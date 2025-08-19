Sieradenketen Claire’s in Nederland failliet: schulden en invoerheffingen doen winkel de das om

De Nederlandse tak van sieradenketen Claire’s is failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam, blijkt uit het insolventieregister. Het was al bekend dat de Amerikaanse keten in financiële problemen verkeerde.

Claire’s heeft negen winkels in Nederland, onder andere in Amsterdam, Arnhem en Rotterdam. De keten ondervindt stevige concurrentie en kampt met schulden. Daarnaast heeft de keten last van Amerikaanse invoerheffingen.

Claire’s vroeg eerder al faillissement aan in België en uitstel van betaling in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

2.700 Claire’s in 17 landen

Curator Frans Crul brengt de situatie bij Claire's in kaart. Volgens hem werkten er nog ongeveer 45 mensen voor het bedrijf.

Claire’s, opgericht in 1974, richt zich vooral op meisjes tussen 3 en 18 jaar. Naast sieraden verkoopt de onderneming ook cosmetica en accessoires. De keten heeft meer dan 2.700 winkels in zeventien landen in Noord-Amerika en Europa.

