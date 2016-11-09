Miljonair Martin Shkreli, de enige eigenaar van het laatste album van de Wu-Tang Clan, heeft dinsdagnacht zijn belofte waargemaakt om de plaat online te laten horen. De zakenman liet via Twitter enkele fragmenten horen.

Lees verder onder de advertentie

De controversiële Shkreli had in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen verkondigd dat hij het album Once Upon a Time in Shaolin als download beschikbaar zou stellen als Trump zou winnen. Als Hillary Clinton president zou worden, wilde hij de plaat vernietigen.

De ondernemer kocht het enige exemplaar van het album vorig jaar december voor het duizelingwekkende bedrag van twee miljoen dollar. Once Upon a Time in Shaolin werd daarmee in een klap het waardevolste album ooit.

Shkreli is de oprichter van farmaceutisch bedrijf Turing en werd door zakenblad Forbes drie jaar geleden uitgeroepen tot een van de meest veelbelovende jongeren in de financiële wereld. Eind vorig jaar werd hij gearresteerd op verdenking van omvangrijke fraude.

Lees verder onder de advertentie

Gerelateerde artikelenSchatrijke Shkreli leeft op bezorgpizza's