In plaats van een biertje drinken in de kou, zit je er altijd warmpjes bij dankzij verwarmde terrasstoelen. Ja, je betaalt een paar euro, maar bibberen is daarna niet meer nodig. Een grote trend, zegt Koninklijke Horeca Nederland.

Lees verder onder de advertentie

Het idee is simpel: wie een biertje, wijntje, frisje of lunch wil meepakken op het terras van eetcafé Old Niekark in het centrum van Nijkerk, kan eigenlijk gewoon gaan zitten. Maar is het nét te koud, dan kun je je sinds kort voor een paar euro laten opwarmen dankzij speciale terrasstoelen. Volgens uitbater Wendy van Leeuwen waren ze hier als eerst in Nederland te vinden: de speciale stoelen van het merk G-Hoost die opwarmen zodra je een mobiele oplader aansluit.

En volgens haar zijn de stoelen de toekomst. „We werden door de bedenker van de stoelen benaderd of we mee wilden doen met de proef”, zegt Wendy tegen het AD. „Ik dacht toen meteen: dat willen we wel proberen.”

Zo gezegd, zo gedaan: alle terrasstoelen van de horecaondernemer zijn sinds kort vervangen door de moderne stoelen met ingebouwde verwarming en het geeft haar bezoekers een extra keuze: „Wie het koud heeft, kan er vrij makkelijk voor kiezen om zijn of haar stoel te verwarmen.”

Lees verder onder de advertentie

Wat betaal je voor verwarmde stoel?

Daar moet je wel voor betalen: „Het eerste uur kost drie euro. Daarna betaal je een bedrag per minuut en de meter stopt bij negen euro. En je betaalt borg voor de powerbank.”

Die mobiele oplader huur je, als het ware. Via je telefoon kun je in het eetcafé een oplader pakken, je betaalt via je telefoon en vervolgens sluit je deze aan op je stoel. „En dan wordt eerst de zitting warm en daarna je rugleuning. Eigenlijk net zoals met de verwarming in je autostoel”, zegt Wendy.

Normaal gesproken gebruiken we heaters. Deze hitte gaat de lucht in. Voor zo’n stoel geldt dat niet, die verwarmt wat daadwerkelijk warm moet worden Wendy van Leeuwen, uitbater

De uitbater is blij met de ontwikkeling. „Het moet nog wel wat op gang komen, nog niet iedereen weet er vanaf of snapt hoe het systeem werkt. Maar ik heb het idee dat het wel wat kan zijn”, vertelt ze.

Lees verder onder de advertentie

Duurzamer dan heaters op het terras

Daarbij is zo’n verwarmde stoel óók nog eens een stuk duurzamer, vertelt ze. „Normaal gesproken gebruiken we heaters. Deze hitte gaat de lucht in. Voor zo’n stoel geldt dat niet, die verwarmt wat daadwerkelijk warm moet worden.”

En dat vindt de café-eigenaar belangrijk. „Je moet mee met je tijd. Wij zitten in een oud, monumentaal pand en dus is verduurzamen daar best wel een uitdaging. Maar met dit soort dingen kan het wel weer. En het is ook gewoon leuk om nieuwe ontwikkelingen uit te proberen.”

Lees verder onder de foto

Lees verder onder de advertentie

Medewerkster Nikki laat zien hoe je met een powerbank de verwarmde stoelen bij Old Niekark gebruikt. Foto: Mathilde Dusol

Hangt er dan nooit meer een heater op het terras van Wendy van Leeuwen? Dat wel. „We hebben elektrische heaters die we, als het écht heel koud is, heus nog wel aan zullen zetten. En we gaan meemaken hoe de stoelen het gaan doen en hoeveel de verwarmingsfunctie gebruikt wordt”, zegt ze. Extra bijkomstigheid? „Er zijn ook mensen die de powerbanks gebruiken om hun telefoon op te laden, of zelfs de elektrische fiets.”

Alternatieve verwarming populair

Ook landelijk wordt er steeds meer gedaan om ervoor te zorgen dat terrasgangers er warmpjes bij zitten. Dat ziet de Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de branchevereniging voor horecaondernemers. Op de specifieke stoelen gaat de KHN niet in, maar andere manieren om te verwarmen zijn in ieder geval in trek.

Lees verder onder de advertentie

Er zijn ook mensen die de powerbanks gebruiken om hun telefoon op te laden Wendy van Leeuwen

„Verwarmde kussens en multifunctionele dekens winnen snel terrein in de horeca”, laat een woordvoerder weten. „Ze vormen een duurzaam alternatief voor traditionele heaters, besparen energie en verhogen het comfort op winterterrassen. [...] Steeds meer ondernemers kiezen voor deze oplossing om gastvrijheid en verduurzaming te combineren.”