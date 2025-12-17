René van der Zel (XXL Nutrition) overweegt verhuizing naar buitenland door belastingregels: ‘Sta 1-0 achter’

Ondernemer René van der Zel waarschuwt dat Nederlandse bedrijven massaal vertrekken door onduidelijke en oneerlijke belastingregels. Zijn bedrijf in voedingssupplementen moet miljoenen extra betalen, waardoor hij een verhuizing naar Duitsland overweegt.

„Door Nederlandse regels zijn wij helaas genoodzaakt ons magazijn te verplaatsen naar het buitenland’’, schrijft René van der Zel op LinkedIn. Zijn bedrijf wordt hard geraakt door een recente interpretatie van de zogeheten verbruiksbelasting, ookwel ‘frisdrankbelasting’ genoemd. Deze belasting is een vorm van een ‘suikertaks’, hoewel het tarief gelijk is voor alle alcoholvrije dranken en niet specifiek gericht is op suikergehalte, wat voor discussie zorgt.



In de LinkedIn-post schrijft René dat de Douane sinds kort alle drinkbare voedingssupplementen in poedervorm met een smaakje, beschouwt ‘als limonade in vaste vorm’. Daardoor moet hij 1,04 euro per kilo verbruiksbelasting betalen.

Verbruiksbelasting afdragen

„Nu blijkt dat ze dat standpunt zo’n 5 jaar geleden al hebben ingenomen, alleen nooit gecommuniceerd en geen enkele producent of merk in Nederland was hiervan op de hoogte. Aanslagen gaan nu ook tot vijf jaar terug. Enkele producenten en importeurs gaan hierdoor zelfs failliet.’’



De prijsverhoging is inmiddels doorgevoerd. „Als elke aanbieder in Nederland verbruiksbelasting moet afdragen, is er een eerlijk speelveld. Althans dat zou je denken.’’

Buitenlandse concurrenten vrijgesteld

Volgens René vervalt die eerlijkheid in de praktijk doordat buitenlandse webshops geen verbruiksbelasting betalen, terwijl ze Nederlandse klanten bedienen. ,,We concurreren met vijf grote Europese merken met een Nederlandstalige site, Nederlandse influencers en advertenties gericht op Nederlanders. Bestellingen komen vanuit buurlanden en daar wordt blijkbaar geen verbruiksbelasting over geheven.’’

Ook export via e-commerce naar buitenlandse consumenten noemt René problematisch. Terugvordering van de belasting kan volgens hem alleen bij zakelijke orders. „Zelfs als je kunt aantonen dat producten buiten Nederland zijn afgeleverd, moet je bij consumentenbestellingen toch verbruiksbelasting afdragen.’’

Miljoenen extra belastingdruk voor XXL Nutrition

Voor het bedrijf van René, dat onlangs de grens van 100 miljoen omzet doorbrak, betekent dit enkele miljoenen extra belastingdruk per jaar. „Nu wordt het internationale ondernemen je heel moeilijk gemaakt en sta je als Nederlands bedrijf direct 1-0 achter ten opzichte van buitenlandse concurrentie.’’



Volgens René vertrekken internationale merken die hun Europese fulfilment in Nederland hadden nu met ‘gierende banden’ naar het buitenland. Zij worden volgens hem ook aangeslagen over verkopen buiten Nederland – tot vijf jaar terug.

Duitsland als alternatief

Hoewel een verhuizing nog niet gepland is, overweegt de ondernemer verplaatsing naar Duitsland. „Als we 30 kilometer verderop verhuizen, zitten we in Duitsland en hoeven we deze belasting niet te betalen, ook niet voor leveringen naar Nederland. Dat kan toch eigenlijk ook niet de bedoeling zijn.’’

René pleit voor gelijke regels voor buitenlandse webshops die al btw afdragen. „Dan bescherm je als overheid Nederlandse bedrijven, die kunnen dan internationaal concurreren.’’

Volgens René speelt dit probleem veel breder. „Ik hoor steeds vaker van ondernemers en bedrijven dat ze uit Nederland vertrekken. Hoofdredenen zijn het ondernemers-onvriendelijke klimaat en de wispelturigheid van de politiek.’’ Hij sluit zijn post dan ook af met een breder signaal: „Het is tijd om Nederlandse bedrijven te koesteren en ze vanuit de overheid niet op achterstand te zetten.’’ Daarbij wijst hij op minister Vincent Karremans, die 218 regels wil schrappen. „Wie weet is er toch nog hoop…’’