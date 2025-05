Julians ‘Airbnb voor opslag’ liep niet, nu heeft hij 66 opslaglocaties door het land

In kleine plaatsen waar grote spelers zich niet wagen, geeft Julian Doorten (35) met Storage Share nieuw leven aan leegstaande panden. Van een verlaten autoshowroom in Hoogeveen tot de raamloze kern van een oud kantoor in Leeuwarden. Zijn snelgroeiende bedrijf begon echter heel anders, als een soort Airbnb voor opslagruimte. Een model dat niet bleek te werken.

Lees verder onder de advertentie

Het Kantelpunt In de rubriek Het Kantelpunt vertellen ondernemers over de beslissende momenten die hun bedrijf een nieuwe richting gaven. Of het nu gaat om een plotselinge ingeving, een gedwongen verandering of een weloverwogen koerswijziging – deze verhalen bieden waardevolle inzichten in het ondernemersproces. Ze delen eerlijk hun worstelingen, strategische keuzes en de lessen die ze leerden. Elke ondernemer herkent het: soms staat alles op scherp en moet je durven kantelen.

Julian Doorten, opgegroeid tussen de autobedrijven van zijn familie in Drenthe, moest eerst zelf een persoonlijke draai maken. Na zijn studie belandde hij bij Deloitte in Amsterdam, maar binnen twee maanden wist hij het zeker: dit is niets voor mij. ,,Ik was gewoon veel te ondernemend voor een club als Deloitte”, vertelt hij. ,,Ik paste niet in dat stramien, zo’n olietanker die één kant op gaat. Ik wil zelf wendbaar en snel zijn, mijn ei ergens in kwijt kunnen.” Die anderhalf jaar dat hij uiteindelijk bij Deloitte zat, waren leerzaam, maar bevestigden vooral zijn ondernemersdrang.

Ruimtegebrek in Amsterdams appartement

Het idee voor Storage Share ontstond in 2016, toen Doorten zelf worstelde met ruimtegebrek in zijn Amsterdamse appartement. ,,In Drenthe heeft iedereen veel ruimte, maar in Amsterdam woonde ik op 60 vierkante meter. Ik had geen plek voor mijn spullen en dacht: wat zou het handig zijn als ik mijn mountainbike en ski’s dicht in de buurt zou kunnen opslaan.” Geïnspireerd door Airbnb bedacht hij een platform waarop mensen hun garage, berging of zolder konden aanbieden. ,,Op die manier kun je gebruikmaken van elkaars ruimte. Het mes snijdt aan twee kanten: particulieren kunnen ruimte verhuren en anderen kunnen hun spullen dichtbij huis opslaan.”

Lees verder onder de advertentie

Je hebt een heel dicht netwerk van aanbod nodig om dit te laten werken Julian Doorten

Storage Share ging live eind 2016 en had al snel zo’n vijftig aanbieders, van zolderkamers tot delen van garageboxen. Maar het matchen van vraag en aanbod bleek een crime. ,,Iemand in Amsterdam West wil zijn motor niet in Oost stallen, ook al hadden we daar plek. Dan mis je de kracht van het concept: dichtbij zijn”, legt Doorten uit.

Er waren meer hobbels. ,,Je hebt een heel dicht netwerk van aanbod nodig om dit te laten werken”, analyseert hij. ,,Bovendien huren mensen opslag vaak voor langere tijd, dus het aanbod verdwijnt snel, anders dan bij Airbnb waar je elke nacht opnieuw kunt boeken.” Ook praktische zaken speelden een rol: ,,Als je voor een berging eerst door iemands woning moet, moet de eigenaar er ook bij zijn. Dat werkt niet lekker.” De conclusie drong zich op: dit model was waarschijnlijk niet structureel levensvatbaar. ,,Concepten zoals dit in andere landen gingen ook ten onder.”

Lees ook: Albert Heijn gooide water van broers Tammo en Jort uit schap, nu lonken alsnog kansen

Lees verder onder de advertentie

Vastgoedfondsen zien een kans

Maar toen kwamen er telefoontjes van vastgoedfondsen. ,,Ze zaten met leegstaande kantoorpanden die gesloopt zouden worden of waarvoor ze geen huurders meer vonden. Of wij die kantoorkamers misschien tijdelijk konden verhuren als opslag?” Dat zette Doorten en Niels van Eck, zijn compagnon, aan het denken. ,,Ineens konden we beschikken over hele panden met misschien wel honderd ruimtes.” Dit was de strategische draai die Storage Share nodig had. Ze informeerden de particuliere aanbieders over de koerswijziging en richtten zich volledig op het exploiteren van (tijdelijk) leegstaand zakelijk vastgoed. Dat bood een gestandaardiseerd, toegankelijk product.

Storage Share

We geven aan vastgoed dat zijn functie verloren heeft weer een mooie nieuwe duurzame invulling Julian Doorten

Die stap bleek een opmaat naar het huidige, succesvolle model. Storage Share ging al snel over van tijdelijke huur naar het langjarig huren of kopen van complete bedrijfslocaties die ze volledig transformeren. ,,We geven vastgoed dat zijn functie verloren heeft weer een mooie, nieuwe en duurzame invulling”, stelt Doorten trots. Het proces is grondig: ,,We strippen zo’n ruimte helemaal kaal en bouwen het dan weer netjes op: strakke gecoate vloeren, plafonds netjes, en dan ons inbouwpakket met units erin. Dan is het weer een prachtige, functionele locatie.” Zo kreeg bijvoorbeeld een enorme, failliete autoshowroom in Hoogeveen deels een nieuwe bestemming.

Lees verder onder de advertentie

Slim opereren in de niche – met groeistuipen voor Storage Share

Storage Share, nu met 30 medewerkers en 66 vestigingen (en groeiende) door heel Nederland, floreert door een slimme nichestrategie. ,,Wij focussen ons vooral op plekken waar de anderen niet zitten”, legt Doorten uit. ,,Dan kom je automatisch in kleinere plaatsen: Veendam, Stadskanaal, Sneek, Drachten, Hardenberg, Putten, Varsseveld.” De grote landelijke spelers richten zich op de grote steden, maar laten deze markten vaak links liggen. ,,Als je in Varsseveld woont, kun je nu daar terecht in plaats van naar Doetinchem te moeten rijden”, illustreert hij het voordeel.

Maar die snelle groei brengt ook de nodige ‘groeistuipen’ met zich mee, erkent Doorten. ,,De organisatie wordt groter, en dat vraagt om meer onderlinge afstemming. De crux is om met meer mensen dezelfde kwaliteit en service te blijven bieden.”

Door direct locaties in Groningen en Kerkrade te openen, dwongen we onszelf om processen te ontwikkelen die op afstand werken Julian Doorten

Door te kiezen voor onbemande locaties met digitale toegang en een volledig geautomatiseerd backoffice-proces (van boeking tot facturatie en incasso), kan Storage Share ook in kleinere verzorgingsgebieden rendabel opereren en de complexiteit beheersbaar houden. ,,Vanaf moment één wilden we schaalbaar zijn. Door direct locaties in Groningen en Kerkrade te openen, dwongen we onszelf om processen te ontwikkelen die op afstand werken.”

Lees verder onder de advertentie

De continue balanceeract van groei

Die expansie naar een landelijk dekkend netwerk – de grote ambitie – vereist echter een voortdurende balanceeract. ,,Je moet continu de balans vinden tussen nieuw aanbod creëren en nieuwe huurders aantrekken”, legt Doorten uit. ,,Zonder nieuwe locaties is er geen groei, maar zonder huurders kun je die groei niet financieren.” Het blijft een uitdaging om die twee gelijke tred te laten houden en de juiste panden te vinden en transformeren, terwijl de operatie doorloopt.

Storage Share

Ondanks de uitdagingen combineert het bedrijf het beste van twee werelden. ,,We hebben de professionaliteit en efficiëntie van een grote partij, maar voor de klant bieden we het gemak van een lokale speler”, vat Doorten samen. Wat hem de meeste voldoening geeft? Het vinden van oplossingen voor ‘onmogelijke’ ruimtes.

Lees verder onder de advertentie

Het meest bijzondere project tot nu toe is wellicht in Leeuwarden. ,,In het oude Aegon-kantoor, nu vol studentenwoningen, zaten in de kern de oude datacenters. Twee verdiepingen, 1.200 vierkante meter, zonder ramen. Niemand wist wat ermee te doen. Nu zitten wij erin, middenin het centrum.” Het illustreert de kern van zijn ondernemerschap: kansen zien, durven aanpassen en waarde creëren waar anderen afhaken.