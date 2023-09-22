Sterkste daling Duitse huizenprijzen sinds 2000

Door de stijgende hypotheekrente staat de vraag naar woningen onder druk, wat zorgt voor dalende prijzen. In de voorgaande jaren stegen vastgoedprijzen juist hard doordat geld lenen erg goedkoop was.
Met name in de grote steden als Berlijn, Hamburg en München zakken de prijzen nu flink. In minder dichtbevolkte gebieden is de prijsdaling wat minder sterk.
Verder heeft de woningbouw in Duitsland ook last van de hogere rente en gestegen materiaalkosten. Destatis meldde maandag dat het aantal bouwvergunningen voor appartementen hard is gedaald in juli. Door die hogere kosten zijn huizenbouwers terughoudender geworden met nieuwe projecten. Zij vragen om hulp van de overheid om de huizenbouw te stimuleren.