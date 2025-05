2 maanden open, 4 maanden ‘op vakantie’: Peter heeft uniek winkelconcept, maar stopt toch

Jarenlang draaide Peter de Peffer (70) twee maanden zijn pop-upwinkel in Waalwijk, om dan daarna vier maanden vrij te zijn. Best knap in een tijd waarin de winkel-faillissementen je om de oren vliegen, vindt hij zelf. Toch stopt hij ermee. „Maar het concept wil ik nu delen.”

Nee, de staat waarin de detailhandel verkeert ... daar word je niet vrolijk van, stelt Peter de Peffer. Daarom vindt hij het tijd om eens te vertellen hoe hij de afgelopen dertien jaar ondanks al die tegenwind zijn pop-upwinkel in de markt heeft gezet. „Omdat we toch gaan stoppen, wil ik mijn werkwijze nu wel met anderen delen. Hebben we een keer positief retailnieuws”, vertelt hij tegen AD.

Van Etos naar pop-upwinkel

Peter de Peffer zwaait met zijn arm door De Sale Salon in het Waalwijkse winkelcentrum. „Eigenlijk was dit de Etos...” Dat hier ooit een filiaal van de drogisterijketen zat, is niet te zien. Met bebloemde doeken, kunstplanten, rietpanelen en tapijten oogt het als een vrolijke, ietwat tropische schoenenwinkel.

„Die bloemen heb ik zelf op de computer ontworpen met het programma Illustrator ... da’s niet zo héél moeilijk”, zegt hij, terwijl terwijl zijn vrouw Jane (65) op de achtergrond enkele dames helpt. Ze hebben het hoorbaar gezellig.

Soms stonden klanten in de winkel op hun telefoon te kijken of ze ze misschien in een andere kleur konden bestellen Peter de Peffer De Sale Salon

„Ik heb altijd in de schoenen gezeten, onder meer bij Hoogenbosch. In 1997 ben ik voor mezelf begonnen in Rosmalen. Een zaak in het hogere segment.”

Dertien jaar geleden zag Peter de retailwereld veranderen. „Tot die tijd draaide ik op slechts 120 vierkante meter omzetten, nou dat wil je niet weten. Maar internet kwam op, de webshops. Dan gingen ze bij mij de schoenen passen en dan kochten ze online. Soms stonden klanten in de winkel op hun telefoon te kijken of ze ze misschien in een andere kleur konden bestellen.”

Alleen open in piek seizoen

Dat hij aan de slag ging met zijn pop-upconcept was evenwel geen plan B voor als de winkel niet meer zou lopen. „Ik wilde gewoon wat anders erbij doen.” Het concept was simpel: „Alleen leren schoenen, kwaliteit. En alleen opengaan op de piek van het seizoen. In het voorjaar. Maart, april, mei, en in het najaar september, oktober. En goede prijzen natuurlijk.”

Als locatie koos hij zijn eigen achtertuin: Waalwijk. „Hier is veel leegstand en ik kan er terecht voor een lage huurprijs. In de andere maanden hebben we bijna geen kosten.”

‘Altijd leder, geen synthetisch spul!’

En Waalwijk was ver genoeg van Rosmalen verwijderd. „Ik vertelde daar niet dat ik dit erbij deed. Acht jaar geleden ben ik met die zaak gestopt. Jane had een drukke baan. Ik zei: kom in de zaak en dat heeft ze gedaan.”

Bij mij krijg je korting van 50 tot 70 procent Peter de Peffer De Sale Salon

En nu zijn ze al jaren twee maanden open in de piekperioden om daarna voor vier maanden dicht te gaan. „De schoenen komen uit restpartijen, te laat geleverd. Of de winkelier heeft ze wel besteld maar is failliet gegaan. Ik bied op zomerschoenen in september en op winterschoenen in het voorjaar. Maar wél: altijd leder, geen synthetisch spul!”

Hij pakt een schoen uit het rek naast hem. „Hier zit de oorspronkelijke prijs nog in. Deze was 110 euro. Bij mij krijg je korting van 50 tot 70 procent. Ik wil niet verrast worden als iemand de prijs googelt.”

Met een outlet wil hij niet echt vergeleken worden. „Dan stapelen ze acht dozen en zetten ze er een rechterschoen bovenop.” Hij gaat voor naar de voorraad, netjes op schappen achter een afgeschermd deel van de zaak. „Mensen willen uitstraling. Wij schrijven geen prijzen met een stift, hè. Alles drukwerk.”

Twee dagen van tevoren privéshoppen

„Wij hebben een klantenbestand van 4.500 mensen opgebouwd. Als we die twee maanden open gaan, krijgen zij een uitnodiging. Kunnen ze op dinsdag en woensdag privéshoppen, vóórdat wij op donderdag open gaan.”

„In de eerste twee weken dat we open zijn, draaien we de helft van de omzet, en de rest in de andere zes weken.” Grote vraag: wat doen ze in de vier maanden die overblijven? „Vakantie houden, met de camper weg. We zijn net weken door Italië gereden. Naar Cambodja geweest.”

Peters pop-up stopt

Meer werken wilden ze niet. „Mensen zeiden weleens, waarom doe je dat niet drie maanden? Zodat ik een dikkere auto kan rijden? Wij kopen vrije tijd.” Nou geeft hij wel toe dat hij met de schoenenzaak in Rosmalen destijds goed geld heeft verdiend.

Maar ze stoppen er nu mee: „Na dik vijftig jaar werken en 26 edities van De Sale Salon is het tijd.” De twee dames zijn klaar met shoppen. Een van hen vliegt Peter om z’n nek en geeft hem een afscheidszoen. Peter grijnst van oor tot oor. „Zo gaat dat hier.” Afgelopen zaterdag was de laatste dag.

