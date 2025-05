Lees verder onder de advertentie

Het Kantelpunt In de rubriek Het Kantelpunt vertellen ondernemers over de beslissende momenten die hun bedrijf een nieuwe richting gaven. Of het nu gaat om een plotselinge ingeving, een gedwongen verandering of een weloverwogen koerswijziging - deze verhalen bieden waardevolle inzichten in het ondernemersproces. De ondernemers delen eerlijk hun worstelingen, strategische keuzes en de lessen die ze leerden. Elke ondernemer herkent het: soms staat alles op scherp en moet je durven kantelen.

Zoals bij veel startups lag frustratie aan de basis van GoHome. „Ik stond met vijftig anderen bij bezichtigingen en kreeg keer op keer te horen dat ik het niet was geworden. Of iemand kende de makelaar, of er werd een hogere huurprijs voorgesteld”, vertelt Daniël Raadschelders. Met zijn economische achtergrond dacht hij het beter te kunnen regelen. „Kunnen we geen tool maken waarmee huurders zelf invloed hebben op hun kansen? En dat we het proces transparanter maken?”

Ik verkocht zonnepanelen in de avonduren om mijn huur te kunnen betalen

GoHome: veilingsite voor huurhuizen

Het concept: een veilingsite voor huurhuizen. Verhuurders zouden optimaal rendement krijgen en huurders zelf in de hand hebben in welke mate ze kans maken op een woning. Met dit idee zegde hij in mei 2020 zijn baan als accountant op. „Ik had weinig spaargeld, dus ik verkocht in de avonduren zonnepanelen voor het bedrijf van mijn oom om mijn huur te kunnen betalen.’’

Lees verder onder de advertentie

De drang naar ondernemerschap was sterk bij Daniël. Na drieënhalf jaar als accountant miste hij iets essentieels. „Het was heel erg terugkijken. Als accountant controleer je cijfers van het afgelopen jaar, terwijl ik energie krijg van vooruitkijken en een stip op de horizon. Vooruitgang zien, daar word ik gelukkig van’’, legt hij uit. Hij wilde bouwen in plaats van controleren.

Lees ook: Werken aan je bedrijf in plaats van erin: Geale zijn kantelpunt bij Metalis

Media-aandacht als keerpunt

De veilingsite, destijds nog Rebid genaamd (naar Real Estate Bidding), kreeg veel aandacht - maar niet zoals gehoopt. „We kwamen bij ieder medium wat je kon verzinnen. RTL Nieuws, NOS, noem maar op. Er werden zelfs Kamervragen over ons gesteld”, herinnert Daniël zich. De kritiek richtte zich op het ethische aspect: kan bieden op huurwoningen wel in de huidige markt?

Lees verder onder de advertentie

„Onze argumentatie was: het gebeurt al met lokale makelaars, alleen maken wij het transparant. Maar omdat we er een ding van maakten, werd het gigantisch uitvergroot’’, zegt hij. De negatieve publiciteit vormde het kantelpunt in zijn ondernemerschap. „We kregen echt heel veel slechte berichtgeving over het concept in de media.”

We kwamen bij ieder medium, er werden zelfs Kamervragen over ons gesteld

Beste match tussen huurder en woning

Naast de ethische bezwaren kwam ook het inzicht dat prijs lang niet altijd leidend is voor verhuurders. ,,Voor veel verhuurders is de beste match tussen huurder en woning veel belangrijker. Institutionele partijen willen rust in hun portefeuille en verhuren vaak voor zes jaar. Dan moet je geen torenhoge huurprijs vragen, want anders gaan ze over een jaar weer weg", erkent Daniël. Dit fundamentele inzicht dwong hem tot herbezinning.

Terugkijkend beseft hij dat gedegen marktonderzoek had geholpen. „Ik had misschien wel kunnen inschatten dat een veilingsite voor huurwoningen verkeerd kon vallen. Maar dat het zo zou worden uitvergroot, hadden we nooit verwacht.’’

Lees verder onder de advertentie

Daniël Raadschelders. Eigen foto

De draai: automatisering en fysieke service

Het bedrijf maakte een radicale ommezwaai. „We gingen een groot deel van het verhuurproces automatiseren’’, legt Daniël uit. Voor wat niet geautomatiseerd kon worden - bezichtigingen en sleuteloverdrachten - vond hij een creatieve oplossing tijdens de pandemie. „We kwamen in contact met KLM-stewardessen die op dat moment niets te doen hadden omdat niemand meer vloog. Zij werden onze viewers.”

Deze viewers, zoals Daniël ze noemt, bleken een gouden greep. Na een pilot met een vastgoedeigenaar met ongeveer honderd woningen in Amsterdam waren de reacties overweldigend positief. „Toen dachten we: hiermee hebben we een schaalbaar model te pakken. Als we door heel Nederland teams van hosts en hostessen opzetten, kunnen we landelijk verhuren zonder tussenkomst van lokale makelaars.’’

Lees verder onder de advertentie

Het nieuwe concept combineerde slimme software met de menselijke touch van professionele viewers, die na een training via de 'GoHome Academy' aan de slag konden. Dit hybride model bleek veel sterker dan het oorspronkelijke veilingconcept. Het bood de efficiëntie van technologie samen met de persoonlijke service die in de vastgoedwereld nog steeds essentieel is.

Lees ook: Albert Heijn gooide water van broers Tammo en Jort uit schap, nu lonken alsnog kansen

Van kleine naar grote spelers

Nog een belangrijke koerswijziging volgde toen de particuliere verhuurmarkt instortte door nieuwe regelgeving. ,,De regulering middenhuur, de verandering in box 3... Het werd niet meer rendabel voor particulieren om hun woning te verhuren. We zagen die markt compleet in elkaar storten en kleine verhuurmakelaars omvallen", aldus Daniël.

Lees verder onder de advertentie

Waar GoHome aanvankelijk vooral kleine particuliere verhuurders bediende via Google Ads, verschoof de focus nu volledig. „We hebben in eerste instantie gekeken naar die regulering middenhuur met het puntenstelsel. Met een van onze grote klanten ontwikkelden we een model waarmee we kunnen analyseren hoeveel punten een woning heeft en hoe deze verbeterd kan worden om in de vrije sector te blijven verhuren.”

Het bedrijf richtte zich nu exclusief op institutionele partijen en grote particulieren. „We werken nu alleen nog voor institutionele partijen en grote particulieren met portefeuilles vanaf 500 woningen.’’ Deze strategische herpositionering bleek cruciaal voor het voortbestaan en succes van GoHome.

Je moet openstaan voor feedback en durven kantelen als het niet goed gaat

Landelijke dekking met lokale aanwezigheid

GoHome heeft nu een eigen platform met zo’n 50.000 actieve woningzoekenden en teams van ‘viewers’ door heel Nederland. „Stel dat we morgen in Maastricht een bezichtiging hebben”, legt Daniël uit. „Dan zet een accountmanager dat in het systeem, en krijgt iedereen in Maastricht een melding op een app. De eerste die accepteert, krijgt de opdracht.”

Lees verder onder de advertentie

Dit systeem maakt het mogelijk zeven dagen per week van negen tot negen bezichtigingen te houden. Het biedt verhuurders één aanspreekpunt en uniformiteit in kwaliteit en werkwijze. „Een partij met zevenduizend woningen benaderde ons omdat ze werkten met veertig verschillende lokale makelaars. Het kostte hen veel tijd om die makelaars te managen, en de kwaliteit varieerde sterk.’’

Lees ook: Julians ‘Airbnb voor opslag’ liep niet, nu heeft hij 66 opslaglocaties door het land

Huurders krijgen snel feedback

Voor huurders biedt GoHome een constante feedbackloop tijdens hun zoektocht. ,,We lossen daarmee een groot deel van mijn eigen frustratie op, toen ik als woningzoekende vaak niets hoorde of pas veel later bericht kreeg dat ik het niet was geworden", zegt Daniël. Huurders krijgen snel feedback en ook advies over hoe ze hun kansen kunnen vergroten.

Lees verder onder de advertentie

Het platform gebruikt inmiddels ook dataanalyse en AI om huurprijzen en marketingstrategieën te adviseren. ,,We kunnen op basis van de wens van de verhuurder de juiste match zoeken", aldus Daniël. Hij benadrukt dat dit altijd gebeurt binnen de kaders van de wet goed verhuurderschap, zonder discriminatie.

Wees niet bang voor verandering en grijp het aan

Advocaat van de duivel

Terugkijkend erkent Daniël: „Gedegen marktonderzoek had beter gemoeten. Ik was 24, wilde graag ondernemen en dacht een goed idee te hebben. Je vraagt het aan de buurman of buurvrouw en gaat het gewoon doen.’’

Een deel van het idee bleek wel degelijk waardevol. „We hebben echt een heel mooi concept ontwikkeld waarmee we verhuurders en huurders het leven makkelijker kunnen maken. Alleen dat eerste concept, daar hadden we meer onderzoek naar moeten doen.’’

Lees verder onder de advertentie

Zijn advies aan andere ondernemers: „Zorg dat je iemand hebt die advocaat van de duivel speelt. Iemand die kritisch is terwijl jij enthousiast bent.” Het belangrijkste is volgens hem niet bang zijn voor verandering. „Je moet openstaan voor feedback en durven omschakelen als het niet goed gaat.’’

Daniël Raadschelders. Eigen foto

12.000 woningen onder beheer

Met deze mentaliteit heeft GoHome nu zo’n 12.000 woningen onder beheer en werken er ongeveer 90 mensen voor het bedrijf. Over vijf jaar wil Daniël marktleider zijn in professionele woningverhuur in Nederland, met mogelijk de eerste stappen in het buitenland. „We hebben klanten met 4.000 woningen in Nederland, maar 180.000 verspreid over Europa. Als we hier bewezen hebben dat we toegevoegde waarde leveren, zouden we kunnen uitbreiden naar hun portefeuilles in bijvoorbeeld Duitsland of het VK.”

Lees verder onder de advertentie

De jonge ondernemer sluit af met een waarschuwing aan anderen: „Als organisaties nu niet bezig zijn met AI, dan gaan ze uiteindelijk verliezen van organisaties die wel AI aanpassen in hun bedrijfsprocessen. Houd je ogen open en wees niet bang voor verandering.’’