Bijna een derde van de glastuinbouwondernemers in Nederland kan zijn rekeningen niet meer betalen of komt op korte termijn in liquiditeitsproblemen. Mede hierdoor zullen er de komende tijd minder Nederlandse groenten, fruit, bloemen en planten op de markt beschikbaar zijn. Dat concluderen de ondernemersorganisaties Plantum en Glastuinbouw Nederland na een enquête onder hun leden.

Zij voorzien dat het productaanbod in de schappen zal verschralen. Naar verwachting moet 8 procent van de ondervraagde ondernemers in de glastuinbouw dit jaar nog faillissement aanvragen. De brancheorganisaties waarschuwden eerder al voor de desastreuze gevolgen van de extreem hoge gas- en elektriciteitsprijzen, als de overheid geen maatregelen neemt.

Telers van potorchideeën worden momenteel het hardst getroffen. Inmiddels is een kwart van de productie noodgedwongen gestopt. Veel van deze telers voorzien dat ze arbeidsplaatsen moeten gaan schrappen.



Plantum en Glastuinbouw Nederland waarschuwen ook voor "grote gevolgen" voor de positie van Nederland als belangrijke leverancier in de Europese markten van tuinbouwproducten en kastechnologieën. ,,En voor de ontwikkeling van noodzakelijke duurzame innovaties."

