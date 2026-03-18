Dylan (28) ziet ‘sullige’ hobby naar miljoenenmarkt groeien: ‘Handel in vintage voetbalshirts is geëxplodeerd’

‘Wat een oud ding, waarom gooi je dat shirt niet weg?’ Een jaar of tien geleden werd je met een voetbalshirt uit de jaren 90 of zeros nog net niet uitgelachen. Tegenwoordig is het hip om een shirt uit het verleden te dragen. „De voetbalshirtmarkt was lange tijd niche, maar dankzij sociale media en de invloed van influencers is die geëxplodeerd.”

Zodra het zonnetje begint te schijnen, vallen voetbalshirts direct op in het straatbeeld. Een voetbalshirt wordt tegenwoordig niet meer alleen in het stadion gedragen door supporters van een club of land. Het wordt steeds meer een modeartikel, vooral als het gaat om vintage voetbalshirts, schrijft AD.



Clubs gaan steeds vaker contracten aan met bekende kledingmerken als Daily Paper (Ajax), Emporio Armani (Napoli) en Jordan (PSG) om hun shirts een extra stijlvol tintje te geven. Grote merken als Nike en Adidas brengen steeds vaker populaire shirts uit het verleden opnieuw uit, zogeheten re-issues.



Lees ook: Toine van Robey Sportswear droomt van Oranje in zijn shirts: ‘Vijf jaar geleden werd er gelachen als ik dat zei’

Van sullige hobby naar footballshirt hunting

Ooit was het verzamelen van oude voetbalshirts een beetje een sullige hobby voor mannen van middelbare leeftijd. Nu is het zeker geen nichemarkt meer. Vlogs over footballshirt hunting, video’s over voetbalshirt-rankings en TikToks over opvallende collecties bereiken ook jongere generaties. „Jongens, meisjes, jong en oud: je hoeft niet meer van voetbal te houden om een voetbalshirt te kopen. Ik zie hier vaak genoeg modebewuste individuen die er eentje uitzoeken die ze gewoon mooi vinden”, zegt verzamelaar en verkoper Dylan Hayes Ramos van House of Football Shirts.



Dylan (28) is een van de, volgens de KNVB, bijna 10 miljoen voetballiefhebbers. Net als veel andere jongetjes was hij van kleins af aan dol op voetbalshirts. De Hagenaar bezocht regelmatig met zijn ouders rommelmarkten en kreeg dan 10 euro om iets uit te zoeken.

„Ik kwam altijd terug met voetbalshirts. Ik was geobsedeerd door de verschillende patronen, kleuren, logo’s en sponsors. Iedereen om mij heen wist dat ik ze verzamelde, dus ik kreeg altijd oude shirts van vrienden en familieleden. Op een gegeven moment had ik een kast vol.” Dat leidde tijdens corona tot een eigen webshop en onlangs tot een fysieke winkel in het hart van Den Haag.



In andere landen, met name Engeland, zijn al langere tijd fysieke winkels met vintage voetbalshirts te vinden. Dat is overgewaaid naar de rest van Europa. In de afgelopen jaren openden verzamelaars voetbalshirtwinkels als De Voetbaltempel in Enschede, WeLoveFootballShirts in Roosendaal, het Amsterdamse Kick Off Vintage en Kick and Rush Shop in ’s-Gravenzande.

Serieuze business

Online schoot rond corona het ene na het andere bedrijf uit de grond: van First11 tot Classic Pitch Wear en van Classic Shirts FC tot Nostalgic Football Shirts. Daar kun je al een tweedehands shirt scoren van rond de 30 euro, maar de prijzen lopen al snel op tot in de honderden euro’s. Voetbalshirts zijn een serieuze business geworden.



Vroeger werd verzamelen misschien een beetje gezien als iets sulligs. Nu is het iets waarvoor je je niet hoeft te schamen. „Het is sociaal geaccepteerd”, zegt Dylan. „De voetbalshirtmarkt was lange tijd niche, maar dankzij sociale media en de invloed van influencers is die geëxplodeerd. Het lijkt daardoor een hype te zijn geworden, maar stiekem waren al jarenlang veel mensen bezig met voetbalshirts.”

Duurste shirt ooit: 8,4 miljoen euro



Het duurste voetbalshirt ooit werd in 1986 gedragen door de Argentijnse sterspeler Diego Maradona. Het shirt dat de inmiddels overleden voetballer droeg, is voor een recordbedrag van 8,4 miljoen euro geveild.



In dit shirt scoorde Maradona twee van de meest iconische goals in de voetbalgeschiedenis: de beruchte ‘Hand van God’ en het ‘Doelpunt van de Eeuw’, waarbij hij vanaf eigen helft een soloactie startte en meerdere spelers passeerde.

Verkoopplatforms als Vinted en Marktplaats worden overspoeld met echt lijkende nepshirts. Bij vintage voetbalshirtwinkels kom je die (als het goed is) niet tegen. Via sociale media worden liefhebbers lekker gemaakt met aankondigingen van zogeheten drops, ladingen voetbalshirts van iconen als Ronaldinho, Beckham of Zidane.

Pure nostalgie

„Het is fijner om de stof in je hand te voelen en het shirt goed te bekijken, ook omdat het toch tweedehands is”, vertelt Jeroen Slot uit Enschede, die samen met zijn broer Jasper eind vorig jaar De Voetbaltempel opende.

„We zien vaak mensen die de winkel als een uitje zien en er een uurtje rondkijken. De hype zal vast ooit wat afvlakken, maar er blijven altijd verzamelaars. Voetbalshirts verkopen gewoon goed, omdat er zo’n grote doelgroep is. Bovendien werkt het verslavend: je wilt altijd nog dat ene shirt erbij. Van de kleurrijke shirts uit de jaren 80 en 90 zijn er niet zoveel. Bijna elke verzamelaar wil zo’n exemplaar hebben.”



Bij Kick and Rush Shop in ’s-Gravenzande hebben ze meer dan 4000 shirts van over de hele wereld op voorraad. De bestellingen stromen binnen vanuit alle windhoeken. „Wij zijn veruit de grootste”, zegt Robert Zwaanswijk. „Voetbalshirts zijn altijd al populair, maar ook mensen die er niet van houden kopen nu shirts. Het is onderdeel van de samenleving geworden, ook als modebeeld.”



Wat is er dan zo magisch aan een retro voetbalshirt? „Een oud voetbalshirt is pure nostalgie”, antwoordt Dylan. „Het brengt je terug naar vroeger. Iedereen wil terug naar zijn eigen jeugd, als het goed is de gelukkigste tijd uit je leven.” Slot: „Een shirt of naam achterop brengt je terug naar een bepaalde tijd, zoals het kampioensjaar van FC Twente. Het brengt een mooie herinnering naar boven. Iets waar mensen trots op zijn.”

Broers Jasper (links) en Jeroen Slot in De Voetbaltempel. Foto: Robin Hilberink

Het meest wordt betaald voor matchworn shirts, die vind je vooral online. Een in een wedstrijd gedragen shirt van Lionel Messi of Cristiano Ronaldo en dat nog het liefst voorzien van een handtekening, kost al snel duizenden euro’s. Die prijzen lopen rap op bij overleden iconen. „Het is maar net wat de gek ervoor geeft”, zegt Zwaanswijk. „Van die rijkelui uit China of Saoedi-Arabië die ook kunst van een paar ton hebben. Shirts worden steeds duurder, maar liefhebbers blijven desondanks altijd verzamelen.”



„Eigenlijk vind ik het wel jammer dat het zo extreem groot is geworden”, reageert de 52-jarige Twentse Jesse Rabbeljee, die meer dan duizend bijzondere shirts bij elkaar verzamelde. Volgens AD-columnist en -voetbaljournalist Sjoerd Mossou de mooiste verzameling voetbalshirts van Nederland en misschien wel van Europa.

Jesse Rabbeljee houdt ook tentoonstellingen met zijn unieke collectie. Foto: David van Haren

De helft van zijn collectie van deze ‘voetbalshirtgod’ bestaat uit wedstrijdgedragen shirts van grootheden als Maradona, Gascoigne en Cruijff. Hij houdt zelfs tentoonstellingen met zijn unieke collectie. „De prijzen zijn fors gestegen en mensen doen soms gekke dingen om zoiets in hun bezit te krijgen. Vroeger was er nog genoeg te vinden via veilingen en vintage shops en het was ook nog betaalbaar.”



„Als kind droeg ik al tweedehands voetbalshirts, omdat er bij ons thuis met vier kinderen niet veel geld was. Dat was uit noodzaak, nu is het mode om vintage te dragen. Toen ik in mijn twintiger jaren mijn kasten aardig vol had hangen, vroeg iemand aan mij: waarom doe je geen tentoonstelling? Zo ben ik daarmee begonnen. Ik kocht shirts om de gekke sponsor, het mooie design, een cultspeler of een gekke naam. Gewoon om ze te dragen. Vanaf mijn 30ste ben ik gericht gaan verzamelen.” Rabbeljee was de huidige gekte nog net voor en kon zodoende zijn unieke collectie opbouwen.

„Dure retroshirts ziet men tegenwoordig ook als een investering”, legt Slot uit. „Onlangs legde een klant in de winkel aan zijn vriendin uit dat zij een designertas als investering aanschaft en hij een oud voetbalshirt. Het is ook afhankelijk van de prestaties van die club of speler in dat seizoen. Als NEC het dit jaar goed blijft doen, zal dat shirt later sowieso meer waard worden. Ook shirts van nu kunnen over tientallen jaren veel meer waard zijn, zoals speciale edities met een beperkte oplage en Messi- en Ronaldo-shirts.”



Slot heeft ongeveer 300 shirts in zijn privécollectie, die niet te koop zijn, waaronder het befaamde EK 88-shirt. „Ik kom uit 1999, dus heb het niet eens meegemaakt. Dat shirt is een stukje geschiedenis.” Een Oranje 88-shirt van Marco van Basten en een shirt van Brazilië-legende Pelé zijn allang geen ‘normale’ voetbalshirts meer, volgens Dylan. „Dat zijn museumstukken.”



Lees ook: 3 fysieke winkels en 100.000 fans op TikTok: Naomi (24) verovert jong publiek met custom-made T-shirts

