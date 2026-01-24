Geen whisky tijdens dry januari? Henri wil Europa veroveren met zijn alcoholvrije whiskythee

Is het whisky? Is het thee? De Barrel Tea van Henri Koekoek is een theezakje gevuld met het hout van vaten waarin whisky, cognac of rum heeft gerijpt. Je krijgt de beleving van een sterke drank in het glas, maar dan zonder alcohol. Na Nederland wil Henri zich focussen op Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. „Alcoholvrije whisky bestaat niet, maar dichterbij dan dit ga je niet komen.”

Sterke dranken zoals whisky, rum en cognac krijgen hun unieke smaken in eikenhouten vaten. Na twintig jaar trekken die smaken in het hout van de vaten. Henri Koekoek vertelt in De Ondernemer Live: „En wat wij dan doen met Barrel Tea? Wij kopen dat vat op, versnipperen het en stoppen het vervolgens in een theezakje.”



Henri studeerde houttechnologie, waar hij alles leerde over de anatomie van hout. „Ik deed onderzoek naar wat de whiskyvaten afgeven aan die sterke drank. En ik zag heel veel overeenkomsten met thee. Toen dacht ik: ja Henri, je moet het gewoon doen. Ik heb Europese goedkeuring aangevraagd, want het bestond nog niet. Ik had een productaansprakelijkheidsverzekering nodig en moest me verdiepen in voedselveiligheid. Hoe kun je aantonen dat een nieuw product wel veilig is? Dat heeft me bijna een jaar gekost.”

Daarna moest Henri op zoek gaan naar mooie vaten. „Ik zat niet echt in die wereld, maar daar kom ik steeds dieper in. Ik leer steeds betere contacten kennen om die vaten te kopen. Vervolgens moet je een manier verzinnen om dat vat op een voedselveilige manier te versnipperen. En dan moet je een geschikte verpakking vinden, afzetkanalen hebben, enzovoort. Maar het gaat eigenlijk best wel goed.”

Via een distributeur wordt er in Nederland verkocht. Ook in Duitsland wordt zijn whiskythee gedronken en nu heeft Henri zijn pijlen gericht op het Verenigd Koninkrijk. „Dat is echt een whiskyland. En Dry January is daar nog veel groter dan hier. Daar zie ik veel potentie.” Ook denkt hij de Schotten enthousiast te maken voor zijn drank. „Als ze het eenmaal proeven, dan zijn ze vaak wel om. En ook omdat het alsnog hun product is natuurlijk, dat vinden ze heel mooi. Alcoholvrije whisky bestaat niet, maar dichterbij dan dit ga je niet komen.”

Het verhaal van Barrel Tea overbrengen

Het is nog best lastig om het verhaal van Barrel Tea duidelijk over te brengen. Volgens Henri is dat de grootste uitdaging van het product. „De verpakking is een soort flessendoos. Dat doen we bewust, want zo kan de whiskyliefhebber het product tussen zijn flessen zetten. In de slijterijen is dat lastig. Hoe spring je er dan uit? Ik kan gelukkig makkelijk samplen, dus elke slijter kan altijd gratis theezakjes aanvragen. Nou, die nemen mensen mee naar huis. Dan kunnen ze het proeven en komen ze vaak weer terug om het te kopen.”



Om het verhaal duidelijk te krijgen maakt Henri veel filmpjes. Een billboardcampagne heeft hij ook weleens geprobeerd. „We hadden een billboard van acht bij vijf langs de snelweg staan, met daarop de tekst: Wordt alcohol verslaafd voor je achttiende. Dat zorgde voor veel reacties en veel verkoop. En veel belletjes, want we hadden ‘wordt’ met ‘dt’ geschreven”, lacht hij. Uiteindelijk heeft Henri het billboard moeten verwijderen, maar de impact was gemaakt.

December en januari zijn de drukste maanden voor Henri. „December blijft voor mij nog wel het allerbeste omdat het perfect is om te giften. Er wordt ook vaak een bedrijfslogo opgezet als relatiegeschenk. Het gaat goed, de omzet is al meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.”

