Miljardenklap voor toerismesector Florida door orkaan Ian

Orkaan Ian die heeft huisgehouden in Florida zadelt alleen al de toerismesector in de Amerikaanse staat op met een miljardenstrop. Volgens modelberekeningen van Enki Research zou de schade aan toeristische infrastructuur, voornamelijk hotels, 5 miljard dollar bedragen. De inkomstenderving van toeristen die geen boten kunnen huren, geen ritjes in pretparken kunnen maken of geen drankjes aan het zwembad kunnen kopen, kan oplopen tot 2 miljard dollar.

Door de orkaan gingen onder andere havens in Florida tijdelijk dicht. Daardoor konden geen cruiseschepen aanmeren. Cruisemaatschappijen waren genoodzaakt schepen om te leiden. Luchtvaartmaatschappijen annuleerden duizenden vluchten en Tampa International Airport werd tijdelijk gesloten. Disney, Universal en SeaWorld sloten hun pretparken in Florida deze week toen Ian naderde. Disney en Universal hielden veel van hun hotels wel open zodat gasten konden schuilen voor de storm.

Florida is een van de meest bezochte staten door zowel buitenlandse als binnenlandse toeristen. Orlando alleen al verwelkomde vorig jaar 59,3 miljoen bezoekers. En de toeristenindustrie van de staat is weer op niveau na twee jaar corona. Maar Ian kan het herstel van de sector flink in de weg zitten.

Duur storm

De totale schade hangt af van hoe snel Ian in kracht afneemt als het over het gebied rond Orlando trekt, aldus Enki Research. Op het huidige niveau van de storm kunnen de sluitingen een week of meer duren. Als de storm sneller verdwijnt, kan de storing slechts een paar dagen duren.

De toeristische sector van Florida heeft ervaring met stormen. Orkaan Irma dwong Disney in september 2017 zijn pretparken twee dagen te sluiten en drie cruises te annuleren. De parken werden echter heropend met minimale schade. Andere stormen dat jaar, waaronder de orkanen Harvey en Maria, veroorzaakten problemen voor de cruise-industrie. Sommige reizen werden geannuleerd en andere omgeleid.

Cruise operators

Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line Holdings stuurden hun lege schepen naar het Caribisch gebied om toeristen van de eilanden te evacueren. Royal Caribbean rapporteerde dat jaar een winstdaling van 55 miljoen dollar als gevolg van de stormen.