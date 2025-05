Wéér bijna geen vrouwen in Quote-lijst: ‘Miljarden aan potentieel, maar zichtbaarheid ontbreekt’

Het totale vermogen van ‘s lands rijkste ‘selfmade’ ondernemers jonger dan 40 jaar is uitgekomen op bijna 6 miljard euro en ligt daarmee ruim 500 miljoen hoger dan in 2024. Dat maakt zakenblad Quote bekend. Opvallend: slechts vier vrouwen haalden de top 100 van selfmade miljonairs. Hoe komt dat, en wat zegt het eigenlijk?

Eigen beeld. Sharon Hilgers, founder van My Jewellery, staat op de 37e plaats in de Quote Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs van 2025.

„Vrouwelijke ondernemers zijn er echt”, zegt Marianne Bruijn, Managing Director van Code-V, een ecosysteem dat vrouwelijk ondernemerschap versnelt en vrouwelijke rolmodellen zichtbaarder maakt, in een reactie op de lijst die opvallend genoeg weinig vrouwelijke ondernemers telt.

„Bijna 40 procent van de ondernemers is inmiddels vrouw. Maar in dit soort lijstjes zie je ze nauwelijks terug. Dat heeft alles te maken met zichtbaarheid en netwerken. Die lijsten worden vaak samengesteld door mannen, vanuit hun netwerk, en daarin zijn maar weinig vrouwen te vinden. Dus gunnen ze elkaar sneller het podium.”

Later starten, maar sneller groeien

Met de dominantie van mannen in de crypto-, fintech- en AI-sectoren wordt dit effect volgens haar versterkt. „Die werelden zijn voor én door mannen ontwikkeld, maar daar komt gelukkig verandering in”, aldus Bruijn. „Kijk naar Carbon Equity, een duurzaam fintech-platform van Lara Koole en Jacqueline van den Ende. Zij gaan hard en zullen de komende jaren de wereld veroveren, maar ze staan nog niet in zulke lijsten.”

Ook leeftijd speelt een rol. Quote beperkt de lijst tot ondernemers onder de veertig, waarmee vermogende vrouwen als Nikkie Plessen, goed voor 40 miljoen euro, en Doutzen Kroes (28 miljoen euro) uit de lijst zijn verdwenen. Dat is een nadeel voor vrouwen, stelt Bruijn: „Veel vrouwen starten hun bedrijf pas na hun veertigste. Dan zijn de kinderen wat ouder, hebben ze meer ervaring en kunnen ze er vol voor gaan. Je ziet dan ook dat vrouwelijke scale-up-ondernemers gemiddeld sneller groeien dan mannelijke.”

Investeren in je bedrijf via externe financiering zien veel vrouwen nog niet als een logische stap Marianne Bruijn

Toch blijven vrouwen in de vroege fase van hun ondernemerschap vaak

terughoudend met het aantrekken van vreemd vermogen, waarom?. Bruijn: „Ze zijn ontzettend committed, willen het vaak zelf doen, stoppen er hun eigen spaargeld in. Dat is bewonderenswaardig, maar het belemmert ook groei. Investeren in je bedrijf via externe financiering zien veel vrouwen nog niet als een logische stap, of ze weten simpelweg niet goed hoe die wereld werkt.”

Financieringslandschap onbekend terrein

Die onbekendheid met het financieringslandschap is een van de belangrijkste

drempels, zegt Bruijn. „Vrouwen kennen de route niet. Ze weten vaak niet bij wie ze moeten aankloppen, of wanneer. En de non-bancaire financiering, die juist heel toegankelijk kan zijn voor startende ondernemers, is al helemaal nieuw terrein.”

Code-V | Marianne Bruijn, Managing Director van Code-V.

Daar komt nog iets bij: de pitchtafels zitten vaak vol mannen. , , 90 procent van de investeerders is man en bepaalt daarmee grotendeels naar wie het kapitaal stroomt. Die herkennen zich minder snel in de businessmodellen van vrouwelijke ondernemers, bijvoorbeeld in femtech of gezondheidszorg. En dan duurt het langer voordat een vrouwelijk bedrijf serieus wordt genomen.”

Die ‘herkenningsdrempel’ heeft zelfs een naam: affinity bias. „ dat is een onbewuste voorkeur voor mensen die op ons lijken en met wie we ons gemakkelijk kunnen identificeren. Mannen investeren eerder in ondernemers met ideeën die hen bekend voorkomen, maar als jij een platform bouwt voor hartklachten bij vrouwen - een thema waar veel onderzoek op mannen is gebaseerd - dan is die herkenning er niet”, aldus Bruijn. „Terwijl de maatschappelijke én economische potentie enorm is.”

Systemische drempels én een mentaliteitskwestie

De inhaalslag is dus deels cultureel, deels structureel? „Ja, we hebben nog steeds te maken met systemische barrières. Maar het gaat ook om bewustwording: vrouwen mogen groter denken, sneller hulp vragen en leren vertrouwen op externe financiering als groeimiddel. Maar daarvoor moet wel iemand hen de weg wijzen.”

Quote Selfmade Top 100 De 100 jonge selfmade miljonairs bezitten samen bijna 6 miljard euro. Aan kop staat Job van der Voort (Remote.com) met 650 miljoen. Douwe Kiela (Contextual AI) volgt met 200 miljoen. Slechts vier vrouwen haalden de lijst: Sharon Hilgers (My Jewellery, 58 miljoen), Negin Mirsalehi (Gisou, 25 miljoen), Loes Daniels (Experiencegift, 21 miljoen) en Bibi Lemmers (Flexhaus, 18 miljoen).

Daarin faciliteert Code-V. Op 13 juni wordt het eerste genderlens datarapport gepresenteerd. Een van de belangrijkste aanbevelingen: draai het perspectief om. „Laat niet alleen ondernemers pitchen voor geld, maar laat financiers zich ook eens presenteren aan vrouwelijke ondernemers. Laat zien waarvoor ze bij hen terechtkunnen. Dat zou al enorm helpen.”

Gelijke toegang tot financiering levert jaarlijks 139 miljard euro economische waarde op Marianne Bruijn

En er is flinke winst te boeken. „Vrouwelijke ondernemers zijn niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk gedreven”, zegt Bruijn tot slot. „Dat levert niet alleen impact op, maar ook harde euro’s. Als we zorgdragen voor een gelijkwaardige verdeling van de beschikbare financiering dan levert dat alleen Nederland jaarlijks 139 miljard euro aan economische waarde op. De potentie is er, nu de erkenning nog.”