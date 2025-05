Verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot opent eerste fysieke winkel

De verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot opent een eigen fysiek verkooppunt. In samenwerking met recyclewinkel Droppie kunnen klanten terecht in Utrecht voor het direct kopen en inleveren van hun favoriete Pieter Pot-producten.

Volgens de initiatiefnemers is het een belangrijke stap richting een toegankelijker, circulair winkelaanbod in Nederland. De winkelhoek bevindt zich bij Droppie in Utrecht, waar klanten 40 populaire en veelal biologische Pieter Pot-producten verpakkingsvrij kunnen kopen. Ook kunnen lege potten worden ingeleverd.



„Onze klanten hebben we wens om een aantal potten in een fysieke winkel te kopen omdat ze nog niet genoeg lege potten hebben voor een nieuwe bestelling online. Met dit fysieke verkooppunt spelen we in op deze klantvraag,” zegt Jouri Schoemaker, oprichter van Pieter Pot.



Co-creatie met de Pieter Pot-klant

Pieter Pot betrekt klanten actief bij de invulling van het assortiment. Bezoekers kunnen ter plekke suggesties doen voor producten die zij graag in het verkooppunt willen zien. Op basis van deze feedback en input van de Pieter Pot klant wordt het aanbod de komende tijd verder afgestemd.

Utrecht is de eerste stad waar deze pilot plaatsvindt - niet toevallig, want hier woont het grootste deel van de Pieter Pot-community. Bij succes volgen andere steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen.



We willen voorbeelden laten zien van circulaire producten die tevens afval voorkomen Stef Traa Droppie

Samenwerking Pieter Pot met Droppie

Droppie is opgericht door Natascha Hermsen en Stef Traa met als missie om een afvalvrije wereld te creëren door waarde toe te voegen aan alles wat recyclebaar is. Het inzamelingssysteem van Droppie beloont consumenten voor hun recycling-inspanningen.

Door materialen zoals textiel, kleine elektrische apparaten en oliën in te leveren, verdienen deelnemers een beloning via de Droppie-app, voor de consument zelf of als donatie aan een goed doel. Zo maakt Droppie het makkelijker en aantrekkelijk voor consumenten om circulair te leven. Het inzamelsysteem levert hogere opbrengsten op met schone, gesorteerde stromen die deels geschikt zijn voor hergebruik én recycling.



„Bij Droppie draait alles om slim recyclen en circulair gedrag belonen. We willen voorbeelden laten zien van circulaire producten die tevens afval voorkomen. Deze samenwerking met Pieter Pot sluit daar naadloos op aan,” aldus Stef Traa.

Foto: Pieter Pot