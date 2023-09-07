TNO: minder gas opgepompt dan verwacht, meer investeringen nodig

Nederland heeft vorig jaar een stuk minder gas opgepompt dan de bedoeling was. Volgens onderzoek van TNO viel de gasproductie 8 procent lager uit dan verwacht. Ook de toekomstige jaarlijkse productie valt waarschijnlijk lager uit dan voorzien. Volgens de onderzoekers wordt Nederland hierdoor nog afhankelijker van aardgas uit het buitenland.

Een mogelijke oorzaak is dat Nederland minder aantrekkelijk is geworden voor investeringen van de olie- en gasindustrie door aanvullende belastingen. Dit moet volgens TNO echter nog onderzocht worden. Ook zijn er mogelijk minder nieuwe projecten door "maatschappelijke weerstand tegen gaswinning" op land en op zee.

Volgens TNO bedroeg de gasproductie vorig jaar 11 miljard kubieke meter, terwijl gasbedrijven 12 miljard hadden verwacht. Daarbij hebben de gasproducenten de verwachte resterende gasproductie uit aangetoonde velden over de komende jaren met 24 miljard kubieke meter naar beneden bijgesteld. "Door deze bijstelling van de voorraad samen met de productie van gas vorig jaar, is de voorraad over het afgelopen jaar gedaald van 131 naar 97 miljard kubieke meter", stelt TNO vast.

Nieuwe gasvelden

De overheid presenteerde vorig jaar een plan om meer gas te winnen in de Noordzee om het gemis van de Russische gasimport te compenseren. "De verwachting was dat het aantal boringen om nieuwe gasvelden te vinden fors zou stijgen, maar dit is uitgebleven. Om de beoogde versnelling te bereiken zijn acht putten per jaar nodig en dus investeringen in nieuwe gasprojecten", concludeert TNO.

Nederland is momenteel voor ongeveer 70 procent afhankelijk van import. Naar verwachting loopt dit over tien jaar op tot tussen de 80 en 90 procent.