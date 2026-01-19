Een AI-model inzetten als gezicht van je merk: ‘Efficiënt, maar mist emotionele diepgang’

Je hebt ze vast voorbij zien komen: foto’s van perfect gestylde mensen in de juiste setting, maar nergens is een fotograaf of zelfs een model te zien. Neem Basko, een kledingmerk dat zijn nieuwste collectie presenteerde met een AI-gegenereerd model. Geen gedoe met locatiehuur of modellenrechten. Klinkt slim, maar is het ook zo simpel? Desmond Boateng vertelt het in zijn expertblog.

De afgelopen maanden krijg ik steeds vaker vragen van ondernemers: moeten wij hier ook iets mee? Is een AI-model als boegbeeld van je merk een slimme marketingzet, of loop je juist het risico je merk te vervreemden van je doelgroep?



De belofte: snel, schaalbaar en controleerbaar

Laten we eerlijk zijn: contentproductie kost tijd en geld. Voor veel merken betekent dat: wekenlang plannen, modellen boeken, locaties zoeken, kleding stylen en uiteindelijk één shoot draaien waar je maanden op moet teren. Met een AI-model draai je dat proces om.



Je bepaalt zelf hoe je model eruitziet, waar het staat, wat het draagt en hoe het kijkt. Je hoeft niets te huren, niemand te boeken. De beelden zijn direct inzetbaar voor je webshop, je socialemediakanalen en je advertenties. En misschien nog wel het grootste voordeel: je houdt alles in eigen beheer. Geen royaltydiscussies, geen beperkingen op gebruik. Volledige controle over het gezicht van je merk.



Daarnaast kun je met AI je ideale klant of persona tot leven brengen. Door het gezicht, de stijl en de context van je model af te stemmen op je doelgroep, speel je veel gerichter in op hun belevingswereld. Dat maakt je marketing niet alleen efficiënter, maar ook relevanter. Voor een ondernemer klinkt dat als muziek in de oren. En eerlijk is eerlijk, het is technisch indrukwekkend. Maar marketing draait niet alleen om schaalbaarheid en snelheid. Het draait ook om geloofwaardigheid.

Het risico: echtheid en merkgevoel verliezen

Waar AI nog tekortschiet, is emotionele diepgang. Een AI-model kan er perfect uitzien, maar voelt het ook echt? Resoneert het met je doelgroep? Mensen prikken feilloos door beelden heen die als ‘te glad’ of ‘nep’ aanvoelen. En als er iets is waar merken zich mee onderscheiden, dan is het authenticiteit.



Een AI-model kan geen stories opnemen vanachter de schermen, geen interviews geven, geen echte interactie hebben met je community. En dat maakt het voor sommige merken minder geschikt als gezicht, zeker als je veel inzet op persoonlijke branding of storytelling. Daar komt bij dat je als merk risico loopt als je niet transparant bent. Wat als je doelgroep ontdekt dat het gezicht dat je overal inzet helemaal niet bestaat? Voelen ze zich dan misleid? Of vinden ze het juist vernieuwend? Die balans is fragiel, en nog lang niet elk merk durft die spanning op te zoeken.



Tegelijkertijd wordt de output steeds beter. Dankzij hoge kwaliteit 4K-rendering, scherpe details en consistente styling zijn de beelden nauwelijks van echt te onderscheiden. Zeker bij advertenties of statische campagnes is dat meer dan voldoende om overtuigend over te komen.



Wanneer werkt het wel?

Toch geloof ik dat AI-modellen niet per definitie een gimmick zijn. Voor sommige merken, zeker in e-commerce of bij productgerichte campagnes, biedt het enorme kansen. Denk aan merken die wekelijks nieuwe collecties lanceren, campagnes in meerdere talen draaien of sterk leunen op visuele consistentie. Daar kan een AI-model zorgen voor herkenbaarheid, snelheid en lagere productiekosten.



Maar het AI-model moet passen bij je merk-dna. Ben je een lokaal familiebedrijf met een ambachtelijk verhaal, dan moet dat ook zichtbaar zijn in het AI-gezicht dat je inzet. Laat het model ambacht uitstralen, authenticiteit ademen en aansluiten bij de mensen achter het merk. Ben je een techbedrijf dat innovatie ademt, dan kan een futuristisch of uitgesproken digitaal model juist perfect passen bij je positionering.



Persoonlijk geloof ik dat je AI-modellen uitstekend kunt inzetten in online campagnes en advertenties, bijvoorbeeld op Instagram of andere sociale media. Voor dit soort visuele communicatie werkt een AI-model efficiënt, herkenbaar en schaalbaar. Maar dat betekent niet dat ze de enige gezichten van je merk moeten zijn.



Een écht persoon als merkdrager blijft belangrijk voor vertrouwen, empathie en lange termijn binding. Tegelijkertijd maakt het gebruik van AI je minder afhankelijk van één persoon binnen je organisatie. Je kunt flexibel inspelen op verschillende doelgroepen, zonder telkens te hoeven zoeken naar het juiste gezicht. Zeker als je werkt met meerdere persona’s of klantsegmenten. Niet elke woordvoerder spreekt iedereen aan, en AI kan je in staat stellen virtuele gezichten te ontwikkelen die per doelgroep relevant zijn, zonder je merkidentiteit te verliezen.

De keuze is strategisch, niet technisch

Wat ik ondernemers wil meegeven: dit is geen technische keuze, maar een merkstrategie-vraagstuk. Het gaat niet om wat AI allemaal kan. Het gaat om wat jouw merk wil uitstralen en welk middel daarbij past. Laat je dus niet gek maken door wat er technisch mogelijk is, maar kijk kritisch naar de rol van authenticiteit in jouw klantrelatie.



AI verandert niet wat je vertelt als merk, het verandert hoe onafhankelijk je dat kunt doen. En daarin schuilt zowel de kracht als het risico. Daarom is het verstandig om hiermee te experimenteren, bijvoorbeeld door één campagne of persona met een AI-model te testen. Zelf gebruiken wij bij DGTLbase tools als Floowy.ai om dit soort toepassingen laagdrempelig en strategisch in te zetten. Deel kleine experimenten op een manier die past bij jouw merk en doelgroep. Zo ontdek je gaandeweg of en waar AI binnen jouw strategie waarde toevoegt.



