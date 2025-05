Na Albert Heijn, Etos en Gall&Gall: hoe kun je je bedrijf beschermen tegen hackers?

Gegevens van medewerkers van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall zijn in handen gekomen van hackers met banden met Rusland. In een interne mail aan betrokken personeelsleden wordt gesproken over namen, bankrekeningnummers en het bedrag van de salarisbetaling van begin april 2021, zo meldt een medewerker van Albert Heijn aan *AD.nl*. De grootschalige ransomware-aanval op Ahold Delhaize USA, de Amerikaanse tak van het bedrijf, vond afgelopen november plaats.

Hackers: ook Mediamarkt, Carpetright en Iddink werd getroffen

Eerder overkwam het Mediamarkt, CarpetRight en schoolboekenleverancier Iddink. En zij zijn niet de enigen. Alleen al het afgelopen jaar was bijna driekwart van de Nederlandse bedrijven doelwit van een cyberaanval, blijkt uit onderzoek door ABN Amro.

Kun je cybercriminaliteit voorkomen? En als je wordt getroffen, hoe beperk je dan de schade? In deze (eerder opgenomen) aflevering van Studio BusinessWise praat Roelof Hemmen erover met vier experts: Dennis de Hoog, CEO van Computest Security, Julia Krauwer van ABN Amro, Madelein van der Hout van onderzoeksbureau Forrester en Rogier Besemer van De Nederlandsche Bank. Besemer vertelt waarom DNB - jawel - zelf bedrijven is gaan hacken.