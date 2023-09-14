Verenigde Staten zetten extra Russische bedrijven op sanctielijst

De Verenigde Staten breiden hun sanctielijst tegen Rusland uit nu de oorlog in Oekraïne maar blijft voortduren. Meer dan 150 mensen en bedrijven zullen worden onderworpen aan strafmaatregelen, zo maakten de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën in Washington bekend.

Veel van de sancties zijn rechtstreeks gericht tegen de Russische industrie. Zo zijn treinenfabrikant Transmash en autobouwer AvtoVAZ aan de sanctielijst toegevoegd. Datzelfde geldt voor diverse grote Russische mijnbouwbedrijven.

Ook Gazpromstroy, de bouwgroep van gasconcern Gazprom, is nieuw op de lijst, net als Ruslands op één na grootste diamantbedrijf AGD Diamonds. Daarnaast krijgen bedrijven uit andere landen, zoals twee Turkse bedrijven die onderdelen zouden leveren voor de dronebouw in Rusland, voortaan te maken met sancties.

Het doel is om "de Russische militaire toeleveringsketens aan te vallen" zodat de Russische president Vladimir Poetin verstoken raakt van allerlei technologie en diensten "die hij nodig heeft voor zijn barbaarse oorlog tegen Oekraïne", heeft minister van Financiën Janet Yellen gezegd. Ook willen de VS partijen aanpakken die profiteerden van de invasie van Oekraïne of hun nabijheid tot het Kremlin. Oekraïne heeft de VS al bedankt voor de stap.