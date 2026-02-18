Zijn de LinkedIn-puristen stiekem jaloers op je ChatGPT-posts? ‘Originaliteit is geen startpunt, maar een gevolg’

De zogeheten ‘ChatGPT-post’ op LinkedIn wordt vaak weggewuifd als ‘eenheidsworst’ of als te gemakzuchtig. Toch zegt deze trend iets interessants over ondernemerschap, zichtbaarheid en het vinden van je eigen stem. In haar expertblog deelt Eva Brouwer waarom AI-teksten geen probleem zijn, maar juist een opstap kunnen vormen naar originaliteit en overtuigingskracht.

Lees verder onder de advertentie

Lang leve de ChatGPT-post! Je hebt ’m vast voorbij zien komen. Een LinkedIn-post met drie zinnen die opvallend veel op elkaar lijken. Zinnen die beginnen met ‘Eerlijk?’ of ‘Niet omdat…, maar omdat…’. Af en toe een paar liggende streepjes. En ergens een raketje. Of drie. Er wordt wat om gegniffeld. En soms worden mensen er zelfs boos om.



‘Je ziet toch meteen dat het AI is?!’

‘Zo schrijft toch iedereen tegenwoordig!’

‘Waar is de originaliteit gebleven?’



Toch ga ik hier eens even flink de loftrompet opsteken. Niet omdat die posts nu zo briljant zijn, maar omdat ze iets blootleggen wat veel interessanter is. Ze verlagen de drempel om jezelf online te laten zien als ondernemer, zeker als je tot nu toe te bescheiden was. Misschien had je al die jaren wel wat te zeggen, maar wist je niet goed waar je moest beginnen. Hoe je woorden kon geven aan jouw bedrijf en wat je doet.



Niet iedereen is tenslotte copywriter of kan er een inhuren. En nu zit er eentje in je eigen laptop. Wat een manier om over die eerste drempel te komen en je podium te pakken.



Lees ook: ‘Het draait toch niet om mij?’ Waarom bescheidenheid ondernemers meer kansen kost dan ze denken

Schrijven als slijpsteen

Socrates zei ooit dat schrijven een gevaarlijke innovatie was, omdat mensen daardoor minder goed zouden onthouden. Schrift zou het geheugen aantasten. Sindsdien is bij elke technologische innovatie onheil voorspeld: we zouden dommer worden en niet meer zelf nadenken.



Maar stel dat je ChatGPT gebruikt om jezelf te uiten, dan werkt dat ook als een slijpsteen voor de geest. Door je te uiten ontdek je wat jouw visie eigenlijk is en wat jij belangrijk vindt om te delen. Kan het origineler? Kun je meer je eigen woorden en anekdotes gebruiken in plaats van AI-open-deuren? Tuurlijk. Maar dat leer je terwijl je er al actief mee aan de slag gaat.



Originaliteit is geen startpunt. Het is een gevolg.

Struikelend in beeld

Zo startte ik jaren geleden als beginnend presentatietrainer met het maken van YouTube-video’s. Ik piekerde me suf: waar moest ik mee beginnen? Ik las talloze boeken van sprekerscoaches en praatte die tips vervolgens na in de camera. Op een avond nam ik een filmpje op en struikelde ik midden in mijn verhaal over een stuk speelgoed dat nog op de grond lag. Eerst baalde ik als een stekker: heel mijn video verpest. Nu moest ik helemaal opnieuw beginnen. Maar toen ik het beeld terugkeek, schoot ik in de lach. Mijn bijna-valpartij zag er natuurlijk hilarisch uit en ik besloot het erin te laten. Het was het startpunt om mijn eigen stijl te vinden en meer mezelf te zijn.



Inmiddels zijn we ruim tien jaar later en heeft jezelf profileren een vlucht genomen. Misschien zijn mensen daarom ook wel boos over die ChatGPT-posts. Zijn ze wellicht jaloers? Jarenlang zaten zij te zwoegen op hun eigen toetsenbord om iets fatsoenlijks te posten. En nu kan elke ondernemer met een druk op de knop een hele contentkalender uitspugen. Ja hallo, dat is niet eerlijk.



Maar de ondernemers en professionals die nu hun hand niet omdraaien voor een lekker LinkedIn-stukkie, en dan bedoel ik niet ‘we hebben nog een vacature. Iets voor jou?’, zijn ook ooit begonnen. Als je ver terug zou scrollen, zou je zien dat hun posts toen ook rammelden of zoekend waren.



En dat is oké. Pas als je begint met je uitspreken, ontdek je vaak wat je eigenlijk vindt. Door het te doen ontwikkel je je visie. Dan kun je later terugblikken en denken: goh, wat ben ik eigenlijk gegroeid.

Lees verder onder de advertentie

Geen idee wat er staat

Dus mijn oproep: gebruik lekker ChatGPT om aan de slag te gaan met jezelf bekender maken en te laten zien wat jou jou maakt. En als je denkt: ‘wow, wat schrijft Chat mooi. Het is zelfs zo mooi dat ik eigenlijk geen idee heb wat er nou eigenlijk staat’, dan is dat een teken dat je nog even verder mag stoeien.



In de afgelopen tien jaar begeleidde ik honderden mensen bij het vinden van hun stem, online en op het podium. ChatGPT, of een andere tool zoals Claude of Copilot, is daar een relatief nieuw hulpmiddel bij, maar de onderliggende worstelingen zijn dezelfde. Dit zijn een paar dingen die ik mensen nu zie helpen.

Bedenk van tevoren wat je ongeveer wil zeggen, welk punt wil je maken? Wat vind je belangrijk?

Weet je wel hoe je moet beginnen, maar niet hoe je moet eindigen? Begin eerst zelf met schrijven en vraag Chat daarna om een aantal opties waarmee je een punt kan maken, waar jouw lezer wat aan heeft.

Geef ChatGPT duidelijke anekdotes die jij zelf hebt meegemaakt, bijvoorbeeld klantverhalen of wat er ooit is misgegaan. Het hoeft niet perfect geschreven te zijn, maar zo krijg je in ieder geval een persoonlijke touch die Chat nooit zelf zou kunnen verzinnen.

Weersta de neiging om je post zo ‘professioneel’ mogelijk te laten overkomen. Vraag ChatGPT om jargon te vermijden, maar ga juist voor jouw spreektaal. Dan val je juist op!

Laat je niet verleiden om ChatGPT te laten strooien met confetti aan emoji’s. Jouw post is al een versiering van de feed.

Maar het belangrijkste: begin gewoon! Blijf niet langs de zijlijn staan met een eigen oordeel of angst voor een oordeel van een ander. Jij hebt iets te melden wat de moeite waard is. En het mooie is, een paar dagen later is je post toch weer verdwenen in de lawine van berichten en kun je weer iets nieuws maken. Je kunt elke dag opnieuw beginnen, pak je Podium!



Lees ook: Je werknemers als uithangbord op sociale media: ‘Kunnen enorme groeiversneller zijn, maar ook je merk breken’