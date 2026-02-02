KVK lanceert digitale regelhulp voor nabestaanden van ondernemers

Na het overlijden van een ondernemer krijgen nabestaanden vaak tegelijk te maken met belastingen, lopende contracten en lastige keuzes over het bedrijf. Per vandaag introduceert KVK een nieuwe digitale regelhulp die moet helpen om daar overzicht in te krijgen.

De regelhulp is opgezet als één digitaal startpunt, in plaats van losse loketten en eigen speurwerk. Nabestaanden zien wat er speelt en in welke volgorde zaken aandacht vragen, zonder dat ze meteen beslissingen hoeven te nemen of acties hoeven uit te zetten. De tool is beschikbaar via Ondernemersplein, een gezamenlijk initiatief van KVK, de Belastingdienst en RVO.

In de regelhulp is te zien welke zaken meteen aandacht vragen en wat nog kan wachten. Ook maakt de tool inzichtelijk welke instanties betrokken zijn en waar nabestaanden terechtkunnen voor de volgende stap.



Nabestaandendesk

Helemaal nieuw is het niet, KVK helpt nabestaanden al jaren via de Nabestaandendesk – waar medewerkers persoonlijke begeleiding bieden bij het aanpassen of beëindigen van een inschrijving in het Handelsregister. Die hulp richt zich vooral op de formele afhandeling en vindt meestal een paar weken na het overlijden plaats.

De nieuwe regelhulp is bedoeld als eerste houvast, juist in de fase waarin nabestaanden vaak nog zoeken naar wat er allemaal op ze afkomt. De tool vervangt bestaande hulp niet, maar voegt een extra laag overzicht toe.

Digitale erfenis

Wie het regelwerk daadwerkelijk uit handen wil geven, komt al snel uit bij commerciële partijen. Eén daarvan is Closure. Dit bedrijf regelt namens erfgenamen het opzeggen of overzetten van abonnementen, contracten en accounts, en onderhoudt het contact met organisaties.



„Ons doel is erfgenamen te ondersteunen bij het voltooien van de digitale erfenis die een dierbare achterlaat, zodat zij zich kunnen richten op rouwverwerking”, zei ceo en medeoprichter Graciëlla van Vliet eerder tegen De Ondernemer.



Digitale Overheid De regelhulp is ontwikkeld binnen de zogeheten Aanpak Levensgebeurtenissen, waarin de overheid probeert dienstverlening te organiseren rond ingrijpende momenten zoals overlijden, in plaats van per loket of instantie. Voor het ondernemersdomein is het overlijden van een ondernemer één van die complexe situaties. De aanpak en achterliggende onderzoeken zijn te vinden via Digitale Overheid.