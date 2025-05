Lees verder onder de advertentie

Iemand die het faillissementsrecht door en door kent is Floris van der Weijden. Hij is advocaat met een specialisatie in faillissementen en heeft in het verleden veelvuldig meegewerkt bij de behandeling van faillissementen: „Je kan er op twee manieren naar kijken: met een juridische bril en een morele bril’’, zegt hij tegen het AD.

Bax Music kent torenhoge schulden, maar opent deze week opnieuw haar deuren: hoe kan dat?

In de winkel heb je juridisch gezien met een nieuw bedrijf te maken en dus niet met het oude Bax. Het nieuwe bedrijf neemt niet automatisch de schulden over. „Hoewel na een doorstart dezelfde naam wordt gebruikt, is het juridisch gezien een aparte entiteit. De rechten en plichten van het bedrijf dat failliet is gegaan, lopen niet automatisch over op de nieuwe vennootschap.”

Compagnons Jochanan Bax en Stijn Bakkeren hebben 15 miljoen euro betaald om muziekwinkel Bax nieuw leven in te blazen. Met dat geld lost de curator openstaande schulden van het oude bedrijf af. „De curator probeert bij een faillissement altijd zoveel mogelijk geld te verzamelen voor de schuldeisers. En vraagt tot slot toestemming voor een doorstart aan de rechter-commissaris die toezicht houdt op de afwikkeling van een faillissement.”

De curator moet ervoor waken dat iemand het bedrijf voor een schijntje overneemt. „Tijdens een doorstart en overname wordt hard onderhandeld. Zeker bij omvangrijke zaken schakelt de curator een taxateur in om de waarde van bezittingen te bepalen. Het moet goed onderbouwd kunnen worden dat het om een goede prijs gaat.”

Het voelt vaak krom, maar het is niet zo dat de bestuurders er bij een faillissement makkelijk vanaf komen Floris van der Weijden Advocaat bij BrandMR

„Het voelt vaak krom, maar het is niet zo dat de bestuurders er bij een faillissement makkelijk vanaf komen. Allereerst moet je de financiering voor de doorstart direct betalen. En ten tweede moet je ervoor zorgen dat het bedrijf nu wél levensvatbaar wordt.”

Uit het faillissementsverslag blijkt dat er niet genoeg geld is om de crediteuren terug te betalen, dan voelt voor gedupeerde klanten de opening misschien al helemaal dubbel.

„Dat sentiment snap ik, maar als een bedrijf failliet gaat, dan ben je per definitie niet in staat om alle schulden te betalen. Het bedrijf was niet meer levensvatbaar, anders had het bedrijf het faillissement wel aangevochten en was het faillissement waarschijnlijk niet aangevraagd.”

Leroy Telussa (medewerker Bax) opent het hek. Foto: Johan van der Heijden

Waarom mag iemand een nieuwe bv oprichten, terwijl er schulden openstaan?

„Het staat je altijd vrij om een nieuwe bv te starten. Er is geen wet die zegt dat het niet mag. Alleen als iemand er echt een potje van maakt, dan bestaat er zoiets als een bestuursverbod, maar dat wordt niet vaak door de rechter opgelegd.”

Dus je kunt een puinhoop achterlaten en ontelbaar vaak met een nieuwe bv van start gaan?

„Zo zou je het kunnen zeggen, maar let wel op: mensen moeten in het faillissement verantwoording afleggen en er wordt onderzoek gedaan of er sprake is van onbehoorlijk bestuur en naar eventuele onrechtmatigheden. Een curator is een beetje een detective. Die duikt helemaal de administratie in en heeft veel mogelijkheden om de bestuurder aan te spreken bij onrechtmatigheden.”

Zolang er geen bestuursverbod opgelegd is, mag iemand dus een nieuwe bv oprichten. „Maar dat neemt niet weg dat iemand in sommige gevallen privé aansprakelijk gesteld kan worden, bijvoorbeeld als iemand een spoor van vernieling achterlaat door vaak failliet te gaan en persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt van het onbetaald laten van een schuld.”

Bax neemt een deel van het personeel over en zegt bestellingen van voor het faillissement te bekijken, wat zegt dat?

„Dat deels overnemen van het personeel is zeer gunstig voor de schuldeisers. Want de vorderingen bij het UWV, die een deel van de loonkosten van het personeel overneemt, vallen op die manier lager uit of komen te vervallen.” En dus blijft er automatisch meer over voor andere schuldeisers.

„Daarnaast kent de overname van personeel een belangrijke maatschappelijke waarde. Aanzienlijk veel mensen hoeven nu geen nieuwe baan te zoeken en geen aanspraak op een WW-uitkering hoeven te maken.”

Daarmee hebben de schuldeisers geluk Floris van der Weijden

Jochanan zei over de mensen die al betaalde bestelling van vóór het faillissement hadden staan: „We gaan iedereen apart benaderen. Dat kost wat tijd, maar over een maand of drie willen we alles op punt hebben.”

Dat is volgens Van der Weijden goed nieuws. De klanten staan bij het verdelen van het geld achteraan de rij. Daardoor kunnen zij na het faillissement met lege handen achterblijven. Een doorstartende vennootschap hoeft deze schulden ook niet te betalen. „Het lijkt er nu op dat het nieuwe bedrijf dat doet, omdat ze het redelijk vinden en zich verantwoordelijk voelen. Daarmee hebben de schuldeisers geluk.”

Advocaat Floris van der Weijden. Foto: BrandMR/Johan van der Heijden

Wat volgt er na dit faillissementsverslag?

„Meestal is er om de drie à zes maanden een periodieke update voor de crediteuren. Maar het kan jaren duren voordat een faillissement is afgewikkeld. Er moet worden geïnventariseerd hoe het ervoor staat, alle schulden moeten in kaart worden gebracht, alle bezittingen moeten worden verkocht en er moet ook onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van het faillissement, bestuurdersaansprakelijkheid en eventuele onrechtmatigheden.”

Voor de nieuwe bv is het kweken van vertrouwen belangrijk. „Dat vertrouwen is natuurlijk wel wat beschadigd ten aanzien van de schuldeisers. Ze kunnen vertrouwen creëren door de potentie van hun bedrijf te laten zien, openheid van zaken te geven aan de schuldeisers en aan te geven dat ze ervan hebben geleerd.”

