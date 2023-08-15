Reddit krijgt boete van Rusland om 'nepinformatie' over oorlog

Reddit krijgt voor het eerst een boete van de rechtbank in Moskou omdat het sociale medium geen content verwijdert met "nepinformatie" over de oorlog in Oekraïne. Volgens staatspersbureau RIA moet Reddit 2 miljoen roebel betalen aan Rusland, zo'n 18.500 euro. Het bedrijf achter Wikipedia, Wikimedia, krijgt van diezelfde rechtbank nogmaals een boete.

Rusland ziet de informatie over de oorlog op platforms als Reddit als verboden content omdat het niet voldoet aan de censuurwetten daar. Het land probeert sinds het begin van de oorlog in Oekraïne onafhankelijke informatie daarover te onderdrukken in Rusland.

Ook Wikimedia moet 2 miljoen roebel betalen, omdat in de online-encyclopedie "vervalsingen" staan over wat Rusland een "speciale militaire operatie" noemt, meldt persbureau Interfax. Het land is niet van plan om Wikipedia te blokkeren.

Boetes

Wikimedia heeft sinds het begin van de oorlog drie boetes gehad van Rusland. Bij een eerdere boete zei het bedrijf al dat de informatie waarover de Russische autoriteiten klagen goed is onderbouwd en in overeenstemming is met de Wikipedia-normen. Het bedrijf ziet de boetes als "pogingen van de Russische regering om betrouwbare informatie in het land te limiteren". Reddit heeft nog geen reactie gegeven.

Meerdere bedrijven konden rekenen op een straf van Rusland omdat ze zich niet zouden houden aan de censuurregels. Zo kregen Google, eigenaar van onder meer YouTube, en streamingdienst Twitch hiervoor boetes.