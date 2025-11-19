Imad (34) nam dagelijkse leiding oudste hotel van Nederland over van Frans (74): ‘Goede discussie houdt ons scherp’

Een jaar geleden droeg Frans Hazen (74) de dagelijkse leiding over van Grand Hotel De Draak in Bergen op Zoom. Sindsdien zwaait general manager Imad El Khalfioui (34) de scepter in de oudste onderneming van Nederland. Daarbij kan hij nog altijd rekenen op Frans zijn wijze raad. „Door te discussiëren, brengen we het bedrijf verder.”

De gouden letters op de statige gevel van het pand aan de Grote Markt in Bergen op Zoom schitteren in de najaarszon: ‘Grand Hotel De Draak’. Het straalt de allure uit die past bij de bijzondere titel die het mag dragen als de ‘oudste onderneming van Nederland’.

De Draak bestaat al zeker sinds 1397. „Het precieze jaartal is lastig te achterhalen, doordat het stadsarchief dat jaar in vlammen is opgegaan bij een grote stadsbrand”, vertelt Frans Hazen. „Uit krantenartikelen blijkt dat De Draak die brand heeft overleefd, omdat het een van de eerste gebouwen was die uit steen is opgetrokken.”

Goede tijden en verdrietige gebeurtenissen

Daarom gaan ze voorzichtig uit van het ‘zekere jaartal’ 1397, waar ook het restaurant naar is vernoemd. De receptie, keuken en cocktailbar The Bar zijn inmiddels flink gemoderniseerd. Elementen als de houten plafondbalken, travertin vloeren en antieke kroonluchters herinneren aan de rijke historie.

Ruim veertig jaar geleden kocht Frans De Draak aan. Hij verbouwde het restaurant en breidde het hotel in de loop der jaren uit van 12 naar de huidige 62 kamers. De horecaondernemer kende goede tijden en behaalde verschillende prijzen. Maar daarnaast waren er ook donkere periodes.

In 2005 richtte een brand flinke schade aan aan het pand en datzelfde jaar verongelukte zijn oudste dochter. In 2013 leek de geschiedenis zich te herhalen toen er opnieuw brand uitbrak in het hotel en de tweelingbroer van Frans overleed. Groot verdriet dat hij naar eigen zeggen alleen kon dragen dankzij zijn ‘sterke thuisfront’.

Van stagiair tot restaurantmanager

Het was niet veel later zijn opvolger Imad El Khalfioui als 14-jarige middelbare scholier voor het eerst de zaak binnenstapte. „Als onderdeel van een schoolproject werden we gekoppeld aan iemand uit het bedrijfsleven. Ik had gekozen voor horeca en kreeg meneer Hazen toegewezen als mijn coach”, vertelt Imad.

Na zijn snuffelstage werd Imad afwasser bij De Draak, ging hij naar de Hotelschool en deed hij onder andere ervaring op bij de World Expo in Shanghai en diverse sterrenrestaurants. Om vijftien jaar later toch weer terug te keren naar de plek waar het voor hem allemaal begon.

„Ik kende hun ambitie om een ster te halen en het leek me een mooie uitdaging om daar aan bij te dragen”, vertelt Imad over zijn motivatie. Frans was zijn carrière altijd met veel interesse blijven volgen en ontving hem met open armen: „Ik heb altijd gedacht dat Imad een hele goede zou worden”, vertelt de eigenaar trots.

Goed team in uitdagende tijden

Frans gaf Imad als nieuwbakken restaurantmanager het vertrouwen om de formule samen met chef-kok Torben Bouterse te wijzigen naar ‘fine dining’ met een klassiek Franse keuken. Met succes: het niveau en de bezetting van het restaurant groeiden. Maar kort daarna brak corona uit en moesten ze de deuren sluiten.

De twee bleken een sterk duo in uitdagende tijden. „We hebben een plan bedacht om het team bij elkaar te houden”, vertelt de oudste van de twee mannen. „Poetsen, boenen, schuren en schilderen: niet omdat het nodig was, maar om iedereen aan het werk te houden.”

Toen ze weer open mochten met een afstand van 1,5 meter afstand tussen de tafels, kwam Imad op het idee het restaurant te verplaatsen naar wat tot dan toe de evenementen- en ontbijtzaal was van De Draak. „Het bleek een veel betere plek dan de kleinere ruimte die we voorheen gebruikten”, zegt Frans.

Strijd tegen stijgende inkoopprijzen

Een andere uitdaging waar ze mee moesten dealen waren de snel stijgende inkoopprijzen. „Alles is duurder geworden: de ingrediënten, lonen, wijnen”, somt Imad op. Ook daar bedacht hij een oplossing voor: „We kopen niet meer in bij de groothandels, maar laten onze koks zelf boodschappen doen.”

Hij schafte er zelfs een speciale bedrijfsauto voor aan. „Daarmee haalt ons keukenteam meerdere keren per week verse ingrediënten uit Zeeland. Zo kunnen ze de beste producten selecteren en goede prijsafspraken maken met de leveranciers. We hebben de inkoopkosten met wel 30 procent kunnen verlagen.”

De 74-jarige eigenaar zag hoe zijn leerling keer op keer de juiste keuzes maakte en voelde daardoor ruimte ontstaan om na te denken over zijn pensioen. „Het werd tijd dat we een goede general manager aanstelden en door zijn ondernemersmentaliteit wíst ik dat dat Imad moest worden”, zegt Frans.

Wrijving zorgt voor vooruitgang

Vorig jaar op 6 december 2024 was het zo ver. Exact veertig jaar nadat Frans Hazen en zijn vrouw de zaak aankochten, droegen ze de dagelijkse leiding van het hotel, restaurant en de bar over aan Imad El Khalfioui. „In de praktijk is er niet zoveel veranderd”, zegt de jongste van de twee daarover. Om er lachend aan toe te voegen: „Hoewel, Frans is er iets minder, gelukkig. Die begint wat later en gaat ook wat eerder weg.”

Omdat Frans op papier eigenaar is gebleven, is hij nog wel bij iedere keuze betrokken. En dat levert interessante gesprekken op. Zo wil Imad het hotel en restaurant graag renoveren. „Ik wil het meer van deze tijd maken. De wandlampjes, de tafels, de stoffering van de stoelen. Het begint, hoe zeg ik dat nou netjes, wat gedateerd te worden”, zegt hij met pretlichtjes in zijn ogen.

Frans wrijft zenuwachtig in zijn handen. „Toen Imad hier voor het eerst over begon, moest ik wel even slikken”, geeft hij toe. „De ziel van het pand is wat het uniek maakt, dus die moet echt behouden blijven. Maar toen ik goed om me heen keek, dacht ik: Er zijn wel wat elementen die aan vernieuwing toe zijn.”

Tegelijkertijd waarschuwt hij Imad ervoor om de formule te bewaken. ,,Als je een succesvol concept hebt neergezet, moet je daaraan vasthouden. Dan kun je wel eens een millimeter naar links of naar rechts, maar je moet geen zigzagbeleid gaan voeren. Anders vervreemd je je van je gasten. De kracht van dit bedrijf is al meer dan 628 jaar Brabantse chique, dat willen we vasthouden.”

Op naar Michelinster voor oudste hotel

Die adviezen neemt Imad vaak ter harte, maar niet altijd. „Ik ben geen jaknikker. Als ik een andere visie heb, wil ik daar over discussiëren. Dat is belangrijk, want alleen zo kom je verder als bedrijf.” Frans ziet dat ook: „Ik ben veertig jaar lang de eigenaar geweest die zijn stempel kon drukken. Nu moet Imad dat kunnen doen. Ik zeg weleens: ik ben de historie, hij is de toekomst.”

Zijn ambities voor die toekomst richten zich nu eerst op de Michelinster. „We zijn kritisch aan het kijken naar onze gerechten en service. We laten ons coachen door voormalig driesterrenchef bij Inter Scaldes, Jannis Brevet. En daarnaast hebben we elke maand een ‘Kennis op het menu’, waarin elke keer een andere collega een presentatie geeft over een ander onderwerp”, vertelt Imad.

Hun troef? „Inzetten op de gastenbeleving. We hebben sinds februari een nieuwe, open keuken, waar onze gasten doorheen lopen richting de aperitiefruimte. Dankzij de gaten in de muur kunnen ze tijdens het drinken van hun aperitief zien hoe de couverts worden bereid en wordt het veel meer een beleving”, vertelt hij. „Het niveau gaat omhoog en onze gasten zijn tevreden. Dus volgens mij zitten we op de goede weg.”

