Hoe Ralphs biertapmachine dankzij 1 TikTok-video Duitse voetbalstadions verovert: ‘Nu kunnen we écht schalen’

Ralph Bethlem gooide het businessmodel van BeerMate om en vond in Duitsland een markt die wél durfde te investeren. Geen verhuur meer van zijn biertapmachines aan festivals, maar verkoop aan voetbalstadions van Düsseldorf tot Berlijn.

Lees verder onder de advertentie

„Wij waren nooit van plan om een materialenverhuurbedrijf te worden’’, zegt Ralph Bethlem terugkijkend op de beginjaren van BeerMate. De 27-jarige ondernemer is op het moment van spreken onderweg naar Düsseldorf om de laatste zaken door te nemen. Plaats van bestemming is de Merkur Spiel-Arena, thuisbasis van voetbalclub Fortuna Düsseldorf, waar wekelijks ruim 50.000 dorstige Duitsers gebruik gaan maken van zijn biertapmachines.

Het is een 180-graden draai ten opzichte van de afgelopen jaren, waarin Ralph zijn innovatieve tapmachines verhuurde aan festivals en evenementen. Het leverde waardevolle praktijkervaring op, maar remde de groei. „In essentie zijn wij een techbedrijf, maar onze engineers stonden operationeel werk te doen op festivals. Dat kostte ons focus, tijd en geld.’’

Willen we echt internationaal schalen, dan moeten we machines verkopen en niet zelf rondrijden met verhuurvrachtwagens Ralph Bethlem BeerMate

Na de festivalzomer van 2024, waar BeerMate onder andere op het Belgische megafestival Tomorrowland stond, besloot Ralph het roer om te gooien. De helft van de machines bleef nog beschikbaar voor verhuur, maar de andere helft werd klaargemaakt voor verkoop. „We realiseerden ons: willen we echt internationaal schalen, dan moeten we machines verkopen en niet zelf rondrijden met verhuurvrachtwagens.’’

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Geen rijen meer bij de bar dankzij de BeerMate-automaat: ‘Vorig jaar 1,4 miljoen opgehaald’

Duitse doorbraak dankzij TikTok

De grote doorbraak kwam onverwachts, via TikTok. Een manager van het stadion in Düsseldorf zag een filmpje van de BeerMate-machine en stuurde Ralph een bericht. ,,Hij vroeg of we een pilot wilden doen. Dat was precies in het weekend dat we op Tomorrowland stonden. We zeiden: kom maar kijken. Het kon niet beter, zo’n festival met enorme bieromzetten. Ze waren direct enthousiast.’’

Daaruit volgden pilots bij voetbalwedstrijden en concerten in Duitsland. In maart 2025 rondde BeerMate de onderhandelingen af met een grote Amerikaanse cateraar, actief in twaalf Duitse stadions, waarop die in één klap hun volledige vloot machines opkocht. Inmiddels draaien de eerste helft BeerMates in Düsseldorf en verhuist de andere lading in oktober naar het Olympisch Stadion in Berlijn.

Lees verder onder de advertentie

„Het voelt alsof we twee jaar hebben gesleuteld aan ons businessmodel en nu eindelijk de wind in de zeilen hebben’’, vertelt de ondernemer. „We hebben in Duitsland bewezen dat het werkt. Nu kunnen we écht schalen.’’

Strategiewijziging van BeerMate had risico

De koerswijziging betekende tijdelijk ook een financieel gat. ,,Toen we stopten met verhuren, viel er direct cashflow weg. Daarom hebben we nog een investeringsronde gedaan en 300.000 euro opgehaald bij bestaande investeerders om die periode te overbruggen.’’

Dat vergde overtuigingskracht richting aandeelhouders. ,,Sommigen wilden het verhuurmodel niet loslaten, zeker omdat zij zelf festivalorganisatoren zijn. Maar ik was overtuigd dat we voor verkoop moesten gaan. Anders waren we bezig met twee strategieën tegelijk.’’ De investering betaalde zich uit. ,,Met die drie ton konden we ‘nee’ zeggen tegen verhuur en vol inzetten op verkoop. Het was een risico, maar uiteindelijk kwam die Duitse deal rond. Dat gaf ons het zetje dat we nodig hadden.’’

Lees verder onder de advertentie

De BeerMate in actie foto: BeerMate

BeerMate One 2.0

Begin augustus presenteerde BeerMate officieel de BeerMate One 2.0. Ten opzichte van het vorige model is deze tapmachine compacter, goedkoper, gebruiksvriendelijker en CE-gekeurd. Het systeem, ter grootte van een pallet, kan meerdere dranken per bestelling aan, beschikt over remote monitoring en wordt ondersteund met een onderhoudscontract en softwarelicentie. De eerste productie start 1 oktober 2025, maar de lijst met pre-orders is al voor bijna de helft gevuld. De vanafprijs is 35.000 euro, al verdienen klanten dat volgens Ralph in één tot twee jaar terug.

,,Wij zijn wereldwijd de enige machine die meerdere dranken kan tappen in combinatie met een bekerrecyclesysteem, volledig automatisch’’, legt Ralph uit. ,,Per uur komt dat neer op 320 biertjes. Daarnaast verdwijnt onze tapmond ook niet in de schuimkraag, wat je bij andere taprobots nog weleens ziet. In Duitsland waarderen ze dat extra, omdat daar hygiëne en snelheid cruciaal zijn in stadions.’’

Lees verder onder de advertentie

De stap naar Duitsland bracht ook nieuwe lessen met zich mee. „We merkten al snel dat Duitse partners veel formeler zijn en strenger controleren’’, zegt Ralph. „We kregen inspecties op hygiëne, kwaliteit en veiligheid waar we in Nederland nog nooit van hadden gehoord.” Ook bleek de Duitse taal soms een drempel: niet elke monteur spreekt goed Engels waardoor weleens een tolk moest worden ingeschakeld voor een training.

Lees ook: Bierbrouwer Roel haalde in 8 crowdfundrondes al 9 miljoen euro op: ‘Banken vinden ons maar raar’

Nederlandse drempels

Opvallend genoeg gaat de internationale uitrol sneller dan de doorbraak in eigen land. Ondanks succesvolle pilots bij Rotterdam Ahoy en AFAS Live twijfelen Nederlandse partijen nog. „Ze vinden de machine complex of de investering hoog. Daarnaast moet je niet vergeten dat festivals maar een paar weekenden per jaar hebben om de investering terug te verdienen.” De Duitse stadions, waarin zelfs op het een na hoogste niveau tienduizenden fans hun favoriete voetbalclub aanmoedigen, kunnen de investering over een heel seizoen spreiden, stelt Ralph. „Dat maakt een groot verschil.’’

Lees verder onder de advertentie

Volgend jaar mikken we op een omzet van 2 miljoen euro, oplopend naar 5 miljoen in 2028 Ralph Bethlem BeerMate

Vorig jaar kreeg BeerMate nog kritiek van Stichting Alcohol Preventie (STAP) omdat volgens hen in Nederland geen bier verkocht mag worden zonder tussenkomst van een barmedewerker. „Maar onze machines staan altijd met een host erbij”, verduidelijkt Ralph. „Vergelijk het met een zelfscankassa: er is toezicht, leeftijdscheck en ook zorgplicht om overmatig drinken te voorkomen.’’

BeerMate mikt op 5 miljoen euro omzet

BeerMate staat wat Ralph betreft aan de vooravond van snelle groei. In september presenteert het bedrijf zich op de internationale drankenbeurs Drinktec in München. In oktober start de productie van de nieuwe machines, met een doel van 25 stuks per kwartaal. ,,Volgend jaar mikken we op een omzet van 2 miljoen euro, oplopend naar 5 miljoen in 2028’’, aldus Ralph. ,,Dit jaar draaien we een positieve EBITDA, cashflow-positief zijn we eind 2027 en hebben we we alle leningen afgelost. Daar drinken we op.’’