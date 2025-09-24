185 miljoen euro omzet en 800 medewerkers: zo werd dit familiebedrijf een internationale speler

Van vijftien naar achthonderd medewerkers. Vandoren in Boekel, actief in de industriële automatisering, groeide flink onder leiding van Jos van Doren. Zo maakte het bedrijf installaties voor onder andere Heineken, ASML en FrieslandCampina. Na dertig jaar maakt hij plaats voor Patrick Verhoeven. „Een beetje lef heeft ons veel gebracht.”

Zonder technische achtergrond en met een studie tropische landbouw lag een carrière in de industriële automatisering niet in de lijn der verwachtingen voor Jos van Doren. Maar hij was wel de man die – samen met zijn broers Cor en Marcel – het Boekelse familiebedrijf Vandoren tot een internationaal bedrijf heeft weten uit te bouwen, schrijft Brabants Dagblad.

Van 15 naar 800 medewerkers

Vijftien medewerkers had het bedrijf toen Jos van Doren (60) dertig jaar geleden aantrad als algemeen directeur. „Ik wist meer van kokosgruis dan van al die constructies met elektra, schakelingen, leidingen, kleppen en tanks die we ontwerpen en installeren. Maar met een beetje lef en doorzetten zijn we uiteindelijk toch een heel eind gekomen.”

Wat heet: Vandoren is in de afgelopen dertig jaar uitgegroeid tot een grote speler. Het bedrijf, dat eerder Van Doren Engineers heette, heeft ruim achthonderd medewerkers in dienst en boekt een jaarlijkse omzet van ruim 185 miljoen euro. Vandoren is gespecialiseerd in industriële installaties en rekent onder andere productiebedrijven en machinebouwers tot zijn klantenkring.

De scheidend topman stelt dat het bedrijf een goede naam heeft opgebouwd in de sector. Met gepaste trots noemt hij bedrijven als Bavaria, Heineken, ASML, Peka Kroef, MBI Beton, Aviko, Marel, MSD en FrieslandCampina die regelmatig nieuwe installaties hebben besteld bij Vandoren. Het bedrijf beschikt over tien vestigingen in het hele land en ook in Slowakije.

Flinke groei door overnames

Volgens Van Doren gaat het bij de te leveren producten in alle gevallen om ingewikkelde en ingenieuze installaties. „Nu werken we bijvoorbeeld aan een machine voor een geheel nieuwe fabriek van een zuivelgigant. Die willen de capaciteit vergroten om de wei - een restproduct bij het maken van kaas - te destilleren. Of wij zoiets kunnen ontwerpen en installeren, vragen ze dan. Daar zijn wij dol op.”

Zelfstandig, maar ook door verschillende overnames is Vandoren in de loop der jaren flink gegroeid. Het bedrijf heeft vijf ondernemingen overgenomen, waaronder vrij recent nog Flowfirm in Veghel. Van Doren: „Wij willen relevant en van belang blijven; dus daarom moet je groeien. En dan zijn overnames een van de mogelijkheden. Maar we zoeken wel bedrijven die iets toevoegen. Bedrijven die net weer een ander trucje in huis hebben.”

Van Doren voorziet verdere groei. „Sowieso zijn wij van de plannenmakerij en de vooruitgang. Maar de industrie heeft steeds meer intelligentie in machines nodig. We automatiseren steeds meer.” Maar ook op het vlak van Artificial Intelligence (AI) ziet hij perspectief. „We zetten AI steeds vaker in bij klanten om processen slimmer en efficiënter te maken.”

Ik krijg bij Vandoren nu de kans om een bedrijf te leiden. Ik word er meer aangesproken op het ondernemersschap Patrick Verhoeven Nieuwe algemeen directeur Vandoren

De vertrekkende Van Doren - zijn broers vertrokken in 2017 - gaat zich bezighouden met het door hem opgezette bedrijf Dutch Plantin, dat van kokosnoten potgrond maakt. Die productie wordt gedaan in India met zo’n 1200 medewerkers, maar aangestuurd vanuit Boekel, door zo’n vijftien mensen. „Ook een prachtig bedrijf.”

Jos van Doren maakt pas op de plaats

Met ingang van 10 november neemt Patrick Verhoeven (52) de leiding van Van Doren over. Die treedt dan weliswaar terug als algemeen directeur, maar blijft als voorzitter van de nieuwe Raad van Commissarissen nauw betrokken bij het Boekelse familiebedrijf.

Verhoeven kan onder andere buigen op een carrière bij Vanderlande Industries in Veghel. Hij werkt er al zeventien jaar en is nu als uitvoerend directeur verantwoordelijk voor circa tweeduizend medewerkers en ruim vijfhonderd miljoen omzet.

Verhoeven, woonachtig in Den Bosch, zegt uit te kijken naar zijn overstap naar Vandoren. „Vanderlande is natuurlijk een geweldig en boeiend bedrijf – het heeft me ook enorm veel gebracht – maar ik krijg bij Vandoren nu de kans om een bedrijf te leiden. Ik word er meer aangesproken op het ondernemerschap en dat vind ik erg boeiend.”

Volgens zijn voorganger Van Doren is met Verhoeven een ‘sterke en verbindende leider’ binnengehaald. „Hij is klaar om Vandoren naar de volgende fase te brengen.” Bovendien, zo zegt Van Doren, is zijn komst ook een goed moment. „Zo creëren we ook mogelijkheden om de volgende generaties van het familiebedrijf klaar te stomen.” Want er zijn nog wel wat nazaten die mogelijkerwijs een carrière in het familiebedrijf ambiëren.

De vertrekkende en de nieuwe topman van Vandoren uit Boekel, Jos van Doren en Patrick Verhoeven (rechts). Foto: Jeroen Appels/Van Assendelft Fotografie

