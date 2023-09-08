VS onderzoeken Chinese chip in nieuwe smartphone Huawei

De Amerikaanse overheid is een officieel onderzoek begonnen naar een geavanceerde, in China gemaakte chip die wordt gebruikt in de nieuwste smartphone van Huawei. De recente lancering van die nieuwe smartphone van het Chinese bedrijf heeft in Washington een debat op gang gebracht over de doeltreffendheid van de sancties tegen het land. Die zijn juist bedoeld om te voorkomen dat China geavanceerde chips kan ontwikkelen die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt.

Het Amerikaanse ministerie van Handel, dat de afgelopen twee jaar een reeks beperkingen heeft opgelegd aan Huawei en China, verklaarde dat het werkt aan meer informatie over een "vermeende" 7-nanometerprocessor die in de Mate 60 Pro is ontdekt. De chip is gemaakt door de Chinese chipmaker SMIC, die net als Huawei door de VS op de zwarte lijst is gezet en geen toegang heeft tot Amerikaanse technologie.

De onthulling van de nieuwe mobiele telefoon Mate 60 Pro die gebruikmaakt van technologie die de VS juist uit de handen van China probeert te houden, zorgt voor veel opschudding in Washington en twijfels over de controles op de ingevoerde exportbeperkingen. De smartphone ging vorige week in de verkoop tijdens het bezoek van de Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo aan China. Zij was daar om de relatie tussen de twee grootmachten te verbeteren.

Nationalistisch sentiment

Huawei lanceerde de Mate 60 Pro abrupt op de Chinese markt zonder aankondiging vooraf en zonder grote reclamecampagne. Normaal gesproken worden nieuwe smartphones juist met veel spektakel op grote evenementen geïntroduceerd door fabrikanten. Huawei deed er vrijdag ook nog een schepje bovenop met de lancering van een nog krachtigere smartphone, de Mate 60 Pro+, in een kort videobericht op het Chinese socialemediaplatform Weibo.

De nieuwe apparaten van Huawei hebben geleid tot een stortvloed van nationalistisch sentiment op Chinese sociale media, die ze afschilderde als een triomf in het licht van de Amerikaanse sancties.