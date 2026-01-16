Met een tweede alcoholvrije slijterij wil Nicolas Utrecht veroveren: ‘We zien de vraag alleen maar groeien’

Na anderhalf jaar een alcoholvrije slijterij in Zeist te hebben gehad, is Nicolas Broos klaar voor de volgende stap: een tweede vestiging in Utrecht. De crowdfunding voor de tweede ZeroZer0.0 is ruim behaald, met het extra geld wil hij bovendien zijn eigen drankje maken. „We verwachten in Utrecht ongeveer in omzet te gaan verdubbelen ten opzichte van Zeist.”

In Zeist opende Nicolas anderhalf jaar geleden de deuren van ZeroZer0.0. Hij merkte namelijk dat mensen steeds meer bewust omgaan met hun alcoholgebruik. „Met name de alcoholvrije wijnen zijn hardlopers. Producenten spelen daarop in, ze specialiseren zich in het de-alcoholiseren van wijn.”

ZeroZer0.0 bestaat uit een winkel, webshop en levert aan restaurants

Waarom de ondernemer voor een locatie in Zeist koos? Omdat hij er zelf woont, maar ook omdat zijn doelgroep daar te vinden is. „Uit onderzoek blijkt dat grootste doelgroep de dertigers en veertigers zijn. En veel mensen verhuizen zodra er kinderen onderweg zijn van de stad naar een omliggende gemeente, zoals Zeist. In de afgelopen anderhalf jaar hebben we die doelgroep bovendien zien verjongen.”

We hebben de vraag naar alcoholvrije drank alleen maar zien groeien. En we hebben een ondernemersdrive, daarom willen we zelf ook groeien Nicolas Broos

Naast de winkel is er een webshop en levert ZeroZer0.0 aan restaurants. Sterrenrestaurants als Karel V en Rijks schenken bijvoorbeeld de alcoholvrije wijnen van Nicolas. In die anderhalf jaar groeide het bedrijf goed, exacte cijfers maakt Nicolas niet bekend, maar hij vertelt wel dat ze winst maakten. „We hebben de vraag alleen maar zien groeien. En we hebben een ondernemersdrive, daarom willen we zelf ook groeien.”

Nicolas Broos (midden) van ZeroZer0.0. Foto: eigen beeld.

Crowdfunding om tweede winkel in Utrecht te openen

En dus startte ZeroZer0.0 een crowdfundingscampagne om een slijterij zonder alcohol te openen in hartje Utrecht. De gevraagde ton hebben ze nodig voor het pand, inrichting en voorraad, twee winkelmanagers, marketing en promotie en om een vliegende start te maken. „We kozen voor Utrecht omdat het een grote, hippe stad is. We denken aan een gezellige buurt waar meerdere speciaalzaken zitten, daar passen we goed tussen. In Utrecht verwachten we 1,5 tot 2 keer de omzet te kunnen gaan halen die we in nu in Zeist draaien.”

De lessen die hij in Zeist leerde, is dat locatie key is. „Je moet ervoor zorgen dat er dat er voldoende doorstroom is en dat mensen ook langslopen. We merkten dat veel mensen toevallig langs de winkel lopen. Ze zien een alcoholvrije slijterij, dan kunnen ze kritisch zijn of juist nieuwsgierig. En dan komen ze binnen. Tegelijkertijd zien we ook dat mensen terugkomen. Dus we zoeken een plek waar mensen vast wonen en niet alleen maar dagjesmensen hebben, maar waar mensen terugkomen als ze een leuk diner hebben met vrienden om dan die alcoholvrije dranken te halen.”

Locatie is key. Je moet ervoor zorgen dat er voldoende doorstroom is en dat mensen ook langslopen Nicolas Broos

Daarnaast is de etalage belangrijk, weet Nicolas. „Het moet aantrekkelijk zijn. En gelukkig is het zo dat in deze in deze industrie de marketingmachines goed hebben gedraaid. Dus de meeste flessen zien er opvallend en kleurrijk uit, dat helpt. Zo kunnen we mensen naar binnen trekken. En vervolgens is het natuurlijk ook heel veel uitleggen, toelichten en proeven. We hebben altijd een aantal flessen open staan, zowel in de spirit als in de wijnen, zodat mensen die kunnen ervaren.” Veel mensen hebben nog altijd een verkeerde aanname: alcoholvrije wijn smaakt naar appelsap. „Precies, of dat het heel zoet is. Dat valt echt mee, die vooroordelen kloppen niet.”

ZeroZer0.0 produceert eigen proxy wijn

De 100.000 euro is inmiddels opgehaald, de teller staat zelfs op 112.000 euro, de winkel in Utrecht gaat er dus komen. Nicolas hoogde het bedrag daarom met 50.000 euro op om een eigen proxy wijn te produceren. „Proxy wijnen zijn een steeds groter deel van ons assortiment geworden. Het is een drank die de ervaring van wijn nabootst zonder van gefermenteerde druiven te zijn gemaakt, vaak door gebruik te maken van thee, sappen, kruiden, en fermentatieprocessen. Kombucha bijvoorbeeld, dat is een drank die veel mensen al kennen. Proxy wijnen hebben meer gelaagdheid en mondgevoel als je het vergelijkt met alcoholvrije wijn. Onze chef en sommelier zijn gestart om na te gaan welke smaken we willen creëren. En als we dan eenmaal die drank hebben, dan kunnen we gaan opschalen en ook echt gaan produceren. Ik hoop dat dit voor de zomer allemaal lukt.”



Voor de komende jaren hoopt Nicolas op meer fysieke winkels in de grote steden. „Stiekem heb ik al wat steden in mijn achterhoofd. Maar ook in het oosten van het land is veel vraag, dat zien we in onze webshop. Ook zien we onze horeca portefeuille steeds verder groeien. Als ik in mijn glazen bol kijk, dan hoop ik begin volgend jaar op twee goed draaiende winkels, zodat we naar een derde locatie kunnen gaan kijken. Dat zou echt leuk zijn.”



