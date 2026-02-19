AI neemt je bedrijf over: ‘Wie structureel zijn denken uitbesteedt, wordt passagier in zijn eigen bedrijf’

Is je bedrijf nog wel van jou, of voert ChatGPT de regie? In een tijd waarin efficiëntie heilig is, is het verleidelijk om AI voor alles in te zetten. Maar terwijl de output stijgt, vlakt het karakter af. In zijn expertblog vertelt Desmond Boateng waarom het belangrijk is om zelf te blijven nadenken en hoe je dat doet, zonder AI helemaal los te laten.

Laatst zat ik met een klant aan tafel die enthousiast vertelde hoe AI zijn hele contentproces had geautomatiseerd. Van blogidee tot LinkedIn-post: alles ging via ChatGPT. „En het werkt!”, zei hij. Maar toen ik vroeg wie die content eigenlijk nog echt las, viel het even stil.



Want ja, AI bespaart tijd. Het levert snel een hoop op. Maar ergens onderweg was zijn eigen stem verloren gegaan. En met die stem ook zijn onderscheidend vermogen.



Ik geloof heilig in de kracht van AI. Bij DGTLbase gebruiken we het dagelijks voor SEO, campagnes en analyses. Maar ik zie ook een stille valkuil opdoemen. En die valkuil is niet dat AI je werk overneemt. Het echte risico is dat je zélf ophoudt met denken, voelen en beslissen. Dat je je eigen ondernemerschap langzaam uitbesteedt.



Het echte risico: AI brain

The Massachusetts Institute of Technology deed vorig jaar een veelzeggend experiment: deelnemers die AI gebruikten bij het schrijven, scoorden slechter op geheugen, betrokkenheid en eigenaarschap dan degenen die zelfstandig werkten. Ze waren efficiënter, maar ook vlakker. Minder scherp. Minder origineel.



Het onderzoek, getiteld ‘Your Brain on ChatGPT’, laat zien wat ik in de praktijk ook zie: hoe vaker je denkt via een tool, hoe minder je je eigen denkkracht inzet. Lees het MIT-onderzoek hier.

Drie concrete stappen om je denkkracht te behouden

Als ondernemer wil je slim gebruikmaken van AI, maar zonder je creativiteit, visie of voelsprieten te verliezen. Hoe houd je dat in balans? Dit zijn drie stappen die ik zelf toepas en die ik ook mijn klanten adviseer.

Denk eerst zelf, prompt pas daarna

Voor je AI iets vraagt, stel jezelf drie vragen:

Wat wil ik eigenlijk bereiken?

Wat denk ik zelf dat de beste aanpak is?

Wat zou ik zonder AI doen?

Door eerst zelf een richting te kiezen, gebruik je AI als klankbord in plaats van stuurman. Zo blijf jij aan het roer.

Organiseer frictie in je week

AI is gemaakt om wrijving te vermijden. Maar juist in die wrijving ontstaan de beste inzichten. Plan daarom bewust momenten waarop je zonder tools werkt.

30 minuten per dag analoog brainstormen

Wandelen zonder podcasts of telefoons

Problemen uitschrijven in een notitieboek

Klinkt inefficiënt? Misschien. Maar deze ‘langzame’ tijd levert vaak de scherpste strategieën op.

Wees radicaal menselijk waar het telt

Niet alles hoef je zelf te doen. Maar sommige dingen wil je niet uitbesteden:

Persoonlijke gesprekken met klanten en medewerkers

Visiebepaling en koerswijzigingen

Creatieve kernideeën van je merk of strategie

Durf daarin mens te blijven. Jouw oordeel, empathie en intuïtie maken het verschil tussen generiek en geniaal.

Gebruik de tools, maar blijf nadenken

AI is een buitengewone hefboom voor ondernemers. Maar vergis je niet: als je structureel je eigen denken uitbesteedt, word je een passagier in je eigen bedrijf.



Gebruik de tools. Maar blijf nadenken. Blijf voelen. En bovenal: blijf zelf beslissen waar jij als ondernemer voor staat. Zo voorkom je dat AI je scherpte afvlakt en zorg je dat jij het verschil blijft maken.



