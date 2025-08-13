Zo maakte deze ondernemer voor slechts 65.000 euro een succesvolle doorstart met concurrerend bedrijf

Een transportbedrijf ging failliet door een geschil met de verhuurder en tegenvallers in kosten en omzet. Het bedrijf beschikte over een mooie klantenportefeuille, goede personeelsleden en transportmiddelen, en had absoluut potentie. Dat is precies wat een andere ondernemer in de transportsector inzag en dus maakte hij voor slechts 65.000 euro een doorstart. Advocaat Wesley Terhaerdt bespreekt in zijn expertblog hoe deze ondernemer dat deed en wat het hem opleverde.

Wesley Terhaerdt Advocaat Wesley Terhaerdt is advocaat ondernemingsrecht bij Nysingh advocaten-notarissen in Arnhem. Met een bijzondere expertise in herstructureringen en insolventies adviseert en procedeert hij voor ondernemers, bestuurders en financials over faillissementen, surseances van betaling, crediteurenakkoorden, de WHOA, contracten, zekerheden, overnames en doorstarts. Als zorgzame en creatieve advocaat spreekt Wesley de taal van de ondernemer en begrijpt hij de uitdagingen van het ondernemerschap. Vragen? Mail gerust naar wesley.terhaerdt@nysingh.nl.

Soms krijg je als ondernemer te maken met tegenslagen die zo'n grote impact hebben dat een faillissement onvermijdelijk is. Dat overkwam ook de ondernemer uit de inleiding. Hij had een transportonderneming met 32 medewerkers in een gehuurde bedrijfsruimte. Onder meer een geschil met de verhuurder, het wegvallen van drie belangrijke klanten en een te omvangrijke kostenstructuur werden het bedrijf fataal.

De ondernemer zelf wilde niet meer verder met het bedrijf, maar vier andere bedrijven hadden interesse in een doorstart. Eén van die bedrijven was een transportondernemer uit dezelfde regio met 104 medewerkers. Hij was actief in dezelfde branche, kon de klanten van de failliete onderneming van vergelijkbare diensten voorzien en had nog palletplaatsen in zijn magazijn beschikbaar. Dit in combinatie met het kunnen behalen van synergievoordelen, maakte dat een doorstart voor deze ondernemer ontzettend interessant was.

Hoe verliep het traject van de doorstart?

Het traject van de doorstart van de transportonderneming startte vrij snel na het uitspreken van het faillissement. Het is gebruikelijk dat een curator hier prioriteit aan geeft, omdat een snelle doorstart zorgt voor waardebehoud en alle betrokkenen daardoor op korte termijn duidelijkheid verkrijgen over het vervolg.

Wanneer je als onderneming interesse hebt in een doorstart, is het van belang snel actie te ondernemen. De doorstartkandidaat uit de inleiding deed dit door zich de dag na het faillissement al bij de curator te melden en te laten weten dat hij geïnteresseerd was in een doorstart.

De bieding voor doorstart

Enkele dagen later ontving de doorstartkandidaat na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst een ‘bidbook’ met (financiële) informatie over de onderneming en de activiteiten en bezittingen die door een doorstartende partij konden worden overgenomen. Het bidbook bevatte ook informatie over de termijn voor het uitbrengen van een bieding en de voorwaarden waaronder een bieding kon worden uitgebracht. Dit document wordt aan alle gegadigden verstrekt, zodat een gelijk speelveld wordt gecreëerd.

Vervolgens had de doorstartkandidaat zo’n vier dagen de tijd om op basis van de ontvangen informatie een bieding voor te bereiden en uit te brengen. Dat is doorgaans een beslissing die met beperkte informatie en in een kort tijdsbestek moet worden genomen. Het voordeel van een aankoop uit faillissement is daarentegen wel dat je aan ‘cherrypicking’ kunt doen. De doorstartkandidaat was vrij om te bepalen welke activiteiten, activa, personeelsleden en onderhanden werk hij wilde overnemen en welk bedrag hij hiervoor overhad.

Na de businesscase te hebben uitgedacht en nagerekend, kon de doorstartkandidaat zijn bieding uitbrengen. Hierbij was het van belang om de bieding goed te onderbouwen tegenover de curator. Wat wilde hij precies overnemen, welk bedrag had hij daarvoor over en wat maakte hem de meest geschikte doorstartkandidaat? Voor de ondernemer in kwestie was dat onder meer dat hij alle activa en het onderhanden werk wilde overnemen, hij hiervoor een gepaste vergoeding wilde betalen, hij de klanten van dezelfde diensten kon voorzien en hij minstens 23 medewerkers een baan kon aanbieden. Voordeel was ook dat hij in dezelfde regio was gevestigd.

In gesprek met de curator voor doorstart

Na het uitbrengen van de bieding werd de doorstartkandidaat uitgenodigd voor een bespreking met de curator. De doorstartkandidaat kon zijn bieding nader toelichten en uiteindelijk bereikte hij met de curator overeenstemming over de doorstart en de koopsom van 65.000 euro. De afspraken werden door de curator vastgelegd in een activa-transactie en daarmee was de doorstart rond.

Voor de ondernemer in kwestie begon daarna fase 2: hij moest de boel weer op de rit zien te krijgen. Dat betekende het integreren van de failliete onderneming binnen zijn eigen transportonderneming. Naast dit operationele aspect, was een belangrijk onderdeel het (terug)krijgen van het vertrouwen van betrokkenen. Zij moesten ervan overtuigd raken dat hij een betrouwbare partner was om mee in zee te gaan. Alles valt en staat dan met communicatie en dat wist deze ondernemer samen met een daarvoor aangewezen projectleider ontzettend goed te managen. Dit alles leverde hem – na veel tijd en energie – een mooie uitbreiding van zijn onderneming op. En die investering van 65.000 euro? Die was al binnen zeven maanden terugverdiend.

Wat maakte deze doorstart tot een succes?

Voor het realiseren van een doorstart is het cruciaal om de spelregels te kennen en daarnaar te handelen. De doorstart in deze casus werd een succes door de navolgende factoren.

De ondernemer handelde snel en adequaat. Hij meldde zich direct na de faillietverklaring bij de curator, voldeed aan de korte termijnen en bood de curator de gelegenheid om snel te kunnen handelen.

De ondernemer was goed voorbereid. Hij maakte – in de korte periode die hij had – een plan voor de activiteiten die hij na de doorstart zou gaan verrichten en rekende door op welke wijze hij dit winstgevend kon doen.

De ondernemer had een goed voorbereide en goed onderbouwde bieding. Hij gaf duidelijk aan wat hij wilde overnemen en welk bedrag hij ervoor overhad. Ook kon hij overtuigend motiveren hoe hij de onderneming nieuw leven in wilde blazen en waarom hij de ideale doorstartkandidaat was.

De ondernemer had goede communicatie richting betrokkenen. Om een doorstart succesvol te laten zijn, is een goede communicatie met alle betrokkenen – zoals werknemers, leveranciers, verhuurder en klanten – cruciaal. Dit kan echt het verschil maken in de periode na de doorstart.

Meer weten?

Op 16 september 2025 organiseren mijn collega Marike Boersen en ik een gratis online webinar over het crediteurenakkoord, de WHOA, de surseance van betaling en (de doorstart uit) faillissement. Aanmelden kan via deze link: Webinar: herstructureringsmiddelen voor de onderneming in zwaar weer .