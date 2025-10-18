Sinds corona schieten bakkerijen uit de grond: ‘Combinatie ondernemen en bakken vind ik heel leuk’

Wie houdt van een lekker vers stuk brood, zit gebakken. Sinds corona kwamen er landelijk meer dan duizend bakkerijen bij. In een stad als Utrecht schoot het afgelopen jaar de ene na de andere ambachtelijke (en hippe) bakkerij uit de grond. Dan rijst de vraag: waar komt deze ontwikkeling opeens vandaan?

Voor het antwoord op die vraag stapt het AD binnen bij een van die vele nieuwe bakkerijtjes die alleen Utrecht al telt: bakkerij Kameel aan de Oudegracht. In het pand ‘De Witte Leeu’ op nummer 249, waar ooit een bierbrouwer woonde en een kapperszaak zat, is het hop ingeruild voor graan, de kappersschaar voor een broodmes en komt de geur van versgebakken brood je bij binnentreden tegemoet.

Bakkerij ‘voelt niet als werk’

Het is dinsdagochtend, dus zijn Henk te Velde (36) en Willemine de With (33) hard aan het werk om brood en lekkernijen voor te bereiden voor de rest van de dagen dat ze open zijn. Althans, ‘werk’. Zo voelt het niet voor hen.

„‘Wij hebben echt de leukste baan ter wereld’, appte Henk mij vorige week nog. Zo is het echt. Dat wij hier ons geld mee mogen verdienen. Het is zó leuk om te doen’’, vertelt Willemine, terwijl ze behendig het gladgestreken en opgevouwen deeg voor de kaneelbroodjes met een soort pizzasnijder in reepjes verdeelt. Met evenveel souplesse worden de reepjes in elkaar gevlochten voor ze de oven in gaan.

Het roer omgooien

„Het is een recept uit Finland’’, vertelt Henk, die een Finse moeder heeft. Wie niet beter weet, zou denken dat hij en zijn zakenpartner Willemine dit al jaren doen. Maar tot een paar jaar geleden was Henk militair bij Defensie en was hij veel weg van huis. Willemine had een kantoorbaan bij Ahold. Allebei besloten ze het roer om te gooien, al kenden ze elkaar toen nog niet.

Je bent lekker de hele dag bezig en ziet heel duidelijk resultaat. Ook als je iets fout doet Willemine de With

Willemine: „Tijdens mijn traineeship bij Ahold werkte ik een jaar in een Albert Heijn in Amsterdam-Noord als assistent-supermarktmanager. Hier ontdekte ik hoe leuk ik het vond om in een winkel, dicht bij de klanten te werken. Dat heeft het vuurtje bij mij aangewakkerd. Ik heb altijd al wat met brood gehad: bij uiteten gaan vind ik het broodmandje het lekkerst. Daarna heb ik een cursus brood bakken gedaan en stage gelopen bij een bakker.’’

Henk te Velde en Willemine de With begonnen samen bakkerij Kameel in Utrecht. Foto: Jelle Verhoeks

Henk: „Ik heb twaalf jaar bij Defensie gewerkt. Toen ik zo’n drieënhalf jaar geleden besloot te stoppen, wist ik niet wat ik wilde doen. Ik ben een half jaar op reis geweest en in die tijd ontstond eigenlijk voor de grap het plan om mijn geld te verdienen met kaneelbroodjes. Dat idee begon heel erg te leven. Vervolgens ben ik bij een bakker in Utrecht onderaan de ladder begonnen en heb ik het vak geleerd.’’

Wat het leukste is aan bakker zijn?

Via via via komen Willemine en Henk, die allebei het plan hebben een eigen zaak te beginnen, met elkaar in contact „We zijn toen zakelijk gaan daten. We lagen erg op één lijn en voelden veel vertrouwen om met elkaar de bakkerij te beginnen’’, vertelt Willemine. Na veel voorbereidingen en een hoop geklus in het pand aan de Oudegracht gingen de deuren afgelopen juni open.

Wat het leukste is aan bakker zijn? „Je bent lekker de hele dag bezig en ziet heel duidelijk resultaat. Ook als je iets fout doet. Het geeft veel voldoening om iets te maken waar mensen heel blij van worden. Iedereen is altijd blij als-ie bij de bakker komt. Soms voelt het alsof ik niet aan het werk ben, maar alsof ik op Koningsdag een kraampje heb geopend waar mensen komen kijken en iets kopen’’, vertelt Henk terwijl hij nog een paar kaneelbroodjes in elkaar vlecht.

Achterin de winkel wordt het deeg voor de kaneelbroodjes bereid. Foto: Jelle Verhoeks

Willemine vult aan: „We begonnen met z’n tweeën, maar ons team wordt langzaamaan ietsjes uitgebreid met mensen die ons helpen bij het brood bakken of verkopen. Dat geeft veel energie. De combinatie van ondernemen en bakken vind ik heel leuk.’’

Hoe verklaren zij de wildgroei aan nieuwe bakkerijen in Utrecht? „Ik denk dat veel mensen met een hbo- of universitaire opleiding voor een carrièreswitch gaan en iets met hun handen willen doen. Of je wordt meubelmaker, of bakker’’, grapt hij. En dan serieus: „Ik kan het iedereen aanraden om iets te doen wat je echt leuk vindt.’’

