Telecomwaakhond België beboet Lycamobile voor bijna 1,4 miljoen

Telecombedrijf Lycamobile heeft in België een boete gekregen van bijna 1,4 miljoen euro. Die werd in juli al opgelegd door telecomwaakhond BIPT, dat de boete vrijdag pas heeft bekendgemaakt. Aanleiding is het niet aansluiten van nummers op de centrale nummerdatabank, die wordt gebruikt door Belgische noodhulpdiensten.

Met de databank kunnen meldkamers bij een noodoproep snel achterhalen wat bijvoorbeeld het adres en de persoonsgegevens van de beller in nood zijn. Het BIPT stelt dat Lycamobile ruim een jaar heeft nagelaten gegevens van zijn abonnees in te voeren. Terwijl telecombedrijven in België dat sinds vorig jaar wel verplicht zijn te doen.

Lycamobile heeft al beroep aangetekend tegen de boete. Het bedrijf biedt ook diensten aan in Nederland.