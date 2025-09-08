Duurzaam ondernemer Léon Polman reist in september het hele land door om elke dag een kop koffie te drinken met steeds andere impact ondernemers. Leuk maar ook intensief. „Ik heb een beetje onderschat hoeveel tijd het kost. Het is wel hard werken.”

Je moet er maar op komen: 30 dagen lang elke dag een kop koffie drinken met steeds een nieuwe duurzaam ondernemer. Léon Polman moet er ook wel een beetje om lachen: „Het idee komt eigenlijk van het kijken naar allerlei challenges op YouTube. Die vond ik leuk waarna ik bedacht hoe ik zelf een leuke challenge op kon zetten. Zo is het ontstaan. Bovendien drink ik graag koffie en vind ik het leuk en leerzaam om met andere impact ondernemers in contact te komen. En via publicaties op mijn LinkedIn profiel kan ik deze mensen ook een beetje in het zonnetje zetten.”

Hij is zelf ook duurzaam ondernemer met Green Side, een bedrijf dat oud eenzijdig bedrukt papier van onder meer scholen hergebruikt om er notitieboekjes van te maken. Ook oud briefpapier van bedrijven dat onbruikbaar is geworden door bijvoorbeeld een andere huisstijl of overname krijgt zo een nieuw leven. „Wij maken er onder meer notitieboekjes van waarbij de achterkant alsnog gebruikt wordt.” Onze boekjes en enveloppen worden vaak gebruikt bij evenementen of als relatiegeschenk.

Léon Polman - Green Side

Daarnaast is Léon altijd bezig met het bedenken van nieuwe dingen, zoals de Koffie Challenge. Voor als de oproep op LinkedIn niet zou werken, had hij al een paar adressen verzameld maar die angst bleek ongegrond. „Binnen twee dagen zat de agenda helemaal vol. Ik heb in totaal wel 350 reacties gehad.”

Intensief door het vele reizen

Inmiddels zijn de eerste zes ontmoetingen achter de rug en kan voorzichtig een eerste balans worden opgemaakt. „Het is intensief en meer werk dan ik dacht. Je wil je toch voor elke ontmoeting inlezen om tijdens het gesprek meteen de diepte in te kunnen. Ik heb namelijk voor elk gesprek maar een uur tijd ingepland. Verder valt het vele reizen en de tijd die dat kost wat tegen. Maar dat heb ik er allemaal graag voor over want de ontmoetingen zijn erg leuk en ik leer er veel van. Bovendien krijg ik er energie van.”

De eerste kop koffie werd gedronken met Dirk Ueberbach van BE O Lifestyle. Dit bedrijf maakt herbruikbare producten van planten, zoals een drinkfles gemaakt van suikerriet. „De les die ik hiervan meeneem is de focus op eenvoud. Hou het simpel. Dat hebben ze hier onder meer gedaan door het aantal varianten van de producten terug te brengen van 10 naar 3. Zo kun je eerst alvast geld verdienen. Kijken naar uitbreiding kan dan altijd nog.”

Niet verliefd worden op je eigen idee

Op dinsdag was Kevin Jacobs van VindiQu aan de beurt. Zij organiseren interactieve digitale uitjes voor mensen met een zorgbehoefte, zoals ouderen of mensen in de GGZ, die fysiek niet naar een bestemming kunnen reizen. „Ik zag hier dat digitaal naar bijvoorbeeld Madurodam gaan zelfs leuker is omdat de gids ook even de werkplaats kan inlopen waar de huisjes gemaakt worden. Dat gaat niet met een groep. Dit is echt een voorbeeld van hoe je van een beperking juist een kracht kunt maken.”

Dag drie bracht Léon naar Sven Koopman. Hij bedacht Vobovie ofwel Volhoudbare Boodschappen voor Iedereen. Een platform waarop organisaties hun medewerkers boodschappen kunnen laten doen. Met alleen maar duurzame, gezonde producten. „Hier kwam heel erg de les naar voren dat je niet te verliefd moet worden op je idee. Dan blijf je maar schaven tot het perfect is en vergeet je dat je ook moet verkopen om geld te verdienen.”

Donderdag schoof Ella Reizevoort-Hop aan voor een kop koffie. Met haar ChariTales app wil Ella goede doelen helpen beter hun verhaal over te brengen. „Tijdens het gesprek drukte Ella me vooral op het hart dat het niet over haar app moest gaan, maar juist over de goede doelen. Dat is echt denken vanuit de klant. Zo belangrijk en een mooie les.”

De volgende dampende kop koffie stond klaar voor Carl van Heijst van It Goes Forward waar ze consumenten zover willen krijgen dat ze hun gekocht goederen die ze toch niet willen of die niet passen, direct doorsturen naar een volgende klant. „Voordat ze hiermee groots aan de slag gingen hebben ze eerst heel simpel getest of het zou kunnen werken. Dat was een inzicht: eerst kijken of iets werkt voordat je er heel veel geld in gaat stoppen.”

Nieuwe lessen maar ook een bevestiging

Als laatste van deze eerste week kreeg Léon een korte rondleiding van Patrick Boone namens Vegan Food Tour Nederland. Zij organiseren food tours door Nederlandse steden langs vegan restaurants. „Dat was heel boeiend omdat het niet alleen over de speciale restaurants gaat maar je krijgt ook interessante informatie over de stad waar je bent. Daardoor is het voor iedereen leuk, niet alleen voor vegetariërs. Met andere woorden, je product moet gewoon echt goed zijn.”

Naast al deze persoonlijke lessen ziet Léon ook een rode draad: „Iedereen roept ‘goh, wat een leuk idee’ maar ze willen pas instappen als iemand anders dat eerst heeft gedaan en daar positief over is. Dat herken ik zelf ook wel. Daarnaast waren sommige lessen nieuw en anderen meer een bevestiging.” Volgende week staan er zeven nieuwe kopjes koffie klaar op diverse plekken in Nederland. De Ondernemer blijft Léon volgen en deelt ook deze lessen.

