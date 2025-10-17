Van zelfstandig huisschilder tot verffabrikant en leverancier van de verf voor de opknapbeurt van het Dordtse stadhuis en iedere Jumbo-oplegger. In honderd jaar tijd laveerde de familie Luijten met veel ondernemerszin door de wereld van verf.

Dit bedrijf begon in 1925 als huisschilder: nu is het een verfimperium met 125 medewerkers

Een medewerker die zelf al 24 jaar bij de verfgroothandel in dienst is, tipte de redactie over het eeuwfeest. Wat hij erbij vertelde in zijn mail, was minstens zo bijzonder: ‘Ik heb collega’s gehad die hier meer dan vijftig jaar werkten’. John (57) en Edwin (55) Luijten glimlachen als ze dat horen. De broers, vierde generatie eigenaren, wisten niet van de e-mail. „Maar hartstikke leuk natuurlijk.’’

„Als wij iemand aannemen, is altijd de insteek dat we tot de pensioengerechtigde leeftijd met elkaar door blijven gaan’’, zegt Edwin in het AD. „We hebben inderdaad behoorlijk wat mensen gehad die hier vijftig jaar of nog iets meer werkten.’’

Fusie met Zeeuwse verfhandel

Dat is niet alleen zo bij de Dordtse tak, maar ook bij het Zeeuwse deel van het bedrijf. Op 1 januari 2001 fuseerde Luijten met de in 1967 opgerichte verfhandel Baarends - die later Verf Verkoop Zeeland werd gedoopt: Luijten-VVZ was geboren.

Tegenwoordig werken er circa 125 mensen. „De twee bedrijven passen goed bij elkaar. Het dna komt overeen. Ook in Goes, Vlissingen en Terneuzen zijn veel mensen al lang voor het bedrijf actief. 25 jaar in dienst...dat zijn er voldoende bij ons. De vaste kern is heel stabiel hier.’’

De samenvoeging begin deze eeuw en de daarop volgende ‘serieuze groei’ heeft het wellicht nog wat gemakkelijker gemaakt om medewerkers bij zich te houden. John: „De interne doorgroeimogelijkheden zijn toegenomen. Het mooiste voorbeeld vind ik de jongen die hier als expeditiemedewerker is binnengekomen. Hij is nu verantwoordelijk voor onze hele ict.’’

Iedere generatie Luijten drukt stempel

Tijdens het directeur-eigenaarschap van John en Edwin kwam de fusie tot stand. Tegenwoordig is er sprake van een vierkoppige directie: naast de Dordtse broers zijn dat ook Antoine Baarends en Ferrie van der Sluis van voorheen Verf Verkoop Zeeland Iedere generatie Luijten heeft zo zelf een belangrijke stempel op de familieonderneming gedrukt.

De gele verf voor Jumbo-trucks komt bij Luijten-VVZ vandaan. Foto: ANP

Dat begon bij grondlegger Henk Luijten, toen hij in 1925 aan het Matena’spad begon als zelfstandig huisschilder. Hij bouwde dat uit tot een schildersfirma met meerdere medewerkers. In 1937 volgde de verhuizing naar de Lijnbaan. Hij opende er zijn eigen winkel met schildersbenodigheden. Met 50 vierkante meter was het piepklein, maar in de loop der jaren dijde de firma Luijten steeds meer uit.

In 1937 verhuisde schildersbedrijf H. Luijten naar de Lijnbaan in Dordrecht. Daar werd deze winkel in schildersbenodigheden geopend. Privéfoto

Pand na pand kon in deze straat worden aangekocht. Het bedrijf groeide tot 800 vierkante meter. Zoon Sjef was de grote motor achter de verffabriek die er verrees. De familie begon in 1950 volgens eigen recepten allerlei verfproducten te produceren: grondverf, lak, stopverf en muurverf. „Dat gebeurde grotendeels met de hand. Puur vakmanschap en erg arbeidsintensief’’, aldus Edwin.

De verffabriek was te kleinschalig. Het was een bewuste keuze om te stoppen en voor de in- en verkoop van verf te gaan Edwin Luijten

Dit was een gouden zet familiebedrijf

Tien jaar later kreeg de jonge Nol Luijten, de vader van de huidige directeuren, zijn vader Sjef zover dat ze ook autolakken gingen verkopen. „Hij zag er kansen in en het bleek een gouden zet. Onze vader kon goed verf op kleur maken en klanten kwamen met de meest uiteenlopende onderdelen van auto’s en busjes langs om precies die kleur te laten maken.’’

Vanaf 1950 ging de familie Luijten zelf ook verf - merknaam Merwelux - produceren. Privéfoto

Nol, die in 2016 overleed, koos ervoor om vol voor de verfgroothandel te gaan. Onder zijn leiding verhuisde het bedrijf in 1985 naar een gloednieuw pand aan de Merwedestraat - waar het nu nog zit - en stopte de familie met de fabriek.

Te kleinschalig

„We waren te kleinschalig en milieueisen spelen natuurlijk een rol bij het produceren van verf. Het was een bewuste keuze om te stoppen en voor de in- en verkoop te gaan’’, weet Edwin. Zijn broer voegt toe: „Het was inmiddels ook een verouderde fabriek.’’ Hun vader was meer van de handel dan van de productie, herinneren zijn zonen zich.

Een Luijten-medewerker van de kleurmakerij autolak/industrielak aan het werk. Foto: Jeffrey Groeneweg

Onder leiding van de vierde generatie ontsteeg het bedrijf het regionale. Sinds de fusie tot Luijten-VVZ is heel het zuidwesten van Nederland hun werkgebied. De firma heeft vier specialiteiten: bouwverven voor schilders en aannemers, industriecoatings, autolakken en doe het zelf. „Die vier poten zijn redelijk gelijk verdeeld qua omzet.’’

Klussers kunnen niet bestellen

De verfgroothandel levert alleen aan professionals. „Onze doe-het-zelftak bevoorraadt doe-het-zelfwinkels. Dan bedoelen we niet de heel grote ketens als Hornbach, Praxis en Karwei, maar wel de Hubo, verf- en behangspeciaalzaken en allerlei online werkende verfverkopers. Particuliere klussers kunnen niet bij ons bestellen.’’

Ook hebben ze acht servicevestigingen verspreid over Zuid-Holland, Zeeland en de regio West-Brabant. „Die winkels hebben we puur voor de schilders en aannemers’’, zegt Edwin. „Zij komen de spullen nog echt afhalen en we hebben die vestigingen zo gepositioneerd, dat zij niet langer dan twintig minuten hoeven te rijden voordat ze bij een Luijten-VVZ winkel zijn.’’

Binnen 24 uur vanuit Goes of Dordrecht

John: „Voor die andere takken van sport - de autoschadebedrijven, doe-het-zelfwinkels en industrie - zorgen wij ervoor dat ze hun bestelling binnen 24 uur hebben. Daar hebben we vijftien bussen en vrachtwagens voor rondrijden die vanuit Goes of Dordrecht afleveren.’’

De broers willen het bedrijf de komende jaren gezond en rendabel houden, met tevreden klanten en medewerkers. Elk van de vier specialismen heeft daarbij zijn eigen opgaven, maar de grootste uitdaging is personeelskrapte in de bedrijfstakken die ze bedienen.

„We hebben in dit land moeite met het vinden van mensen die met hun handen werken. Wij handelen in een product dat mensen met de hand aanbrengen. Zo zijn er steeds minder schilders, dus dat merken wij in de afzet. In de autoschade en industrie lopen we daar ook tegenaan’’, legt Edwin uit. John: „Het is lastig, maar tegelijkertijd zitten meer ondernemers hiermee. Het is een uitdaging voor velen.’’

Nog een historisch beeld uit de verffabriek van Luijten. Privéfoto