bevriend met de 31-jarige Eveline Dijk. ,,Ik kwam regelmatig mijn post ophalen en al snel merkten wij dat we veel gemeen hadden”, zegt de Delftse. Anderhalf jaar geleden, tijdens een rondje hardlopen, bedachten de dames dat ze graag iets met hun liefde voor koken wilden doen.

Oma's gerecht

De soto ayam van Iris’ oma was het eerste gerecht ,,We huurden een kraam en stonden op het Haags Uit Festival met het Indonesische gerecht”, zegt Dijk. De oma van Iris werd in de Tweede Wereldoorlog gevangen gehouden in een Japans interneringskamp in Indonesië. Eten was er nauwelijks, dus fantaseerden de vrouwen in het kamp over de lekkerste gerechten. Deze werden in een klein bamboeboekje genoteerd.

De oma van Iris overleefde de oorlog en het schriftje is bewaard gebleven. ,,De geuren die vrijkomen bij de bereiding zorgen er altijd weer voor dat ik terugdenk aan mijn lieve oma”, aldus Rimmelzwaan.

Foodtruck

Een half jaar geleden zijn de dames serieuzer geworden met hun onderneming. Rimmelzwaan heeft haar baan opgezegd en samen zijn zij volledig voor Koko Loco gegaan. ,,We kregen een tip dat bij de TU de kantine gesloten was vanwege een verbouwing. Wij zijn er toen gaan staan. We hebben een biertafel gekocht en binnen een half uur waren we uitverkocht. Bij de TU waren ze enthousiast over ons, maar eigenlijk wilden ze dat er een foodtruck kwam”, zegt Dijk. ,,Ik vond op Marktplaats een truck. Heel impulsief zijn we die gelijk op zondag gaan halen en op maandag stonden we weer bij de TU.”

Op de foto: Iris Rimmelzwaan (links) en Eveline Dijk (rechts) in hun foodtruck Koko Loco bij de TU Delft

