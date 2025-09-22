202 containers, 10.000 spullen en 1.600 artikelen: Blokker-boedel opkopen deal van Eric Kooistra’s leven

Als Blokker failliet gaat en er blijven 202 zeecontainers vol broodroosters, blenders en droogrekken over, dan draait één man zijn hand niet om voor zo’n partij: Eric Kooistra. Hij koopt alles wat los en vast zit, en als het moet binnen tien minuten. „Voor iets dat normaal 1 euro kost, betalen wij 10 cent.’’

Lees verder onder de advertentie

‘Paris 2024’ staat op de pluche knuffeltjes. Eric Kooistra kocht er niet een paar, maar gelijk 220.000 van. Maar dat was ná de Olympische Spelen van Parijs, toen toeristen de knuffeltjes in de Franse hoofdstad nog voor 30, 40 of 50 euro per stuk kochten, schrijft het AD.

Maar wie heeft daar nog interesse in, als het grootste sportevenement ter wereld al lang is afgelopen? Wie is er zo gek om duizenden van deze verjaarde mascottes op te slaan in een loods in Leeuwarden, in de hoop dat iemand ze ooit nog komt kopen?

Knuffeltjes met Parijs 2024. Kooistra heeft er 220.000 van. Foto: Corné Sparidaens

Lees verder onder de advertentie

Eric Kooistra dus, eigenaar van één van de grootste opkoopbedrijven van Nederland. Sinds hij 202 zeecontainers van het toen failliete Blokker kocht, werd hij de bekendste opkoper van het land.

Ongewild groeide zijn bekendheid nog wat meer toen bleek dat zijn neef Heerke Kooistra de koopjesketen Big Bazar had gekocht en daarmee failliet was gegaan. Eric liet groot op zijn website zetten dat ‘deze Kooistra wel zijn rekeningen betaalt’. ,,Je wordt toch snel door elkaar gehaald als je dezelfde achternaam hebt en uit Friesland komt, maar wij doen gewoon netjes ons werk’’, verklaart Eric.

Eric Kooistra kocht alle winterjassen C&A

Wie is deze opkoper uit Friesland, die er voor zorgde dat tientallen Blokkerwinkels van franchisenemers open konden blijven? De man die bij C&A alle jassen opkoopt van de wintercollectie van vorig jaar? Die brood ziet in 250 afgeschreven BMW’s die nooit zullen rijden?

Lees verder onder de advertentie

Op een donderdagmorgen loopt hij zijn pand binnen. Het is een kantoor, bar en showroom ineen, en dat op een grauw industrieterrein in Leeuwarden, met daarachter een gigantische loods vol met spullen.

Hij draagt witte Nikes, een spijkerbroek en een donkerblauw colbert over een T-shirt. Zijn telefoon gaat voortdurend af. Het is nog vroeg, maar hij heeft al 49 ongelezen mails, en tien appjes waar hij op moet reageren. „Vaak moeten we snel zijn. Die knuffeltjes hebben we binnen tien minuten gekocht.’’

En voor de goede prijs natuurlijk. Hij kan niet vertellen hoeveel ze hem precies hebben gekost, maar je mag uitgaan van 50 cent tot een euro per stuk. ,,Je moet het zo zien: in onze branche wordt meestal tussen de nul en twintig procent van de normale waarde betaald. Dus als iets normaal één euro kost, betalen wij ongeveer tien cent.’’

Lees verder onder de advertentie

Voor de 202 zeecontainers van Blokker betaalde Kooistra ‘een paar miljoen’. Het waren 10.000 spullen, 1.600 verschillende artikelen

‘Een paar miljoen’ voor de Blokker-boedel

Voor de 202 zeecontainers van Blokker betaalde hij ‘een paar miljoen’, zegt hij. Het waren 10.000 spullen, 1.600 verschillende artikelen. Al het typische Blokkerspul zit er tussen: plaids, beslagkommen, weegschalen en boterhamdozen, in een eindeloze rij van kartonnen dozen. „De fabriek in China zat met een probleem toen Blokker er niet meer was maar de spullen al besteld waren. Een deel was al in de haven, een deel nog op zee. Het ging hun alleen maar geld kosten.’’

En dan is daar Kooistra: ,,Wij betalen snel, en de Chinezen moesten er vanaf.’’ De deal, die door zijn compagnon Tjitse Lawerman binnen een paar dagen werd gesloten, was eigenlijk pas het begin van het werk. Want waar haal je de ruimte vandaan om 202 zeecontainers met spullen op te slaan? En wie gaat al die spullen eruit halen?

Tjitse Lawerman en Eric Kooistra. Foto: Corné Sparidaens

Lees verder onder de advertentie

,,We kwamen al snel in media, dus mensen wisten dat hier werk was. En we zijn Friezen: die vinden het niet erg om te werken.’’ Via wat bevriende ondernemers werden vijf grote loodsen bijgehuurd, vakanties van personeel werden ingetrokken: ,,Daarna betalen we ze wel een dubbele vakantie’’, redeneerden ze.

Handel drijven op basis van vertrouwen

,,Soms zetten we gewoon twee containers naast elkaar, team hier, team daar – en dan gáán we. Wie het eerst leeg is, wint. Zweet op het voorhoofd, beetje beuken, beetje lol, en aan het eind een gehaktbal en een biertje. Ja, dan is het eigenlijk best mooi werk.’’

Het is alsof Kooistra leeft in een haast ouderwetse wereld, waarin handel wordt gedreven op basis van vertrouwen. ,,De Chinezen wilden 140.000 euro voor vijf trailers koffersets, maar wij wilden 100.000 betalen. Dan kom je uit op 120.000. Dan kan iedereen weer door.’’

Lees verder onder de advertentie

Hij heeft wel honderd verhalen, bijvoorbeeld over de partij van honderdduizend winterjassen van C&A, modellen van vorige winters, die niet langer in de winkel verkocht konden worden. ,,Wat denk je dat een Roemeense vrouw daarvan vindt? Die zegt: ‘Prima jas, lekker warm’.’’

Loods van Kooistra, die helemaal vol staat met Blokker-spullen. Foto: Corné Sparidaens

Zijn bedrijf koopt die jassen voor ongeveer 5 euro per stuk en verkoopt ze vervolgens voor 6 euro door aan contacten in landen als Polen of Roemenië. Zo heeft hij een klant in Polen met twintig kleine winkels, die er per locatie wel 250 kwijt kan. „Die man zegt: Dobre, dat doen we. En als je een paar van zulke contacten hebt, dan verkoop je zo honderdduizend jassen. Daarom heb ik er liever honderdduizend dan duizend. Wij hebben de klanten wel.’’

Lees verder onder de advertentie

Kijk, als jij het nieuwste van het nieuwste wil hebben, gaat het niet werken. Maar wij kopen alles in ná de trend Eric Kooistra

Van schoenveters tot appelmoes

Hij verkoopt ‘alles’, vertelt hij. Ruim 90 procent van zijn assortiment kost minder dan 2 euro. ,,Van schoenveters tot appelmoes, en van kerstballen tot figuurkaarsen. Maar we hebben ook meubelen en auto’s.’’

Daarover gesproken: het is net in het nieuws gekomen dat in Moerdijk 260 onverkoopbare BMW’s staan. Ze zijn afkomstig van de Fremantle Highway, het vrachtschip dat in juli 2023 in brand vloog op de Noordzee. Ze mogen van BMW nooit meer de weg op, maar Kooistra wil ze alsnog wel hebben. ,,Dan zagen we ze doormidden, en maken we er een tuinset van. Of anders een tuintrekker.’’

Wat Kooistra maar wil zeggen: alles is te verkopen, als je er zelf maar niet te veel voor hebt betaald. ,,Je moet goedkoop durven in te kopen. Kijk, als jij het nieuwste van het nieuwste wil hebben, gaat het niet werken. Maar wij kopen alles in ná de trend. Wij kopen de kerstballen als kerst is geweest. En als het zomer is geweest, kopen wij de zwembadjes.’’

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Nieuwe baas Blokker is doortastend en betrokken: ‘Als iemand Blokker kan redden, dan Palmer’

Is de ondernemer een aasgier?

Vaak gebeurt het met restpartijen na een faillissement. Is hij niet de aasgier die wacht op iemand anders ellende? ,,Kijk, als Blokker failliet gaat, dan gáán wij aan, tuurlijk. Dan komen we in actie. Maar het is niet zo van: mooi, zij zijn failliet, wij hebben een huisje erbij. Zo zitten we niet in elkaar. Failliete handel is vaak eenmalig. Je steekt er bakken energie in, en daarna is iedereen weg. Dan ben je je klanten kwijt. Veel liever deal ik met een bedrijf dat gewoon goed loopt en dat collecties wisselt. Daar heb je wat aan op de lange termijn.’’

Plaids van Blokker. Foto: Corné Sparidaens

Lees verder onder de advertentie

Loop maar een rondje met hem door de showroom. Er liggen duizenden plastic rietjes en plastic ballonnen, spullen die in Nederland uit duurzaamheidsoogpunt al lang in de ban zijn. ,,Maar moeten we ze dan weggooien? Ergens ter wereld wil iemand ze nog wel hebben hoor.’’

Dan serieuzer: ,,Als je de kledingkast van de gemiddelde Nederlander opentrekt, dondert alles zo naar buiten. Zo verwend zijn wij. Maar er zijn zoveel mensen op de wereld die blij zijn met wat wij weggooien. Ga in India of ergens in Afrika staan met duizend van die Parijs-knuffels. Binnen tien minuten ben je ze kwijt. Wij zorgen dat spullen niet in de verbrandingsoven belanden, maar bij mensen die ze nodig hebben. En soms levert dat ook nog wat op.’’

Kerstspullen te koop bij Kooistra. Foto: Corné Sparidaens

Lees verder onder de advertentie

Zijn bedrijf heeft nu twintig mensen in dienst. De jaarlijkse omzet bedraagt 10 miljoen euro. „Er wordt hier ook niet gevloekt’’, zegt hij, wijzend op een bordje boven de deur van de kantine. Daarop staat dat Gods naam niet misbruikt mag worden.

„Dat hoort niet. We hebben graag een beetje respect voor iedereen. Dat is ook in de handel: als je geen respect hebt voor mensen, dan wordt je ook niks gegund. En wij verkopen niet voor de hoogste prijs, dus dan is die gunning heel belangrijk.’’

Stonden we daar in oude fabrieken spullen te sorteren, verkopen en organiseren. Alles in rijen zetten, en dan kwamen de mensen uit het dorp langs Eric Kooistra

Opa begon met de bakfiets

Hij leerde het vak van zijn vader, en die leerde het weer van zijn vader. ,,Opa begon ooit met een bakfiets – de dubbeltjeskar – en reed door de Friese Wouden rond Damwoude, met partijtjes kleding en textiel. Hij handelde wat, en maakte van een dubbeltje z’n winst.’’

Ook zijn vader zat al in de handel, al was het kleinschaliger. In de jaren 80 reed hij met de auto door Oost-Duitsland. Op een van die ritten, in 1989, viel de Berlijnse Muur. ,,Hij dacht: wat is dit? Normaal was het daar grauw en grijs, maar nu één groot feest. Hij is toen naar Berlijn gegaan, en stond daar gewoon tussen de mensen die met pikhouwelen de Muur aan het afbreken waren. Hij heeft nog een stuk meegenomen.’’

De val van de Muur bleek een doorbraak. Aanvankelijk ging zijn vader naar het oosten om westerse spullen te verkopen, maar wat hij aantrof, was minstens zo interessant: gigantische voorraden producten die jarenlang waren geproduceerd, maar nooit verkocht.

Lees ook: Hoe het opkopen van restpartijen tot een succesvolle supermarktformule leidde

Miljoenen tandenborstels in de DDR

„Een Oost-Duitse familie kreeg van het communistische regime bij wijze van spreken drie tandenborstels per jaar. Maar er lagen nog miljoenen tandenborstels gewoon opgeslagen. En ook sleeën en porselein, allemaal in loodsen. Alles was er, maar niemand die het kocht.’’

Zijn vader kocht niet alleen voorraden op, maar soms zelfs hele fabrieken via de Treuhand, de instantie die de communistische staatsbedrijven moest verkopen. „Dat was echt een groeispurt. In omzet, in volume, in alles.’’ Kooistra was toen 15, 16 jaar oud.

„Wij gingen gewoon mee. Mijn vrienden ook. Stonden we daar in oude fabrieken spullen te sorteren, verkopen en organiseren. Alles in rijen zetten, en dan kwamen de mensen uit het dorp langs.’’

Blokker was de deal van zijn leven

Met weckpotten en legeruniformen maakte de Kooistra’s fortuin, met Blokker en de 202 zeecontainers als nieuwe grote doorbraak. Toen Blokker failliet ging, waren er nog 45 zelfstandige franchisers over die hun winkels gewoon open hielden.

Zij kwamen nooit zonder Blokker-spullen te zitten omdat Kooistra ze gewoon aan hen verkocht. Nu de nieuwe eigenaar Roland Palmer Blokker weer heeft overgenomen, verkoopt Kooistra zijn spullen gewoon aan de nieuwe Blokker. Hij heeft nog altijd de helft van de handel over.

Ja, terugkijkend was dit wel de deal van zijn leven, zeker gezien alle media-aandacht. Maar de 220.000 Parijse knuffels vindt hij net zo leuk. „Misschien haal ik de logootjes er wel van af en stik er een nieuw logo op.’’

Hij weet het zeker, dan zijn ze zo verkocht.