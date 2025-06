Mussen vallen dood van het dak, maar... Fred is nu al bezig met kerstproducten

Terwijl de Nederlanders dit tropisch weekend de verkoeling massaal opzoeken, stalt Fred van den Heuvel funduesets en winterpretzels uit in een showroom vol kerstproducten. In het hoofd van de kerstpakkettenverkoper is het eind december.

Buiten schijnt de zon, binnen prijkt een paar schaatsen ter decoratie voor een open haard met houtblokken. Als Fred van den Heuvel de kerstboom heeft opgetuigd is z’n kerstpakkettenshowroom in Giessenburg er helemaal klaar voor. „Ik raad bedrijven echt aan om nu al te gaan kijken naar de inhoud van het kerstpakket; je bent nooit te vroeg met het bestellen van een pakket, wel te laat. Je moet vooruitdenken.”

Hij is nu druk met het uitstallen padeltassen om een racket in op te bergen: één van de cadeaus die je in december kunt aantreffen in een kerstpakket. Zo heeft Fred liefst tweeduizend verschillende artikelen die in een pakket kunnen komen. In z’n showroom staan ze op planken, per thema netjes ingericht, meldt het AD.

Van Azië tot Rudolph van Veen

Op de ene plank is het thema Azië, op de andere tv-kok Rudolph van Veen en op weer een andere staan niets dan gezonde etenswaren. Het is bij elkaar van alles wat: een flammkuchen-mix, winterpretzels, champignonragout, kaasfondue, tulbandcake, chocolade in allerlei vormen en maten, snijplanken, een baksetje.

Het klinkt gek, maar ik heb een abonnement op de Linda en andere magazines, om te zien welke producten en kleuren van nu zijn Fred van den Heuvel kerstpakkettenverkoper

Assortiment kerstproducten en kerstpakketten

Het assortiment volgens Fred het resultaat van de afgelopen maanden flink grasduinen op diverse kerst-beurzen waar je dit soort producten kunt inkopen. „Daar zie je alle kleuren en producten die in zijn”, legt hij uit. „En het klinkt gek, maar ik heb een abonnement op tijdschrift LINDA. en ook op andere magazines, om te zien welke producten en kleuren van nu zijn. Daar pas ik mijn inkoop voor de kerstpakketten dan op aan.”

Fred van den Heuvel merkt dat thema’s als gezondheid en biologisch in zijn. Foto: Ricardo Smit

Gezond en biologisch steeds populairder

Zo merkt Fred dat thema’s als gezondheid en biologisch in zijn. Vandaar een hele plank in zijn zaak vol met producten met een gezond tintje. „Je moet je aanpassen aan je klanten. Iedereen mag natuurlijk zelf weten wat hij of zij de medewerkers wil geven, maar een advocatenkantoor gaat over het algemeen vaak voor de wat luxere non-foodproducten en een bouwbedrijf gaat sneller voor bier of juist wel etenswaren. Dat nadenken over wie wat zou willen, vind ik geweldig.”

Dat Fred dat al in de zomerperiode moet doen, vindt hij al net zo leuk. „Kerst is zo’n leuke tijd. Ik vind kerst geweldig, het is echt een familieding. Ik vind het samenzijn en cadeautjes uitwisselen erg aangenaam. Iedereen wordt vrolijk van kerst; mensen worden blij van kerstpakketproducten. Je moet dit eigenlijk niet zien als werk, dan word je stapelgek van kerst, haha. Ik geef toe dat ik na kerst het hele kerstidee een dagje zat ben, maar daarvoor – wij bezorgen alles zelf bij onze klanten – en daarna ga ik vrolijk weer door. Ik ben de hele zomer met kerst bezig; we maken tussen de negenduizend en tienduizend pakketten per kerst dus dan blijf je bezig.”

Die pakketten worden vanaf eind oktober ingepakt op een grote inpaktafel in de zaak. Medewerkers van de sociale werkvoorziening Avres doen dat. Fred: „Altijd spannend, zoveel pakketten. Mooi om te zien dat medewerkers Avres genieten van het inpakken. Ze kijken er nu al naar uit, weet ik. Zij doen in een uur tijd meer dan ik! De potjes jam staan allemaal rechts in het pakket, bij het eerste pakket maar ook bij het duizendste pakket. Dat hoeft van mij niet hoor, ik sta er niet naast om te zeggen dat dit moet, maar dat is toch geweldig, die toewijding? Erg fijn, want wij kunnen niet uitstellen – de pakketten móéten op tijd af zijn.”

Behalve etenswaren gaan er ook steeds meer non-food producten in een kerstpakket. Foto: Ricardo Smit

Kerstproducten met een verhaal

Zelf gaat de ondernemer nu zijn veertiende jaar in als kerstpakkettenverkoper. En ja, soms komt het wel eens voor dat iemand iets niet leuk vindt dat in een kerstpakket zit, maar dat hou je volgens de 58-jarige Fred altijd. Hij probeert producten voor iedereen in te kopen. „Geen regulier biertje, maar een 0.0 voor de zekerheid. En niet van een bekend merk, maar bijvoorbeeld van een kleine brouwerij waar mensen met mogelijkheden werken, zoals je dat tegenwoordig noemt. Ofwel: producten met een verhaal.”

Fred merkt dat er in kerstpakkettenland een verschuiving is van behoeften. Waar vroeger veel mensen tevreden waren met wat etenswaren in een kerstpakket, is dat nu over het algemeen wel anders. „Dat vinden mensen óók nog altijd fijn, maar we zien dat er steeds meer non-foodproducten in een kerstpakket gaan. Zoals die padeltas. Omdat mensen non-foodproducten kunnen bewaren.’’

Een goed kerstpakket bestaat volgens de verkoper vaak uit een mooi product, lekker eten en een hebbedingetje voor de kinderen. „Dat zijn echt wel de standaardingrediënten.”

Tradities in de regio

En van standaard houden de mensen in zijn regio wel, merkt Fred. „Alblasserwaarders zijn vrij behoudend; de mensen houden hier nog van een klassiek kerstpakket. Met etenswaren. En dan zijn er dus bedrijven die meegaan in die verschuiving naar meer non-foodproducten.”

Een goed kerstpakket bestaat vaak uit een mooi product, lekker eten en een hebbedingetje voor de kinderen. Foto: Ricardo Smit

Bedrijven – en particulieren – kunnen de kerstpakketten zo gek maken als ze zelf willen. En dat wordt dan ook gedaan, kan de ondernemer zich nog goed herinneren van vorig jaar. Toen kocht hij een pizzaoven ter decoratie in de showroom, met het idee om deze na de kersttijd lekker zelf te gaan gebruiken. Maar wat bleek? Er was vraag naar, voor in een kerstpakket. En veel ook. Verkocht hij er zó 25 van. Maar prima, vindt Fred. „Beter dan wanneer werkgevers hun werknemers een cadeaubon geven. Daar ben ik faliekant op tegen – zo onpersoonlijk!’’

Met een kerstpakket laat je volgens hem zien dat je moeite doet voor je personeel. „Ik krijg zelf geen kerstpakket – wel kerstbrood van mijn leveranciers – maar ik weet nog uit mijn tijd waarin ik vroeger bij McDonald’s werkte, dat het zo bijzonder voelde om een kerstpakket onder de boom vandaan te halen en open te maken. Het voelt magisch en dat gevoel wil ik andere mensen ook graag geven.”