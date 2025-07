Blokker-franchisenemers overwegen eigen winkelformule: geen vertrouwen in nieuwe eigenaar Roland Palmer samen met het personeel tijdens de opening van een Blokker NEW filiaal. Foto: ANP

Geschreven door: Redactie De Ondernemer Leestijd 2 minuten • 10 juli 2025, 11:47

Blokker is terug van weggeweest, maar niet iedere Blokkerwinkel gaat weer verder onder dezelfde naam. Zo geeft een aantal van de in totaal 46 Blokker-franchisenemers aan geen vertrouwen te hebben in de nieuwe baas Roland Palmer. Een aantal van hen heeft zelfs het logo van Blokker al van hun winkel verwijderd.