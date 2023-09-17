Staking bij Amerikaanse autofabrieken gaat derde dag in

De staking bij Amerikaanse fabrieken van autobouwers General Motors (GM), Ford Motor en Stellantis is zondag de derde dag ingegaan. In totaal hebben zo'n 12.700 werknemers in drie fabrieken het werk neergelegd omdat een cao-akkoord uitblijft.

Vakbond United Auto Workers (UAW) heeft zaterdag gepraat met de autofabrikanten, maar dat heeft dus nog niet tot een oplossing geleid. Volgens de bond verliepen die gesprekken wel "redelijk productief". Maandag zijn dan weer nieuwe onderhandelingen gepland.

De UAW eist onder meer een loonsverhoging van 40 procent voor de werknemers van de drie autobouwers, die ook wel The Big Three uit Detroit worden genoemd. De autobedrijven boden iets boven de 20 procent aan, maar zonder de door de vakbond geëiste secundaire arbeidsvoorwaarden.

146.000 werknemers

De UAW is de grootste vakbond in de autosector van de Verenigde Staten en vertegenwoordigt 146.000 medewerkers. De bond heeft gedreigd nog meer leden op te roepen tot actie.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat de autoproducenten hun stakend personeel meer moeten bieden. Biden vindt dat medewerkers onvoldoende meeprofiteren van de hoge winsten die de autobedrijven maken.