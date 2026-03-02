Minder pakketten kwijt en meer herhaalaankopen: Ruurd en Tim veroveren Europese markt met emissievrije bezorging

Lokale fietskoeriers bezorgen meestal beter dan grote pakketdiensten. Het nadeel is dat ze vaak versnipperd werken en dat grote webshops er nauwelijks toegang toe hebben. Tim en Ruurd zagen een gat in de markt. Met hun bedrijf Sparqle bouwen ze technologie die deze twee werelden met elkaar verbindt. Met grote concurrenten op de hielen en de ambitie om Europa te veroveren, hebben ze recent 1,5 miljoen euro aan financiering opgehaald.

Lees verder onder de advertentie

Elke dag worden er in Nederland honderdduizenden pakketjes bezorgd. Daarbij gaat regelmatig wat mis. ,,Slechte communicatie, pakketjes die nooit aankomen of gehaaste bezorgers’’, somt Sparqle-medeoprichter Ruurd Tjeerdema (32) zijn frustratietop-3 op. Ondertussen verwachten consumenten volgens hem steeds meer van bezorgservices: betere service, meer snelheid en duidelijkheid. ,,Ik kom uit een echt ondernemersgezin en zag dat bestaande bezorgbedrijven daar heel slecht op inspelen. Vanuit die gedachte zijn we gaan werken aan een nieuw, toekomstbestendig fundament voor e-commercebezorging.’’



Samen met zijn compagnon Tim van Alphen zette hij in 2022 Sparqle op, een duurzaam alternatief voor traditionele pakketdiensten als PostNL, DHL en GLS. ,,We zijn geen klassiek logistiek netwerk, maar een platform dat fietskoeriers verbindt met nationale en internationale e-commercepartijen’’, aldus Ruurd, die drie jaar geleden na een hele dag op kantoor bij Sparqle ’s avonds zelf nog op zijn fiets sprong om pakketten te bezorgen. ,,Als we een tekort aan personeel hadden, sprongen vrienden van ons bij’’, lacht hij. ,,Maar we merkten al snel dat we op die manier niet snel genoeg konden opschalen.’’



Lees ook: Toch nog geen Nederlandse heffing voor tsunami aan pakketjes uit China

Liefhebbers van het (bezorg)vak

In elke grote stad van Nederland zit bovendien al een sterke, lokale partij met fietskoeriers, dus één plus één is twee. ,,Per stad hebben we een of meerdere fietskoerierbedrijven uitgekozen die we met behulp van onze techniek koppelen aan e-commercepartijen’’, vertelt Ruurd. ,,In Haarlem hebben we bijvoorbeeld een fietskoerierbedrijf met zestig werknemers in dienst dat onze pakketten per fiets rondbrengt. Dat zijn vaak geschoolde mensen die op een cargobike, vaak in een wieleroutfit, pakketten bezorgen voor de lokale boekhandel of apotheek.’’

Minder pakketjes die kwijtraken, een lagere hoeveelheid aan niet-bezorgde orders en klanten die aan de deur een prettige ervaring hebben, waardoor ze sneller weer iets bij jouw bedrijf zullen bestellen Ruurd Tjeerdema Medeoprichter Sparqle

Kortom: een ander type dan de doorsnee pizzabezorger die in zo min mogelijk tijd zoveel mogelijk bestellingen moet wegwerken. ,,Het zijn echt liefhebbers van het vak, die net wat extra tijd nemen om een pakketje op een goede manier af te leveren’’, zegt Ruurd. ,,Dat zorgt voor een betere performance van de bezorging. Dan heb ik het over minder pakketjes die kwijtraken, een lager aantal niet-bezorgde orders en klanten die aan de deur een prettige ervaring hebben, waardoor ze sneller weer iets bij jouw bedrijf zullen bestellen.’’

Lees verder onder de advertentie

Zwaar verouderde techniek

Door de geavanceerde technologie waarmee Sparqle werkt, worden klanten, anders dan bij traditionele bezorgpartijen, real-time op de hoogte gehouden van waar hun pakketje zich bevindt. ,,Traditionele bezorgbedrijven werken met zwaar verouderde techniek, terwijl dat helemaal niet meer hoeft met de technologie die nu voorhanden is’’, vertelt Ruurd. ,,Je hebt tegenwoordig zoveel slimme technieken die je kunt gebruiken om de bezorgervaring te verbeteren, bijvoorbeeld door in een veel vroeger stadium al te laten weten dat een pakket een dag later komt.’’



Het grootste verschil met traditionele bezorgdiensten is volgens hem dat daar de kosten en het volume centraal staan. ,,Het uitgangspunt van de meeste bezorgdiensten is dat de kosten laag moeten zijn en het volume groot’’, aldus Ruurd. ,,Daar geloof ik niet in. Wij zeggen juist: je moet de klantervaring centraal zetten. Als die goed is en klanten ook nog eens kunnen kiezen voor een duurzame bezorgoptie in plaats van een vervuilende traditionele partij, dan zorgt dat voor meer herhaalaankopen. De bezorging wordt vaak gezien als een noodzakelijke kostenpost die je moet drukken, maar kijk ook eens wat het je kan opleveren.’’

We werken emissievrij en de klanten zijn blijer door onze betere performance Ruurd Tjeerdema Medeoprichter Sparqle

Top-35 steden van Nederland

Dat geldt uiteraard ook voor Sparqle zelf, want het bedrijf is geen filantropische instelling. ,,Logistiek is een markt waar weinig marge in zit’’, zegt Ruurd. ,,Daarom zijn wij qua prijs competitief met andere bezorgdiensten. Stel: je belt Ricoh op, een van onze grotere klanten. Dan zullen zij zeggen dat wij niet duurder zijn dan andere partijen, maar dat we wel emissievrij werken en dat klanten blijer zijn door onze betere performance. Dat is mogelijk omdat wij gebruikmaken van bestaande infrastructuur. De lokale fietskoeriers hebben al volume en nemen ons daarin mee.’’

Het streven van Sparqle is om op deze manier een nieuw, toekomstbestendig fundament voor e-commercebezorging neer te zetten. „In Europa heb je steeds meer zero-emissiezones”, zegt Ruurd. „De regels worden steeds strenger, dus wij willen kijken hoe je toch op grote schaal landelijke pakketten kunt blijven bezorgen. Op dit moment focussen we ons daarbij op de top-35 steden van Nederland en België, omdat we daar de grootste impact willen maken. Maar in de nabije toekomst willen we ook steeds meer gaan bezorgen in buitengebieden.”

Lees verder onder de advertentie

Vraag naar betere klantervaring

Daarvoor is geld nodig. Daarom hebben Ruurd en zijn compagnon de afgelopen tijd 1,5 miljoen euro opgehaald, inclusief financiering vanuit de EU. ,,Anderhalf jaar geleden hebben we al eens 1,2 miljoen euro opgehaald, waarmee we de basis van het platform hebben neergezet’’, vertelt Ruurd. ,,Met deze 1,5 miljoen willen we nieuwe gebieden aanboren in Nederland, België en Frankrijk. We zijn al ver, maar het kan altijd nog groter. Vandaar dat we ook al bezig zijn met het onderzoeken van onze mogelijkheden in Duitsland.’’



Overal in Europa poppen zero-emissiezones op en overal is vraag naar een betere klantervaring. ,,We voelen veel druk om ons product snel te ontrollen, omdat we merken dat mensen er echt op zitten te wachten’’, zegt Ruurd. ,,Tegelijkertijd zien we ook dat traditionele pakketdiensten meer investeren in duurzaamheid en technologie. Daarom moeten we blijven inzetten op de ontwikkeling van Sparqle, zodat we voorop blijven lopen en een product aanbieden waar niemand meer omheen kan. Onze ambitie is om uiteindelijk heel Europa te coveren.’’



Lees ook: E-commercebedrijven missen AI-kansen, maar: ‘Laat je niet gek maken door de AI-hype’