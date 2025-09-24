Dave (26) vervijfvoudigt zijn omzet in twee jaar tijd met kerstpakketten: ‘Wil dat heel Nederland ons kent’

Twee jaar geleden nam Dave Nova (26) het bedrijf Kerstpakketten.com over. Hij breidde het bedrijf uit om klanten het hele jaar door te kunnen bedienen. En met succes: dit jaar verwacht hij meer dan honderdduizend kerstgeschenken te verkopen en een omzet van vijf miljoen euro ruim te behalen. „Mensen denken vanwege mijn leeftijd nog wel eens: wie is die snotneus? Maar ik bewijs ze graag het tegendeel.”

Dave staat er zelf nog van te kijken hoe hard het bedrijf is gegroeid. „Twee jaar geleden dachten we 25.000 geschenken te verkopen en voor een omzet van een miljoen te gaan. Dat hebben we niet gered. Maar we zijn inmiddels wel gegroeid van twee naar een team van tien en verhuisd naar een groter pand in Wijchen. We gaan begin 2026 weer verhuizen omdat we er alweer uit zijn gegroeid. Qua omzet zijn we bijna vervijfvoudigd. Dat voelt heel onwerkelijk.”

Hij vindt het ook onwerkelijk dat hij nu zijn eigen personeel heeft. „Leidinggeven aan een team met medewerkers die flink ouder zijn dan ik was wel even wennen. Ik moet hen dan vertellen wat er moet gebeuren. De mooiste uitdaging is om een écht team te bouwen samen met mijn vriendin Sophie.”

Van kerstpakketten naar relatiegeschenken

Kerstpakketten.com, de naam zegt het al, verkoopt kerstpakketten. Dave nam het over van een ondernemer die het na 25 jaar wel genoeg vond. Daarvoor maakte hij zelf kerstpakketten met lokale producten uit Arnhem. Dave heeft zijn diensten sinds dit jaar uitgebreid met zakelijk relatiegeschenken, dit onder de noemer Geschenkfactory. ,,Een klant die al kerstpakketten bij ons bestelde, vroeg aan ons of we ook andere relatiegeschenken konden leveren. Die vraag kregen we vaker en zo is het balletje gaan rollen. We verkopen hier bijvoorbeeld volledige maatwerk wijnkoelers maar ook complete bordspellen met eigen regels en vormgeving van een bedrijf.” Dit onderdeel van zijn bedrijf loopt goed, vertelt hij. ,,We zijn dit jaar al over de 50.000 zakelijke geschenken.”

We adverteren nergens, zelfs niet via Google Ads. We moeten het hebben van mond-tot-mondreclame Dave Nova

Klanten weten zijn bedrijf te vinden, en dat zonder reclame. „We adverteren nergens, zelfs niet via Google Ads. Gek eigenlijk he. We moeten het hebben van mond-tot-mondreclame. Als klanten tevreden zijn, zijn zij de beste reclame.” Zijn geheim voor tevreden klanten? Goed maatwerk leveren. „Onze klanten zien dat wij een gezellig bedrijf zijn, goede service verlenen en altijd snel reageren. We denken graag mee en hebben een geweldig team. Daardoor komen ze terug. Laatst kregen we een verzoek van iemand waarvan haar partner een maatwerk adventskalender had gekregen via ons. Zij vroeg of we dat ook voor hen konden regelen. Dat vind ik echt gaaf!”

‘Wie is die snotneus?’

Met zijn jonge leeftijd van 26 jaar merkt Dave dat mensen wel eens denken: wie is die snotneus? „Ik bewijs ze graag het tegendeel dat ik, ondanks mijn leeftijd, een goede ondernemer ben en dat we met ons team écht goed werk leveren. Ik ben wel een paar keer onderuit gegaan als ondernemer. Ik ga van het goede uit van mensen, terwijl ik soms betere afspraken had moeten maken. Een aantal mensen kwam hun afspraken niet na, dat is heel vervelend. Waarschijnlijk dachten ze dat ze vanwege mijn leeftijd over me heen konden lopen.”

Voor de komende jaren zou ik willen dat iedereen in Nederland ons kent Dave Nova

De grote droom van Dave is uitbreiden naar het buitenland. Hij denkt aan landen als Duitsland en Spanje. „Ik ben daar nog niet concreet mee bezig, maar denk er wel over na. Voor de komende jaren zou ik willen dat iedereen in Nederland ons kent. Dat zou kunnen met leuke acties. Een auto door ons land laten rijden met een groot cadeau op het dak. Dat mensen denken, hey wat is dat? En dan zo bij ons uitkomen.”

