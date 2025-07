Door een lopende maar toch al succesvolle crowdfunding brengt The Lekker Company een nieuw product op de markt: een hervulbare douchegel-dispenser in blik. Als enige in de Benelux. En mocht er nog meer geld worden opgehaald, dan opent het merk misschien wel een pop-upwinkel in Utrecht.

Zestien jaar geleden begon founder Dewi van de Waeter het bedrijf, letterlijk aan haar keukentafel omdat ze de ingrediënten op de etiketten van haar verzorgingsproducten niet begreep. Ze besloot zelf een natuurlijke deodorant te maken.

Anno 2025 liggen haar producten, naast deo ook lippenbalsem en zonnebrandcrème, in meer dan 1.000 winkels, zoals de Etos, Albert Heijn en Holland & Barrett. En van de natuurlijke deo, zowel in smeer- als stickvorm en dit jaar ook nog hervulbare vorm, worden jaarlijks zo’n 400.000 exemplaren verkocht.

Doucheroutine volgens The Lekker Company

„We willen nu ook de dagelijkse doucheroutine verduurzamen,” vertelt Dewi aan De Ondernemer. Daarvoor heeft ze hervulbare flessen voor de douchegel ontwikkeld en de refills komen in blik van aluminium. De dispenser is ontwikkeld voor langdurig gebruik.

„Onze les is focus, eigenlijk kwam de dispenser te snel voor onze plannen. Maar we vinden het zo mooi. En we willen de eerste zijn, daarom gaan we ervoor. We zijn dan de enige in de Benelux met een hervulbaar concept voor douchegel met blikjes. Het past binnen onze missie om verzorgingsproducten te ontwikkelen zonder wegwerpplastic. In Nederland worden jaarlijks tientallen miljoenen plastic doucheflessen weggegooid. Wij willen laten zien dat het ook anders kan – én mooi kan zijn.”

The Lekker Company start succesvolle crowdfunding

En dat kost geld, daarom startte het bedrijf met een crowdfunding. Nog voor het einde van de campagne, was het minimale bedrag van 100.000 euro behaald. Bijna 200 investeerders deden mee. „Ik vond het heel spannend om ermee te starten. Je vraagt immers: mag ik geld van je hebben? Maar we zijn heel blij en dankbaar met de enthousiaste reacties die we ontvangen.”

Mocht het maximale bedrag van 200.000 worden behaald, dan zijn er plannen om een pop-upwinkel te openen in Utrecht. „Het lijkt me heel gaaf om de lancering van dispenser en hervulbare flessen douchegel daar te doen. Ook kunnen we de producten die we in de voorverkoop hebben daar geven aan de klanten. We hebben nog een aantal dagen, dus wie weet.”

