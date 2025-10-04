Een droom die uitkomt, maar ook een harde les in het ondernemen. Zo kijkt Naomi Simonis (29), uit de bekende Simonis-horecafamilie, terug op Beso by Simonis. Haar restaurant dat na anderhalf jaar de deuren sloot. Toch laat ze zich niet uit het veld slaan. Met La Petite Encore begint ze opnieuw aan het avontuur.

Anderhalf jaar geleden opende de bekende horecafamilie Simonis het vijfde restaurant in het door hun geliefde Scheveningen: Beso by Simonis, oftewel een kus van Simonis, een Spaans-Mediterraans restaurant. Een concept dat Naomi Simonis met haar familie veel op Ibiza zag, het eiland waar ze graag komen, maar nog miste in hun eigen stad.

Met de familie zette ze dit op, van inrichting tot menukaart. Op de kaart stonden Spaanse gerechten, en ook veel vis, het was immers een Simonis-zaak. De inrichting was luxe met een internationale uitstraling, binnen was er plek voor 160 gasten en buiten op het terras nog eens 120.

We zijn er met het hele team 1.000 procent voor gegaan, maar het sloeg gewoon niet aan Naomi Simonis

Daarom bleef het rustig bij Beso by Simonis

Beso by Simonis opende in november 2023 de deuren. Dat bleek achteraf geen goede timing. Naomi vertelt: ,,Bij een Spaans restaurant willen mensen buiten in de zon zitten, dat kon in de winter natuurlijk niet. Verder hadden ze de verwachting dat je hier terecht kon voor goedkopere tapas. Dat is ook niet zo.”

Het bleef daardoor helaas rustig bij Beso en na een jaar ging de familie erover in gesprek. „We zijn er met het hele team 1.000 procent voor gegaan, maar het sloeg gewoon niet aan. Dat is enorm jammer, maar je leert er ook van. Het voelt voor mij niet als falen. Mijn vader zei: het ligt niet aan de voorkant, het ligt niet aan het eten en het ligt niet aan het concept. Soms slaat iets gewoon niet aan. Ook dat is ondernemen. Hij kan het weten. In onze familie zeggen we dan ook: ‘waar een deur sluit, opent weer een ander’.”

Vier andere restaurants familie Simonis

Omdat de familie nog vier andere restaurants heeft, kon het minder goed draaien van Beso worden opgevangen. „Ondernemen is pittig, maar ontzettend leerzaam. Ik werk liever te veel uren omdat het druk is, dan dat ik stilzit omdat het rustig is. Het voelt niet als werk voor mij. We doen als familiebedrijf alles op gevoel, we hebben vooraf bijvoorbeeld nooit een marktonderzoek gedaan. Eerlijk zijn hoort bij het ondernemen. En als het makkelijk was, zou iedereen het doen.”

We doen als familiebedrijf alles op gevoel, we hebben vooraf bijvoorbeeld nooit een marktonderzoek gedaan Naomi Simonis

Simonis stopt met Beso, opent La Petite Encore

En dus werd besloten te stoppen met Beso en voor een ander concept te gaan. Eind september ging La Petite Encore open, het zusje van Encore. De inrichting is wat lieflijker. De kaart is een fusie van de Japanse en Mediterrane keuken. „Dat is dus een brede keuken. Het bijzondere is dat we de eerste ‘handrollbar’ van Nederland hier hebben. Handrolls zijn leuk en lekker, het is heel vers. Als het aan je tafel wordt geserveerd, moet je het meteen opeten.”

Het restaurant heeft een Franse vibe, er hangen markiezen voor de ramen, het terras heeft veel groen en bloemen. Er hangt een intieme sfeer en er staan veel Franse gerechten op de menukaart zoals een tournedos met Café de Paris-saus. „Afgelopen week was de opening, en we kregen zoveel positieve reacties. Het is altijd weer even spannend zo’n nieuwe zaak, maar dit maakte me heel blij en trots.”

Naomi met Handrolls. Foto: Bart Hoogveld

Familiebedrijf Simonis sinds eind 19e eeuw

Naast La Petite Encore heeft de familie Simonis nog vier andere restaurants: Encore by Simonis, Catch by Simonis, Simonis aan de Haven en Simonis in de Stad. Ook staan ze met een kraam op diverse markten. Eind 19e eeuw begon de horeca dynastie toen Albert Simonis een café en palingrokerij op het Haagse Westeinde opende. Later nam zijn zoon, ook Albert, samen met zijn vrouw de palingrokerij over op de Haagse markt.

Hun kinderen, Wil, Herman en Allie openden vervolgens in 1966 een viswinkel op het Markthof. De vader van Naomi, Allie Simonis, studeerde geneeskunde en wilde eigenlijk dokter worden. Maar toen het niet zo goed met de gezondheid van zijn ouders ging, voelde hij zich verantwoordelijk. Met zijn broer nam hij het bedrijf over en samen openden ze in 1980 Simonis aan de Haven. In 2013 opende vervolgens nog Catch by Simonis en vier jaar later Encore by Simonis.

Naomi Simonis zwaait met scepter bij La Petite Encore

Iedereen in de familie draagt zijn of haar steentje bij. Broer Giovanni runt samen met neef Dennis de havenlocatie, broer Alain is verantwoordelijk voor Catch en Encore en zus Joelle doet achter de schermen veel: nieuwsbrieven, menukaarten en de websites.

Naomi zwaait de scepter nu bij La Petite Encore. Ze begon zelf bij Simonis aan de Haven met de afwas en kassa. ,,Ik wist vroeger nog niet of ik in het bedrijf van mijn wilde gaan werken. Maar bij de opening van Catch wist ik het zeker: ja dit wil ik. Ik ben onderaan begonnen en leerde steeds meer: van wijken lopen tot leidinggeven. Ik ben trots dat ik een eigen restaurant mag leiden.” Vader Allie doet nog altijd zelf de financiën en salarissen. ,,Dat houdt hem jong. Ook onze moeder is nauw betrokken, alleen meer op de achtergrond. Achter elke man staat een sterke vrouw.”

Ik ben onderaan begonnen en leerde steeds meer: van wijken lopen tot leidinggeven Naomi Simonis

Meer plannen horecafamilie

Naast de recente opening van La Petite Encore zijn er nog meer plannen. Zo verhuist Simonis aan de Haven over twee jaar naar een nieuw gebouw in Scheveningen. De begane grond wordt gereserveerd voor de viswinkel en het restaurant, de tweede etage krijgt een zaak met uitzicht op zee. Over dit concept denkt de familie Simonis nog na. Boven op het gebouw komen achttien appartementen. De bouw moet in juli 2027 afgerond zijn.

