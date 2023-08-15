Yellen: tragere economische groei China zal ook VS raken

De tragere economische groei in China zal ook de economie van de Verenigde Staten raken. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen gezegd. Buurlanden van China zullen volgens haar de meeste impact ondervinden van het kwakkelende herstel van de Chinese economie, maar ook in de VS zullen de gevolgen ervan in zekere mate voelbaar zijn. Ze noemt de tegenvallende economische cijfers in China een "risicofactor" voor de Amerikaanse economie.

Yellen deed de uitspraken over de Chinese economie maandag nadat ze in Las Vegas een speech had gegeven waarin ze het voornamelijk had over het economisch beleid van de Amerikaanse regering. De zorgen over China deden daarbij niks af aan het optimisme van de minister over de Amerikaanse economie. Tijdens de speech prees Yellen de "gezonde economische groei, een sterke banenmarkt en een dalende inflatie" in de VS.

China kampt onder meer met een crisis in de vastgoedmarkt en afzwakkende consumentenuitgaven. Recente macro-economische cijfers wekken de indruk dat het voor China lastig wordt om de groeidoelstelling van 5 procent voor dit jaar te halen. Om het herstel te stimuleren heeft de Chinese centrale bank inmiddels voor de tweede keer in drie maanden de rente verlaagd. Met steunmaatregelen proberen de Chinese autoriteiten verder de bevolking te stimuleren meer uitgaven te doen aan voertuigen, toerisme en huishoudelijke apparaten.