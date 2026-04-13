Van kapsalon tot prijswinnende webshop: Mieke (44) verslaat zelfs Jumbo met haar natuurlijke producten

Wat begon als een webwinkeltje naast een kapsalon, groeide uit tot een bloeiend bedrijf dat zelfs supermarktgiganten verslaat. Mieke Hendriks (44) uit Boekel runt haar webshop Puur Mieke met een bijna obsessieve zoektocht naar pure producten. „Als ik een goed product vind, word ik daar dolgelukkig van.”

Die passie voor pure producten en kwaliteit leverde Mieke Hendriks dit jaar in de categorie ‘eten’ een gouden Shopping Award op, een prijs voor de beste webwinkel van Nederland. Puur Mieke won negen keer een Shopping Award: vijf keer goud, twee keer zilver en twee keer brons, schrijft Brabants Dagblad.



Bij eerdere edities eindigde de webshop zelfs vóór supermarkt Jumbo. Dit jaar versloeg ze de veel grotere De Notenshop. „Als je tussen die grote namen staat en je hoort dan: de winnaar is...Puur Mieke. Dat is zo gaaf”, glundert Mieke.



Lees ook: Jason verloor 400.000 euro door zijn failliete winkel, maar voelt nu vooral opluchting: ‘Ik heb er veel van geleerd’

Puur Mieke ontstond uit noodzaak

De oorsprong van Puur Mieke – een webshop in gezonde voeding en lifestyleproducten – ligt in noodzaak. Mieke heeft zelf intoleranties, en haar zoon (19) en dochter (17) ook.

Wat als ik een webshop begin waar alle producten al zijn uitgezocht? Waar mensen kunnen bestellen en wéten dat het goed zit Mieke Hendriks Puur Mieke

Toen ze nog werkte als kapster in haar kapsalon aan huis, gebruikte ze al uitsluitend natuurlijke producten. „Ik was heel bewust bezig met ingrediënten”, vertelt ze. „In verzorging én in voeding.”



Klanten vroegen regelmatig om advies. Dan hoorde ze hetzelfde: ‘Mieke, jij zoekt dat allemaal uit en weet alles, maar wij niet.’ „Toen dacht ik: wat als ik een webshop begin waar alle producten al zijn uitgezocht? Waar mensen kunnen bestellen en wéten dat het goed zit.”

Niet té hard groeien

In 2013 begon ze haar webshop vanuit haar kapsalon, toen in het tuinhuisje ernaast. Binnen een half jaar nam de webshop zoveel tijd in beslag dat ze besloot haar salon te sluiten. Haar groeiende webshop verhuisde in 2017 naar een pand op De Schutboom van zo’n 600 vierkante meter, waarvan ongeveer 350 vierkante meter magazijnruimte is.



Vanuit dit magazijn vertrekken dagelijks bestellingen naar heel Nederland. Mieke heeft 22 mensen in dienst: van magazijn, administratie en klantenservice tot marketing en inkoop. Ze groeien, maar bewust niet té hard.



„Ik wil de ziel behouden”, zegt ze. „We willen geen megabedrijf worden met allerlei managementlagen. Hier werkt de leiding gewoon mee op de vloer.”



Lees ook: Van deo’s naar doucheroutine: The Lekker Company groeit door

Verboden ingrediënten

Het succes van Puur Mieke zit volgens Mieke in één simpele regel: producten moeten door de ingrediëntenkeuring, niet door de marketingkeuring. Mieke houdt zich heel strikt aan een lijst met verboden ingrediënten.



Alles wat ze verkoopt is vrij van gluten, lactose, geraffineerde suikers, genetisch gemodificeerde ingrediënten, ‘slechte’ E-nummers, sulfaten en parabenen.



„We checken echt alles”, legt Mieke uit. „Als ergens ‘aroma’ op staat, willen we precies weten wat dat is. Als we niet weten waar het vandaan komt, verkopen we het niet. Hoe groot het merk dat ons benadert ook is.”

Er zit bij elke bestelling die de deur uitgaat een persoonlijk kaartje met de naam van de medewerker die het pakket heeft ingepakt Mieke Hendriks Puur Mieke

De perfecte visolie

Inmiddels heeft Puur Mieke ook 175 eigenlabelproducten. Soms duurt de zoektocht naar de juiste ingrediënten jaren. Mieke zocht en vond na twee jaar visolie die aan haar kwaliteitseisen voldoet en binnenkort via haar webshop te koop is.



„Deze komt uit het noordelijkste puntje van Noorwegen en is van wild gevangen kabeljauw gemaakt”, vertelt ze enthousiast. „Als ik een goed product vind, word ik daar dolgelukkig van.”

‘Met liefde ingepakt door...’

Puur Mieke heeft meer dan 125.000 klanten bediend. Op hun website staan 7500 beoordelingen met een gemiddelde score van 9,5. De kracht van Puur Mieke zit volgens Mieke in kleine dingen.



„Zo zit er bij elke bestelling die de deur uitgaat een persoonlijk kaartje met de naam van de medewerker die het pakket heeft ingepakt. Met liefde ingepakt door… staat er dan. Mensen voelen dat er échte mensen achter onze webshop zitten.”



Lees ook: 700 vaten, groei van 1.300 procent en praktisch schuldenvrij: de hele wereld trekt aan sojasausmakers van Tomasu



Dit artikel is geschreven door Lemmia Laaroussi voor Brabants Dagblad.