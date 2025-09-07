Van der Valk-medewerker klikte op phishinglink op nagebouwde inlogpagina en... twee hotels werden gehackt

Gasten van Van der Valk-hotels in Amsterdam en Almere zijn na een datalek opgelicht door cybercriminelen. Het lek ontstond doordat hotelmedewerkers op een phishinglink hadden geklikt.

De hackers konden na de geslaagde phishingpoging persoonsgegevens van enkele honderden reserveringen bekijken. Ze gebruikten die gegevens voor meerdere oplichtingspogingen. ‘Er zijn enkele schadegevallen bekend van gasten die vooruit hebben betaald aan een verkeerd banknummer’, meldt de hotelketen. ‘Deze schade wordt uiteraard volledig door Van der Valk vergoed’.

Lees ook - Gamemakers Joris en Dirk winnen wereldprijs met Cyber Crime Game: ‘Medewerkers zijn vaak het grootste risico’

Inlogpagina Van der Valk Hotels nagemaakt

Wat is er gebeurd? Hackers hadden een inlogpagina voor het personeel nagemaakt. Nadat medewerkers daarop hadden geklikt, konden hackers de persoonsgegevens van gasten bekijken. Vervolgens benaderden de hackers gasten. Ze stuurden appjes en mails met de vraag om boekingen te bevestigen en creditcardgegevens in te vullen.

Volgens Van der Valk is het probleem inmiddels volledig onder controle. Het bedrijf sluit op dit moment uit dat er ook bij andere hotels gegevens gestolen zijn.

Lees ook - Horeca-ondernemer Frans werd gehackt: ‘Ineens was het scherm wit. Twee weken lag onze website plat’