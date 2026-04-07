Midden in de coronacrisis nam Marie-Louise van Groeningen (28) de kledingzaak van haar vader in het Utrechtse Oudewater over. Nu, vijf jaar later, stopt ze ermee. Niet omdat de winkel slecht draait, maar omdat ze iets anders wil. „Nu denk ik: alles staat op de rit. Maar is dit het nou? Voor mij niet.”

Marie‑Louise nam als 23-jarige kledingzaak vader over, nu stopt ze: ‘Je raakt soms toch een beetje in een isolement’

Lees verder onder de advertentie

„Doordeweeks ben ik de hele dag alleen in de winkel. Dan zie je soms urenlang niemand. Dan heb je weer klanten en daarna weer stilte. Dan komen de muren wel eens op je af”, vertelt Marie-Louise van Groeningen in het AD. Hoewel de winkel goed draait en Van Groeningen financieel weinig reden had om te stoppen, begon het na een paar jaar toch te knagen.

Ze runt de zaak grotendeels zonder collega’s; alleen in het weekend helpen haar ouders mee. „Maar ik woon ook alleen, dan raak je soms toch een beetje in een soort isolement.”

Marie-Louise is toe aan meer actie

Voor iemand die graag onder de mensen is, begon dat steeds zwaarder te wegen. „Ik heb ook adhd, dus vier muren zijn voor mij soms best beperkend”, lacht Marie-Louise. „Ik ben gewoon toe aan wat meer actie, meer uitdagingen en meer mensen om me heen.”

Lees verder onder de advertentie

Daarom heeft de ondernemer besloten de winkel te sluiten. Inmiddels is ze begonnen met een opheffingsuitverkoop. Dat besluit nam ze niet lichtzinnig, maar het voelde voor haar als de juiste stap.

Tien dagen per jaar op vakantie

Tijdens een vakantie nam de twintiger het definitieve besluit. Het leven als zelfstandig winkelier laat weinig ruimte voor vrije tijd. „Ik kan tien dagen per jaar weg, meer niet. Toen dacht ik: ik ben 28 en kan maar tien dagen per jaar op vakantie. Dat is wel heel weinig.”

Lees verder onder de advertentie

Mede daarom besloot ze de knoop door te hakken. Niet omdat het moet, maar omdat ze het wil. „Ik wilde gewoon iets anders. Ik heb destijds spontaan de winkel van mijn vader overgenomen, nu is het weer tijd voor iets nieuws.”

Wat haar volgende stap wordt, weet ze nog niet precies. Eerst wil ze er even tussenuit. „Mijn idee is om op reis te gaan. Misschien Australië, maar het kan ook iets heel anders worden. Een weekendje Luxemburg en dan weer aan het werk bijvoorbeeld”, lacht Marie-Louise.

Band met klanten

Het moeilijkste aan stoppen is voor haar niet het werk zelf, maar de mensen. In vijf jaar tijd bouwde ze een sterke band op met haar klanten. „Je maakt hier echt alles mee”, aldus Marie-Louise. „Bruiloften, verdrietige momenten. Mensen vertrouwen je dingen toe. Die band met klanten, daar ben ik wel het meest trots op.”

Lees verder onder de advertentie

Ook voor sommige klanten speelde de winkel een belangrijke rol. „Voor oudere mensen of mensen die minder mobiel zijn, kun je echt iets betekenen. Een praatje of wat gezelligheid. Dat ga ik wel echt missen.”

De reacties op haar besluit zijn vooral warm. Sommige vaste klanten komen zelfs langs met bloemen of cadeautjes. „Klanten vinden het jammer, maar ze begrijpen het wel. Veel mensen zeggen ook: ‘We hadden wel verwacht dat je ooit de wijde wereld in wilde’.”

Nieuwe plannen

De opheffingsuitverkoop loopt inmiddels hard. Marie-Louise dacht dat ze tot eind augustus bezig zou zijn, maar dat lijkt sneller te gaan. Wat de toekomst voor haar in petto heeft? „Ik sta overal voor open. Misschien iets met mensen, misschien in het buitenland. Ik zie het wel.”

Lees verder onder de advertentie

Eerst even ademhalen na vijf intensieve jaren. „Ik heb op mijn 23ste een zaak overgenomen, een huis gekocht en veel verantwoordelijkheid gehad. Nu denk ik: alles staat op de rit. Maar is dit het nou? Voor mij niet.”

Na de opheffingsuitverkoop wordt het winkelpand weer verhuurd aan een nieuw bedrijf. Wie of wat er in het pand komt, is nog onbekend.

Dit artikel is geschreven door Judith Casant voor het AD.