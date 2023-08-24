Nieuwswaakhond: tientallen sites met door AI hergebruikt nieuws

Tientallen nieuwssites gebruiken kunstmatige intelligentie (AI) om razendsnel artikelen van gerenommeerde media te hergebruiken zonder bronvermelding. De websites maakten ook niet duidelijk dat AI was ingezet bij het schrijven van de artikelen. Dat concludeert de organisatie NewsGuard, die online-nepnieuws en -desinformatie wil tegengaan.

Onderzoekers van NewsGuard troffen deze maand 37 nieuwssites aan die chatbots inzetten voor artikelen van media als CNN, The New York Times en Reuters. Daarbij leken de sites gebruik te maken van software die specifiek was ingericht om artikelen te vinden, te herschrijven en automatisch te publiceren zonder tussenkomst van een mens, schrijft de organisatie. Op enkele sites stonden ook advertenties van grote bedrijven.

Het afgelopen jaar ging de ontwikkeling razendsnel van AI-chatbots die zelf teksten kunnen genereren met enkele simpele aanwijzingen. Zo baarde het bedrijf OpenAI veel opzien met zijn ChatGPT en maakte Google zijn tegenhanger Bard beschikbaar voor het grote publiek. Gebruikers van beide programma's krijgen een waarschuwing te zien dat plagiaat met behulp van AI verboden is. Maar in de richtlijnen van OpenAI is volgens NewsGuard onduidelijk wat de definitie van plagiaat is.

Foutmeldingen

NewsGuard waarschuwt dat er waarschijnlijk meer websites zijn die met AI artikelen hergebruiken. De 37 gevonden sites vielen op, omdat ze in hun artikelen per ongeluk foutmeldingen van de chatbots hadden laten staan, zoals: "Als AI-taalmodel kan ik niet bepalen welke tekst herschreven moet worden zonder context of informatie."

Een grote vraag is of door AI gegeneerde artikelen neerkomen op plagiaat of gelden als eigen werk. Daarover lopen ook rechtszaken. Zo klaagden de Amerikaanse comedian Sarah Silverman en twee schrijvers onlangs Facebook-moederbedrijf Meta en OpenAI aan. Die zouden hun boeken zonder toestemming hebben gebruikt om hun taalmodellen te trainen.