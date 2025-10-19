AI-revolutie verandert het spel, maar de regels zijn duidelijker: ‘Zorg voor autoriteit binnen je niche’

Een ondernemer had jarenlang gefocust op het creëren van veel blogposts en landingspagina’s. Hoewel zijn content relevant is, komt hij nauwelijks voor in AI-antwoorden van bijvoorbeeld ChatGPT of Gemini. Digitale marketingexpert Desmond Boateng viel het op dat de content van de ondernemer weinig voorkomt op nieuwsplatformen uit zijn branche. In zijn expertblog gaat Desmond in op het belang van online autoriteit voor AI-vindbaarheid.

Lees verder onder de advertentie

Desmond Boateng Digitale marketingexpert en oprichter DGTLbase Desmond Boateng is een ervaren digitale marketingexpert. De manier waarop hij SEO combineert met zijn scherpe commerciële drive, heeft hem laten uitblinken in de online marketingscene. Desmond heeft een uitzonderlijk trackrecord in het laten groeien van startups tot scale-ups en het snel vergroten van de omzet van scale-ups. Zijn ervaring met online marketing strekt zich uit over verschillende sectoren, waaronder supply chain, AI, legal tech, marktplaatsen, e-commerce & SaaS. Naast zijn expertise op het gebied van online marketing, is Desmond gepassioneerd over diversiteit en ondernemerschap. Hij ziet het als zijn ultieme uitdaging om van DGTLbase een broeinest voor talent te maken door een inclusieve cultuur neer te zetten.

Deze casus vat goed samen wat er nu speelt: online autoriteit opbouwen is niet meer optioneel. Zeker niet als je in je niche gevonden wilt worden op vragen die mensen stellen in AI-platforms zoals ChatGPT, Gemini of Perplexity.

Wat is online autoriteit?

Online autoriteit betekent simpel gezegd dat anderen in jouw vakgebied jou zien als een betrouwbare, deskundige bron. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat ze naar jouw website verwijzen, jou noemen in publicaties of jouw content delen en citeren. Voor zoekmachines en zeker voor AI-platforms zijn dit signalen dat jij als ondernemer weet waar je over praat.

Lees verder onder de advertentie

Daarnaast geldt dat hoe groter die website met autoriteit is die naar jouw website verwijst, hoe meer autoriteit jouw website krijgt volgens de criteria van zoekmachines. Het is daarbij wel belangrijk dat het thema van die betreffende website betrekking heeft op de jouwe: een vooraanstaande website over bier geeft de site van jouw bierbrouwerij meer autoriteit, dan een reissite die jouw bierproducten noemt.

Lees ook: SEO-technieken slopen juist je zichtbaarheid: ‘Door AI gaat het niet meer om gevonden, maar om gekozen worden’

Waarom doet online autoriteit ertoe in AI-zoekmachines?

De combinatie van al die factoren vertaalt zich in hogere posities in Google én in meer kans om genoemd te worden in AI-antwoorden. Recente analyses tonen die trend duidelijk aan: AI-systemen zoals Google’s AI Overviews citeren vooral bronnen die ook goed scoren in de reguliere zoekresultaten. Volgens de SEO-tool Ahrefs komen 76,1 procent van de AI-citaten van pagina’s in de top 10 van Google ( Ahrefs, 2024 ). En in een analyse van Originality.ai bleek dat ruim de helft van de bronnen in AI-overviews ook in de Google top 10 stonden voor dezelfde zoekopdracht ( Originality.ai, 2024 ).

Lees verder onder de advertentie

Uit onderzoek van SEO-tool Semrush blijkt bovendien dat YouTube en Reddit tot de meest geciteerde bronnen behoren in AI-antwoorden ( Semrush, 2024 ). De les: maak (ook) video’s die gevonden kunnen worden via YouTube, en ga als het bij je doelgroep past het gesprek aan op Reddit. AI-systemen vertrouwen op de platforms waar gebruikers actief en kritisch zijn.

Jouw online autoriteit gelinkt aan je AI-vindbaarheid

Uit deze onderzoeken blijkt dat de websites die vaak genoemd worden in AI-zoekmachines doorgaans sterke posities hebben in zoekresultaten, met veel relevante en kwalitatieve verwijzingen.

Dat betekent dat je moet blijven werken aan een stevig SEO-fundament om hoog te scoren in de zoekresultaten. Tegelijk moet je ervoor zorgen dat je relevante verwijzingen binnen jouw niche verkrijgt. Deze citaten ontstaan zelden vanzelf; ze zijn het resultaat van zichtbaarheid en herkenning als autoriteit binnen een specifieke niche. Simpel gezegd: als je wilt dat AI-tools jouw content opnemen in hun antwoorden, moeten toonaangevende websites binnen jouw vakgebied jou actief noemen en naar je linken.

Lees verder onder de advertentie

De achterliggende reden is logisch: AI-systemen worden getraind om betrouwbare, gezaghebbende bronnen te gebruiken. Verwijzingen van externe sites blijven één van de sterkste signalen van betrouwbaarheid. Google heeft dit zelf bevestigd: links van prominente websites gelden als teken van kwaliteit ( Google Developers ). Externe validatie in de vorm van verwijzingen, citaten en gedeelde inhoud is daarmee geen luxe meer, maar een harde voorwaarde om zichtbaar te zijn voor AI-systemen.

Lees ook: SEO is dood... Deze AI-SEO-strategie redt je vindbaarheid in een wereld vol AI-antwoorden

Wat moet je doen om die online autoriteit op te bouwen?

Voor ondernemers betekent dit dat je actief moet werken aan je online autoriteit. En dat doe je door drie bewezen strategieën toe te passen:

Lees verder onder de advertentie

1. Deel je expertise (maar doe het slim)

Publiceer geen dertien-in-een-dozijn artikelen. Deel inzichten die alleen jij hebt: praktijkervaring, analyses, unieke invalshoeken. Hou daarbij in gedachten dat AI-zoekmachines originele content zoals onderzoeken, benchmarks of concrete klantcases vaker citeren. Het is dus niet de frequentie die doorslaggevend is, maar de diepgang en de bruikbaarheid van jouw content.

2. Wees vindbaar én linkwaardig

Content moet niet alleen goed zijn, maar ook gedeeld worden. Zorg dat anderen naar jouw content willen verwijzen:

Creëer tools, checklists of gidsen die anderen nuttig vinden.

Werk samen met partners voor co-creatie (bijvoorbeeld een gezamenlijke whitepaper).

Publiceer op platforms buiten je eigen website (interviews en vakmedia).

Lees verder onder de advertentie

Dit soort activiteiten levert vaak natuurlijke, relevante verwijzingen op en dat is precies wat AI-zoekmachines oppikken.

3. Vertel je verhaal

Mensen volgen mensen, geen logo’s. Profileer jezelf of je team als expert. Laat zien wie je bent, waar je voor staat en hoe je kijkt naar de ontwikkelingen in jouw sector. Thought leadership werkt pas echt als het persoonlijk is. Onderteken jouw content met echte namen, werk aan de zichtbaarheid op platforms als LinkedIn en bouw een herkenbare stem op.

Van contentproductie naar autoriteit strategie

Wij hebben daarom een eigen proces ontwikkeld voor onze klanten. We starten met een analyse van de platforms en publicaties per niche die als betrouwbaar worden gezien.

Lees verder onder de advertentie

Vervolgens bepalen we per klant of campagne hoe we daar zichtbaarheid kunnen opbouwen: via eigen publicaties, samenwerkingen of strategische contentformats. Op deze manier zorgen we ervoor dat we niet lukraak content publiceren, maar gericht werken aan erkenning binnen de juiste netwerken.

We investeren verder bewust in het opbouwen van relaties met relevante media, vakplatformen en niche-communities, zodat onze content ook echt wordt opgepikt en geciteerd.

De nieuwe strategie voor onze eigen content

Voor DGTLBase maakten we dezelfde verschuiving binnen onze contentstrategie. Eerst lag onze focus op veel content produceren. Maar ook wij merkten dat goede SEO alleen niet genoeg meer is. De aanpak die momenteel voor mij werkt:

Lees verder onder de advertentie

Ik deel vooral mijn eigen verhaal online, inclusief de lessen die ik onderweg leer.

Ik investeer in veel eigen videocontent, waaronder een podcast waarin ik in gesprek ga met marketeers per branche.

We richten ons op specifieke sectoren, zodat we gerichter waarde kunnen leveren en herkenning opbouwen binnen die niches.

We publiceren eigen inzichten, en zoeken actief samenwerking met andere experts, media en klanten.

Sinds we onze strategie aanpasten zien we meer kwalitatieve verwijzingen, een hogere kans op citaten in AI-overzichten en meer klanten die vanwege onze expertise bij ons uitkomen. Niet omdat we veel van ons laten horen, maar omdat we consistent waarde leveren en dat zichtbaar maken. Bijvoorbeeld door wekelijks posts op LinkedIn te plaatsen.

Bouw aan je online verhaal

De AI-revolutie verandert het spel. Maar de spelregels worden eigenlijk duidelijker: wie echt iets te zeggen heeft en vertrouwen wint, wordt gehoord en geciteerd door zoekmachines. En vergroot de kans om zichzelf terug te zien in Google AI-overview en de antwoorden van ChatGPT.

Lees verder onder de advertentie

Wacht daarom niet tot je merkt dat je zichtbaarheid verdwijnt. Bouw nu al aan je online autoriteit. Deel je kennis. Vertel je verhaal. Blijf aandacht besteden aan je SEO. En zorg dat je de verwijzingen verdient die je plek in de AI-zoekmachines veiligstellen.

Lees ook: Bezoekers via Google of ChatGPT? Serieus verkeer via AI-tools is begonnen en zo zet je erop in