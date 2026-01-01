Het afgelopen jaar stond voor HappyBed-eigenaren Willem van den Eertwegh en Sierd Zijlstra vooral in het teken van gas geven en een half miljoen hoesloze dekbedden verkopen. Toch waren ze ook niet bang om af en toe bewust de pauzeknop in te drukken. „Het was een jaar vol ups, downs en veel leermomenten.”

Ups en downs in 2025: dit jaar was voor Willem van HappyBed een snelcursus volwassen worden

Lees verder onder de advertentie

Het jaar is voor HappyBed-ondernemers Willem van den Eertwegh (25) en Sierd Zijlstra (25) in hoog tempo voorbijgevlogen. Terugkijkend typeert Willem de voorbije maanden als een high speed rollercoaster, een onstuimige achtbaan vol hoogtepunten en uitdagingen. „2025 was voor ons een snelcursus volwassen worden. Het voelt alsof we vijf jaar ouder zijn geworden. Als ondernemers zijn we door alle ervaringen op veel vlakken gegroeid en wijzer.”

Sowieso is het sinds de start in 2021 ‘knallen en gas geven’ zegt Willem. Niet voor niets verdrievoudigt het bedrijf jaarlijks de omzet. Blijkbaar ruilen steeds meer mensen hun traditionele dekbed in voor de praktische, wasbare dekbedden zonder hoes van HappyBed. Het afgelopen voorjaar sprak hij daarom tegen De Ondernemer de verwachting uit dit jaar te eindigen rond een half miljoen verkochte exemplaren. „Daar zijn we wel overheen”, vertelt hij nu. „Het precieze aantal durf ik zo niet te zeggen, maar dat we dit hebben overtroffen is zeker.”

We gingen plankgas totdat we opeens moesten opschalen met personeel, de voorraad in de soep liep, iedereen onder druk stond en we vervolgens moesten ‘dweilen’ Willem van den Eertwegh

Harde realitycheck HappyBed

Met name de inspanningen in Nederland en Duitsland hebben hieraan bijgedragen. De expansie in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland ziet Willem als een belangrijk hoogtepunt in de afgelopen maanden. „Het potentieel in die landen is enorm. Eerst kopieerden we vooral wat we in Nederland deden, maar nu voeren we daar een eigen koers. We werken nu ook met een Duits marketingbureau en dat maakt echt een wereld van verschil. Hierdoor kunnen we ons toespitsen op de wensen en behoeften van deze consumenten. Hygiëne en duurzame materialen spelen bijvoorbeeld een grotere rol in Duitsland, in Nederland is gemak juist een belangrijke factor.”

Lees verder onder de advertentie

Dat het zo snel zou gaan in een immense markt als Duitsland heeft hem verrast. De rappe, hoge verkooppiek zorgde niet alleen voor een jubelstemming binnen de onderneming, maar ook voor een harde realitycheck. „We gingen plankgas totdat we opeens moesten opschalen met personeel, de voorraad in de soep liep, iedereen onder druk stond en we vervolgens moesten ‘dweilen’. Dat waren belangrijke lessen.”

Lees ook: Willem (24) en Sierd (25) verkopen 40.000 dekbedden per maand met HappyBed

Navigeren in een snelgroeiend bedrijf

We hebben veel fouten gemaakt. Met de voorraad, de financiële planning of zoals de productiefout waardoor meer dan vijfduizend dekbedden een verkeerde finishing kregen. Even slikken natuurlijk, maar uiteindelijk hebben we dit weten om te buigen naar een positieve ervaring door ze met succes te verkopen in een outlet. We weten nu ook wat het effect binnen je organisatie kan zijn als je opschaalt met marketing. Het klinkt simpel, maar echt alle schakels moeten kloppen.”

Lees verder onder de advertentie

Terugblikkend beschrijft Willem de impact hiervan op zijn organisatie en ondernemerschap. „Het is echt turbulent om te navigeren in een snelgroeiend bedrijf. Met name ontzettend moeilijk om te blijven forecasten op groei. Je kan zomaar te veel of te weinig voorraad hebben, dat is denk ik echt een e-commerce-ding. Wat vandaag werkt kan morgen anders zijn.”

Respect voor ondernemers die alleen zakendoen, dat lijkt me heel lastig Willem van den Eertwegh

Pauzeknop voor Willem en Sierd

Als ondernemer moet je stevig in je schoenen staan, merkte hij ook. „Je kan enorm verblind raken door je eigen doen en te veel meegesleept worden door de verschillende fases waarin je je bevindt. Het helpt dan om kritisch op jezelf te zijn, dingen van een andere kant te bekijken, bijvoorbeeld door contact met collega-ondernemers. Ik ben ook zo blij met mijn partner Sierd. We hadden echt steun aan elkaar. Respect voor ondernemers die alleen zakendoen, dat lijkt me heel lastig.”

Lees ook de eerdere eindejaarsverhalen:

Lees verder onder de advertentie

In dit hectische jaar drukten ze af en toe de pauzeknop in door met elkaar te reflecteren. „Sinds een tijdje blokken we wekelijks de donderdagmiddag, telefoons op stil, om even uit de operatie en de dagelijkse bezigheden te stappen. We waren allebei zo druk en verloren af en toe de verbinding. Dit helpt om rust te creëren, kritisch te blijven en dezelfde focus te houden.”

HappyBed-eigenaar Willem van den Eertwegh. Foto: Wouter van Assendelft/Van Assendelft Fotografie

HappyBed in Beter Bed

Een positieve opsteker waren de eerste offline stappen van HappyBed. Sinds een paar maanden is het merk exclusief verkrijgbaar in ruim honderd Beter Bed-vestigingen in Nederland en België. Het antwoord op de groeiende vraag of mensen de dekbedden ergens live kunnen zien en voelen. „Eén retailpartner heeft onze voorkeur. Meerdere partijen wordt snel onoverzichtelijker. We zien nu al effect: Beter Bed is een gevestigde naam en dat versterkt ons merk. Daarbij zijn de gespecialiseerde medewerkers heel waardevol voor de fysieke winkelervaring.”

Lees verder onder de advertentie

De lessen uit 2025 nemen Willem en Sierd mee naar komend jaar. Het belangrijkste doel? Gestage groei met duidelijke kpi’s en targets om op te sturen. „Hoeveel geld geven we uit en wat komt daarop terug?” Medewerkers beter begeleiden staat eveneens hoog op de agenda. „Daar waren we jong in, maar ik weet nu dat het een valkuil kan zijn om je team niet mee te nemen in de groei van je bedrijf. Ook zij kunnen onder druk staan.”

Buiten je eigen bubbel

Een persoonlijk voornemen van Willem: dat groei niet ten koste gaat van werkgeluk. Dat klinkt heel logisch, maar is ook realistisch, zegt hij. „En de balans vinden tussen eigenwijs zijn en je eigen koers varen én luisteren naar anderen. Ik vind het heel interessant om me te laten inspireren door ondernemers uit totaal andere branches. Hoe denkt een verwarmingsmonteur over personeel of e-commerce? Het kan heel leerzaam en leuk zijn om buiten je eigen bubbel te stappen.”

5 korte vragen aan Willem Wat ga je in 2026 zeker niet meer doen en wat wel? „Dit jaar kwamen we hier en daar mensen te kort. Dus in 2026 gaan we meer voorsorteren op groei en de juiste mensen voor de juiste plekken aannemen.” AI of nie(t)? „Met mate. Voor bepaalde toepassingen zeker, zoals voor klantenservice. Content en marketing willen we vooralsnog zelf in eigen hand houden, om zo authentiek mogelijk te blijven.” Hoe zien de feestdagen er voor jou uit? „Rustig met de familie. Tweede Kerstdag ga ik weer aan het werk, omdat ik rond Oud en Nieuw met vakantie ga. Even een week helemaal niets doen.” Als we 2025 in 1 liedje moeten samenvatten, wat is dan jouw soundtrack voor het voorbije jaar? „Rollercoaster van Danny Vera. Het was een jaar vol ups, downs, mooie momenten en veel leermomenten. We hebben ontzettend veel geleerd en gedaan.” Welk boek moeten we lezen? „De meeste mensen deugen van Rutger Bregman, over de goede dingen blijven zien in het leven. Zelf ben ik als ondernemer en privé ook een optimistisch glas halfvol-type.”